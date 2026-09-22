Javier Milei llegó a Nueva York: intensa agenda presidencial en la ONU

Trump advirtió a Irán que podría “aniquilar” a la República Islámica si no hay un acuerdo

Donald Trump centró parte de su discurso ante la Asamblea General de la ONU en el conflicto con Irán y advirtió que Estados Unidos podría avanzar contra la República Islámica si no se alcanza un acuerdo. El mandatario llamó a “mantener la presión” sobre el régimen islámico y aseguró que “Irán nunca tendrá un arma nuclear”. En ese sentido, afirmó que enfrenta una “decisión importante”: llegar a un acuerdo con Teherán o “aniquilar a la República Islámica” rápidamente para evitar que vuelva a representar una amenaza para otros países.

Durante su exposición, Trump también rechazó las versiones sobre una eventual escasez de municiones en el Departamento de Defensa como consecuencia de las operaciones militares en Medio Oriente. “Tenemos más municiones de las que podemos pensar en usar”, afirmó. Además, sostuvo que “Estados Unidos ha vuelto” y que el país es “más fuerte que nunca”. En materia de seguridad regional, advirtió que Washington no permitirá que las amenazas contra América avancen “en ningún lugar del hemisferio occidental” y aseguró que, de ser necesario, utilizará “nuestro poderío militar sin igual” para proteger los intereses nacionales estadounidenses.