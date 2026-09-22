Tras el inesperado cambio, así quedó el cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 Una fecha histórica del país sede obligó a adelantar la largada al sábado, una rareza en el calendario de la máxima categoría. Por Agregar C5N en









En ese mismo circuito callejero, en 2024, obtuvo sus primeros puntos en la Fórmula 1.

El Gran Premio de Azerbaiyán tendrá una particularidad que los fanáticos de la Fórmula 1 deben tener bien en cuenta antes de organizar su fin de semana, ya que la carrera no se disputará el domingo habitual sino el sábado 26 de septiembre. Se trata de la 15ª fecha del campeonato y el cambio responde a una razón puntual vinculada al calendario oficial del país anfitrión.

El motivo del adelantamiento es el Día del Recuerdo, una jornada en la que Azerbaiyán homenajea a los caídos durante la denominada Guerra Patriótica de 2020, el conflicto armado con Armenia cuyo comienzo se conmemora cada 27 de septiembre. En 2026 la fecha toma una carga simbólica adicional porque se cumplen seis años del inicio de ese conflicto, lo que reforzó la decisión de la organización de adaptar el cronograma para que la carrera no coincida con esa jornada conmemorativa.

Como consecuencia del desplazamiento, todo el fin de semana se adelantó un día. Las prácticas libres comenzarán el jueves 24, la clasificación se correrá el viernes 25 y la largada de la carrera está fijada para las 8:00 de la mañana del sábado 26, horario argentino. El cambio también aplica a la Fórmula 2, que acompaña el calendario de la máxima categoría durante ese fin de semana.

Para Franco Colapinto, que llega a Bakú después de dos resultados consecutivos dentro del top 10, la cita tiene un significado especial. Fue en ese mismo circuito callejero donde en 2024 obtuvo sus primeros puntos en la Fórmula 1, cuando terminó octavo con Williams. Ahora buscará repetir ese nivel con Alpine y extender su racha positiva en uno de los trazados más particulares del calendario.

Alpine El circuito del GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1 El circuito callejero de Bakú es uno de los más singulares del calendario por la combinación de sectores que propone. La larga recta principal a lo largo de la costa permite que los autos alcancen velocidades cercanas a los 350 kilómetros por hora. Por otro lado, en su trazado, la pista se adentra en el casco histórico de Icheri Sheher, donde las calles se vuelven angostas y sinuosas y los muros medievales acompañan a los pilotos prácticamente a centímetros de sus autos. Ese contraste extremo convierte a Bakú en una de las pruebas más exigentes del campeonato, ya que cualquier error se paga caro de manera inmediata.

Los equipos enfrentan además un dilema de configuración difícil de resolver. La necesidad de carga aerodinámica para las zonas sinuosas choca con la conveniencia de reducir la resistencia para sacar el máximo provecho de la recta. El circuito tiene 6,003 kilómetros de longitud, 20 curvas y se corre a lo largo de 51 vueltas. Williams Racing El cronograma completo del GP de Azerbaiyán de la F1 Todos los horarios están expresados en hora argentina: Jueves 24 de septiembre: Práctica Libre 1 a las 5:30 y Práctica Libre 2 a las 9:00.

Viernes 25 de septiembre: Práctica Libre 3 a las 5:30 y Clasificación a las 9:00.

Sábado 26 de septiembre: Carrera a las 8:00.