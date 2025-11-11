IR A
Wanda Nara se mostró cerquita de Johnny Depp ¿No era amigo de Mauro Icardi?

La mediática aprovechó la visita del reconocido actor estadounidense a Telefe y buscó aparecer en confianza con él.

Johnny Depp visitó Telefe y Wanda Nara aprovechó para molestar a Mauro Icardi.

Johnny Depp visitó Telefe y Wanda Nara aprovechó para molestar a Mauro Icardi.

Mauro Icardi y Wanda Nara deberán llegar a un acuerdo por Francesca e Isabella.
Wanda Nara se desprendió de sus hijas: cuándo será el reencuentro con Mauro Icardi

A través de su cuenta de Instagram, Wanda Nara compartió dos fotos junto al actor y escribió: "Un día casual en el canal Telefe. Johnny Depp gracias por tus amables palabras". De esta manera, dejó en evidencia que el actor no está al tanto de lo ocurrido con Mauro Icardi, algo que el futbolista parecía haber insinuado.

Por eso, se generaron muchas preguntas alrededor de la relación que une al futbolista de Galatasaray con el protagonista de la serie 21 Jump Street (1987-1990) y películas como El joven manos de tijera (1990), Charlie y la fábrica de chocolate (2005) y la saga de Piratas del Caribe (2003-2017). En el último tiempo, el rosarino había utilizado mucho la imagen del intérprete de Jack Sparrow para comparar sus situaciones legales.

Vale recordar que Johnny Depp le ganó un juicio a Amber Heard y esa es la razón por la que Mauro Icardi decidió comparar su situación legal con Wanda Nara. Tras más de tres años de juicio, el jurado falló a favor de Depp y la actriz fue declarada responsable de 3 cargos de difamación, por lo que tuvo que pagarle aproximadamente u$s8 millones en daños compensatorios y punitivos.

China Suárez Mauro Icardi Wanda Nara
Wanda Nara está decidida a meterse de lleno en la vida de Icardi y la China Suárez.

Wanda Nara está decidida a meterse de lleno en la vida de Icardi y la China Suárez.

