El Gobierno se reúne con la UIA en medio de la crisis y la caída de la industria

El secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, recibe hoy a la cúpula de la Unión Industrial Argentina debido al reclamo por la decisión de dar marcha atrás a la posibilidad de las empresas de operar a través de las ALYCS y no pagar el impuesto al cheque.

La reunión del Gobierno con la UIA será desde las 10.

El Gobierno con el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, recibirá hoy a las 10 a las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA) en medio de una fuerte preocupación por el sector. Los temas más destacados serán impuestos, energía, competencia desleal y los cambios que impuso la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El encuentro será después de un tenso cruce en el Día de la Industria y atravesada por la preocupación por la caída en las ventas, el empleo y los costos que afectan a la competitividad en las empresas. Los industriales reclamarán por medidas para mejorar el crédito y promover la construcción.

La Junta Directiva de la UIA había analizado el 15 de septiembre los distintos sectores y se presentó un documento con propuestas para aliviar la situación de las empresas. Entre los pedios están: la suspensión de embargos fiscales durante 180 días, la posibilidad de migrar entre planes de pago, una reducción de la tasa de financiación de ARCA para las PYMES y el diferimiento de vencimientos de IVA por 180 días para actividades estacionales.

Además, se planteó la eliminación de cargas sociales, la postergación de las contribuciones patronales para las economías regionales y rapidez en la devolución de saldos a favor de impuestos nacionales.

Otra cosa en la que focalizaron es en el aumento de las tarifas de la energía y, según la UIA, grandes usuarios de la distribuidora recibieron facturas con subas de entre 90 y 100% en el costo básico.

La UIA le pidió al Gobierno medidas para la aliviar la crisis de las pymes

La Unión Industrial Argentina (UIA) mantuvo un encuentro el martes donde le presentó al Gobierno una serie de medidas para aliviar la dificil realidad del sector, que en julio registró una caída interanual del 4,9% y 5% respecto al mes previo. Durante el encuentro, la Junta Directiva de la entidad analizó la problemática y reclamó frenar los embargos, reducir impuestos y bajar el costo de la energía.

"Los representantes de distintos sectores y regiones de la industria expresaron su preocupación por la falta de recuperación de la actividad, la caída en el empleo y la persistencia de los costos que restan competitividad a la producción", señaló la UIA en el documento.

además de una agilización en la devolución de saldos a favor de impuestos nacionales.

"Cabe recordar que la presión fiscal formal en la Argentina es de 56%, récord en el mundo. La industria produce bienes transables que compiten con el mercado internacional, y por lo tanto requieren tener una presión fi scal similar a la de los productos que vienen de países donde esa presión es normal", detallaron.

Respecto al financiamiento productivo, agregaron: "Sería positivo limitar la carga tributaria sobre el crédito y eliminar por completo los impuestos en las operaciones de refinanciación de pasivos".

"La presión tributaria sobre la intermediación financiera -IVA a nivel nacional, Ingresos Brutos y Sellos a nivel provincial, y una creciente proliferación de tasas municipales- eleva en promedio más de 18% el costo financiero del crédito productivo, lo que lleva una TNA de referencia del 35% a un CFT de 41,4% (aproximadamente 6,4 puntos porcentuales adicionales), en promedio. Este sobrecosto agrava el acceso al fi nanciamiento en un contexto de baja profundidad crediticia y elevada morosidad empresarial", completaron.