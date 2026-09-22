Se registró un nuevo caso de dengue en Buenos Aires y reportaron seis de chikungunya en el norte del país

Un nuevo caso de dengue fue confirmado en la Provincia de Buenos Aires, según el Boletín Epidemiológico Nacional de la semana 36. Se trata de un paciente con antecedente de viaje a Ecuador, infectado con el serotipo DENV-3. Con este, ya son tres los casos confirmados en la temporada 2026-2027, todos en la misma jurisdicción.
El informe oficial detalló además siete casos probables en Salta, Entre Ríos y Buenos Aires, 489 sospechosos en estudio y 376 descartados. Aunque el escenario se mantiene de bajo riesgo y sin transmisión autóctona, las autoridades remarcan la necesidad de vigilancia intensificada: el ingreso de nuevos serotipos importados podría favorecer la circulación en zonas con condiciones ambientales y sociales propicias.
Además, se registraron seis casos de fiebre chikungunya en el país, clasificados como probables, cinco en la provincia de Salta —en los departamentos General San Martín, Orán y Rivadavia— y uno en Formosa.
Aunque no hubo nuevos confirmados en la última semana, el antecedente del brote en el NOA durante este año obliga a sostener la vigilancia epidemiológica y la búsqueda activa de pacientes con síndrome febril agudo inespecífico, para detectar a tiempo posibles focos de transmisión y evitar la circulación simultánea de distintos arbovirus.
Mosquitos bajo la lupa: recomendaciones y cuidados
Con la llegada de la primavera y las primeras temperaturas altas, sumadas al impacto del fenómeno de El Súper Niño que trae tormentas e inundaciones, los especialistas recomiendan reforzar las medidas de prevención contra el dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos. Es clave eliminar recipientes que acumulen agua en patios, balcones y terrazas, mantener tapados los tanques y limpiar canaletas para evitar que se conviertan en criaderos.
También se aconseja usar repelente, ropa clara y de manga larga en zonas donde prolifera el mosquito Aedes aegypti, especialmente después de lluvias intensas.
En paralelo, ante el aumento de la humedad y los anegamientos, las autoridades sanitarias insisten en ventilar los hogares, evitar el contacto con aguas estancadas y reforzar la higiene personal para reducir riesgos de infecciones.
Además, se recomienda estar atentos a los síntomas compatibles con dengue (fiebre, dolor muscular, sarpullido) y consultar de inmediato al sistema de salud. La combinación de calor, lluvias y acumulación de agua genera un escenario propicio para la circulación de arbovirus, por lo que la prevención comunitaria resulta fundamental.