22 de septiembre de 2026 Inicio
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Las Leonas y Los Leones vencieron a Chile y se quedaron con el oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Las jugadoras vencieron 5-0 y los jugadores se consagraron pentacampeonas con un 3-1, ambas Selecciones argentinas derrotaron a Chile este martes.

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Las Leonas y Los Leones ganaron el oro en los Juegos Suramericanos 2026.

Las Leonas y Los Leones ganaron el oro en los Juegos Suramericanos 2026.

Las dos Selecciones argentinas de hockey sobre césped, Las Leonas y Los Leones, vencieron a Chile este martes y se quedaron con el oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Los jugadores se consagraron pentacampeones con un 3-1 y las jugadoras sellaron la victoria con un 5-0.

Las entradas se pondrá a venta este martes desde las 18 para los encuentros en el Monumental.
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El equipo albiceleste femenino, comandado por Juan Martín López, llegó a la gran definición tras cuatro victorias (14-0 a Paraguay, 5-0 a Uruguay, 5-1 a Chile y 19-1 a Perú). Terminó así con 48 goles a favor y dos en contra. Mientras que el masculino, dirigido por Juan Manuel Vivaldi, concluyó un torneo perfecto: terminó invicto con cinco victorias, 41 tantos a favor y tres en contra.

Para la Selección argentina femenina se trata de la cuarta medalla de oro suramericana ya que en las primeras tres ediciones fueron campeonas, en Asunción 2022 cayeron ante Chile y se quedaron con la de plata.

Las leonas goleadoras fueron Lara Casas, Pilar Palacio, Catalina Andrade y Lourdes Pisthon con un doblete y los leones goleadores fueron Santiago Tarazona, Martín Ferreiro y Franco Agostini.

Cómo fue el partido de Los Leones contra Los Diablos

El encuentro comenzó con un dominio marcado del equipo argentino, dirigido por Juan Manuel Vivaldi, a través de la tenencia fluida de la bocha. A los 14 minutos, en el epílogo del primer cuarto, el mediocampista Santiago Tarazona capturó un rebote en el área para marcar el 1-0.

El gol tuvo un tinte emotivo particular, ya que representó el tanto de la ventaja en el partido despedida del jugador de GEBA con la camiseta de la selección. En el segundo cuarto, la presión alta de Argentina dio frutos rápidamente y el equipo nacional estiró la ventaja con mucha tranquilidad.

A los 17 minutos, el delantero Martín Ferreiro concretó un robo en las inmediaciones del área chilena y ejecutó un potente remate de revés que superó al arquero Agustín Araya para estirar la diferencia por 2 a 0.

Durante el tercer parcial, el conjunto nacional manejó los tiempos con solvencia táctica ante el equipo dirigido por Emiliano Monteleone y, a los 45 minutos, el delantero Franco Agostini capitalizó un córner corto para señalar el 3 a 0.

En el último cuarto, el conjunto trasandino adelantó sus líneas en busca del descuento, ya que, a los 52 minutos, tras un contraataque veloz originado luego de un córner corto en contra, Ignacio Contardo anotó el único tanto chileno para sellar el 3 a 1 definitivo.

Con el pitazo final, Los Leones festejaron la continuidad de su campeonato en la región y despidieron en el centro del campo a Santiago Tarazona, quien culminó su etapa internacional convirtiendo un gol y levantando el trofeo continental.

"Para todo el grupo es un orgullo poder vestir estos colores, siempre que podemos hacerlo y estar disponibles para esta clase de torneos lo estamos. Lo disfrutamos como si fuera un Mundial o un juego olímpico, siempre vestir esta camiseta es un orgullo", aseguró a DSports el capitán de Los Leones, Tomás Habif, tras el partido.

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