Mauro Icardi quiere demandar a Wanda Nara por hostigamiento: de qué se trata

El futbolista se hartó de los constantes ataques de la madre de sus hijas Francesca e Isabella, por lo que analiza sumar una nueva denuncia a la causa.

Mauro Icardi no soporta más los constantes ataques de Wanda Nara.

El futbolista Mauro Icardi quiere demandar a Wanda Nara por hostigamiento y tomó a todos por sorpresa, ya que la decisión sería agregar todavía una carátula más para lo que parece ser una causa interminable que incluye la división de bienes por el divorcio, la tenencia de Francesca e Isabella y ahora esta potencial nueva denuncia.

Esto fue revelado por la conductora Mariana Fabbiani en su programa de América TV, donde expresó: "Icardi, junto con sus abogadas, están evaluando iniciar una demanda por la nota". Con estas palabras, hizo referencia a la reciente entrevista que la mediática brindó a Grego Rosselló en el flamante programa Ferné con Grego.

Ante esto, el periodista Guido Zaffora agregó: "Mauro no vio la nota anoche, sino que hoy las abogadas le pasaron los textuales polémicos y él estaría a punto de iniciarle una demanda a Wanda por hostigamiento. No tiene que ver con la nota sino por todo lo que estuvo diciendo Nara en los últimos tiempos con respecto a su relación con la China y con el tema de su genitalidad". De esta manera, mencionó aquella publicación en conjunto con L-Gante.

Para finalizar, Zaffora señaló: "Sobre las frases polémicas que le molestaron, Mauro les dijo a sus abogadas que este tema de 'me enteré de lo de la China revisando el teléfono' y que no tiene amigos, lo que hace que hagan como que su centro de vida son sus parejas y que él está involucrado solo con quien tiene al lado". Así, el futbolista de Galatasaray estaría muy dolido por el trato que recibió de la madre de sus hijas.

Mauro Icardi se borró sus tatuajes de Wanda Nara: con qué decidió taparlos

El futbolista Mauro Icardi decidió borrarse los tatuajes dedicados a Wanda Nara y esto terminó por dejar en claro que se rompió todo tipo de relación entre ellos, de forma que la crianza de las pequeñas todavía continúa como un misterio mientras él vive con la China Suárez en Turquía.

