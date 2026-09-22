22 de septiembre de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 22 de septiembre

El oficial minorista opera a $1485,00 para la compra y $1535,00 para la venta en el Banco Nación, una leve suba en una semana con un contexto internacional difícil que impulsó al billete verde a nivel global.

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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 22 de septiembre

El dólar oficial minorista cotiza este martes a $1.482,52 para la compra y $1.534,23 para la venta en el Banco Nación, y mantiene la estabilidad de los últimos días en medio de un clima internacional adverso marcado por una nueva escalada del petróleo, las tensiones en Medio Oriente y las dudas en torno a la IA, que impulsaron una suba de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) en 25 puntos básicos, hasta un rango de entre 3,75% y 4%.

El dolar oficial arranca la semana con valores de $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación.
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El dólar volvió a mantener su valor en la previa de la visita de Milei a EEUU

El BCRA publicó el pasado viernes el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de agosto de 2026, que reúne las estimaciones de analistas privados sobre las principales variables de la economía. En materia cambiaria, los encuestados proyectaron un dólar mayorista en torno a los $1.630 para fin de año, con la expectativa puesta en el impacto que pueda tener la previa electoral de 2027.

En tanto, el Gobierno estimó una cotización mayorista de $1.847,6 para fin del próximo año en el proyecto de Presupuesto 2027, que comenzará a debatirse el 5 de diciembre.

A nivel mundial, el índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de seis divisas, avanzó 0,72% hasta 100,332 puntos. El mercado había descontado ampliamente la decisión, pero la reacción se intensificó después de que el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, reafirmara que la estabilidad de precios será una prioridad del organismo y dejara la puerta abierta a un nuevo aumento antes de fin de año.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1514,00.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1995,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1576,45 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vendió a $1534,44.

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