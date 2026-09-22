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Javier Milei llegó a Nueva York: intensa agenda presidencial en la ONU

El Presidente arribó este martes al aeropuerto John F. Kennedy para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante su visita mantendrá reuniones con funcionarios, empresarios y referentes internacionales y brindará distintas exposiciones.

- 22 de septiembre 2026 - 10:01
Miilei llegó a EEUU: la agenda del Presidente durante su estadía en Nueva York.

Miilei llegó a EEUU: la agenda del Presidente durante su estadía en Nueva York.

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El presidente Javier Milei arribó este martes a Nueva York, donde permanecerá hasta el jueves en el marco de su participación en la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. El mandatario llegó al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy a las 9.30, tras partir el lunes por la noche desde Buenos Aires.

La principal actividad de su viaje será su intervención ante el Debate General de la Asamblea General de la ONU, prevista para este miércoles al mediodía. Allí, Milei expondrá la posición argentina sobre distintos asuntos de la agenda internacional y, según trascendió, planteará el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.

El mensaje también tendrá entre sus ejes la defensa del desarrollo tecnológico y de la inteligencia artificial como herramientas para impulsar la productividad y el crecimiento económico. Además, el Presidente tiene previsto cuestionar determinadas intervenciones de organismos internacionales sobre las políticas internas de los Estados, de acuerdo con los lineamientos que el Gobierno anticipó para su discurso.

Trump advirtió a Irán que podría “aniquilar” a la República Islámica si no hay un acuerdo

Donald Trump centró parte de su discurso ante la Asamblea General de la ONU en el conflicto con Irán y advirtió que Estados Unidos podría avanzar contra la República Islámica si no se alcanza un acuerdo. El mandatario llamó a “mantener la presión” sobre el régimen islámico y aseguró que “Irán nunca tendrá un arma nuclear”. En ese sentido, afirmó que enfrenta una “decisión importante”: llegar a un acuerdo con Teherán o “aniquilar a la República Islámica” rápidamente para evitar que vuelva a representar una amenaza para otros países.

Durante su exposición, Trump también rechazó las versiones sobre una eventual escasez de municiones en el Departamento de Defensa como consecuencia de las operaciones militares en Medio Oriente. “Tenemos más municiones de las que podemos pensar en usar”, afirmó. Además, sostuvo que “Estados Unidos ha vuelto” y que el país es “más fuerte que nunca”. En materia de seguridad regional, advirtió que Washington no permitirá que las amenazas contra América avancen “en ningún lugar del hemisferio occidental” y aseguró que, de ser necesario, utilizará “nuestro poderío militar sin igual” para proteger los intereses nacionales estadounidenses.

Lula en la ONU: “Brasil no es el patio trasero de nadie”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cuestionó las injerencias externas en las elecciones de su país y defendió la soberanía de los países. “Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”, afirmó el mandatario durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lula sostuvo que los conflictos internacionales deben resolverse mediante el diálogo y la cooperación. También reclamó una salida democrática para Venezuela y advirtió sobre las consecuencias de las sanciones contra Cuba.

Lula también se refirió a la situación en Medio Oriente y cuestionó al gobierno de Benjamin Netanyahu por la ofensiva en Gaza. Además, rechazó la necesidad de una presencia militar extranjera en la región y señaló que Brasil necesita cooperación antes que despliegues militares. En paralelo, volvió a plantear la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU y ampliar la representación de los países del llamado Sur Global.

Guterres pidió una ONU fuerte para enfrentar la crisis global

El secretario general de la ONU, António Guterres, abrió este martes el Debate General de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sede del organismo en Nueva York, con un llamado a fortalecer el multilateralismo frente a los conflictos y las crecientes tensiones internacionales. “El mundo no necesita una ONU debilitada. Necesita una ONU lo suficientemente fuerte para afrontar el mundo tal como es y lo suficientemente decidida para construir el mundo como debería ser”, sostuvo.

Milei y Trump coincidirán en el encuentro del Escudo de las Américas

El presidente Javier Milei y su par de Estados Unidos, Donald Trump, coincidirán este martes en Nueva York durante una sesión del Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por la Casa Blanca para coordinar acciones de seguridad regional y combatir a los carteles del narcotráfico. La presencia de Trump fue confirmada por la Casa Blanca y el encuentro está previsto para las 14 (hora local), las 15 en Argentina.

La agenda de Milei en Nueva York

Durante su primera jornada en Estados Unidos, Milei participará a las 15 del encuentro “Escudo de las Américas”. Dos horas después, brindará una disertación en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde recibirá el premio “Ohev Yisrael”.

Por la tarde y la noche, el mandatario tiene previstos encuentros con Roberto Salinas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el economista Xavier Sala i Martin.

El miércoles, además de su exposición ante la ONU, Milei participará de la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, se reunirá con empresarios integrantes de Americas Society/Consejo de las Américas y mantendrá un encuentro con el rabino Simón Jacobson.

La agenda continuará el jueves con una exposición en el Economic Club of New York y una reunión bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Luego participará de un encuentro de líderes latinoamericanos junto al mandatario israelí.

El regreso a la Argentina está previsto para el jueves por la noche, con arribo al Aeroparque Jorge Newbery durante la mañana del viernes.

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