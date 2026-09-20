Lali Espósito habló sobre la remera de las Malvinas Argentinas que lució en el Festival de San Sebastián

La artista viajó al festival de cine de Donostia para presentar Glaxo, la película de Benjamín Naishtat y en una conferencia de prensa no dejó pasar la oportunidad para expresar su postura. “Sentí que era una buena oportunidad porque había una compaña”, reconoció.

Lali Espósito se presentó en la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y en conferencia de prensa explicó por qué decidió lucir una remera con la inscripción Las Malvinas son argentinas diseñada con la misma tipografía utilizada por la Selección argentina tras eliminar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

El look se da justo en el contexto de la discusión de la soberanía de las mismas al país y ahora, fiel a su estilo, no esquivó la pregunta y habló del motivo que la llevó a elegir esa vestimenta, acompañada de un look complementado con anteojos oscuros, un blazer oversize y botas altas, se viralizó velozmente en las redes sociales.

“ Yo soy argentina y me gusta utilizar los espacios que puedo ocupar como artista” , comenzó con su justificación y señaló que es “un tema muy importante en la historia argentina” , que atravesó a distintas generaciones.

En ese contexto, aseguró que su corazón “está con los excombatientes a los que el Gobierno vapulea” y dejó en claro que buscó aprovechar la visibilidad internacional de su presencia en el certamen para acompañar la causa.

La camiseta blanca con letras negras escritas en mayúscula es una campaña impulsada por la marca argentina Ona Saez y forma parte de una iniciativa con fines solidarios: lo recaudado por su venta será destinado a la Unión de Ex Combatientes de las Islas Malvinas de Tigre.

“Es una remera, pero el mensaje no lo es. Han sido semanas muy intensas en la Argentina, ya casi meses donde el tema Malvinas está en nuestra vida cotidiana”, aseguró en el principio de su explicación y agregó: “Sentí que era una buena oportunidad. Yo soy argentina, y no me gusta subestimar os espacios que puedo ocupar ni los privilegios de los que puedo gozar como artista”.

En esa línea, detalló: “Había una campaña de quienes hicieron esa remera que lo recaudado en la venta es para los excombatientes de Tigre. Entonces me pareció interesante participar en esa búsqueda de poder ayudar a excombatientes que han sido muy vapuleados por el Gobierno nacional desde que asumió”.

Lali habló de la remera de las Malvinas que usó en el Festival de Cine de San Sebastián:



“No me gusta subestimar los espacios que puedo ocupar ni los privilegios de los que puedo gozar” pic.twitter.com/6n51HZF5Q0 — Fefe (@fedeebongiorno) September 20, 2026

Actrices argentinas usaron un kimono con la insignia Las Malvinas son argentinas en el Festival de San Sebastián

Luego que Lali Espósito llevara puesta una remera con la frase “Las Malvinas son argentinas” durante la alfombra roja del Festival de San Sebastián en España, un grupo de actrices argentinas hicieron lo propio con otro diseño, pero dejando el mismo mensaje para que recorran en todo el mundo.

Si bien la breve filmación la compartió Dolores Fonzi en su cuenta de redes sociales, además de la actriz y directora las que lucieron el mismo atuendo fueron Mercedes Morán, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez. Las cuatro llevaron su propio outfit sin embargo, por encima tenían un kimono donde en la espalda se leía la misma frase: “Las Malvinas son argentinas”.

La prenda es un diseño de SofiayAlfonso, una marca destinada a realizar kimonos en base a sus obras en acuarelas y tinta china. “Emoción total!! Sofía y Alfonso en el Festival de Cine de San Sebastián acompañando a nuestras queridas y talentosas amigas Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Sánchez Álvarez con nuestro kimono de Malvinas (que SIEMPRE fueron, son y serán ARGENTINAS) diseño exclusivo para la presentación de “Mis muertos tristes”, película basada en la novela de Mariana Enríquez y dirigida por Pablo Larraín”, expresaron en sus redes sociales.