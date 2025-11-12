Johnny Depp expuso las mentiras de Mauro Icardi: "No lo conozco..." El actor y director estadounidense evidenció que no tiene conocimiento de quién es el futbolista de Galatasaray.







Johnny Depp expuso las mentiras de Mauro Icardi. Redes sociales

El actor y director estadounidense Johnny Depp expuso las mentiras de Mauro Icardi, quien aprovechó el juicio contra Amber Heard para compararlo con Wanda Nara e incluso llegó a decir que tenía una relación cercana con él, algo que le significó recibir muchas críticas en redes sociales.

En diálogo con el canal TN, Johnny Depp fue consultado por su relación con Mauro Icardi y sorprendió con su respuesta: "Mmm... No, no lo conozco. Tal vez sí, no lo sé, creo que no". De esta manera, expuso que el futbolista rosarino mintió con respecto a su vínculo y esto terminó por ser viral, ya que generó risas por toda la situación.

Luego, el actor italiano Riccardo Scamarcio agregó: "Lo recuerdo como jugador de fútbol. Es muy bueno, muy habilidoso. No como Maradona o Messi, pero también juega muy bien". Ante esto, el director se mostró con todavía más dudas alrededor de quién era y dejó en claro que no lo une ningún vínculo.

Embed - TN - Todo Noticias on Instagram: "Furor por Johnny Depp. El actor está en el país y en una entrevista exclusiva con TN y Telenoche, lo mandó al frente a Mauro Icardi: dice que no lo conoce, aunque el futbolista suba posteos con una tremenda admiración de él..." View this post on Instagram Vale recordar que Johnny Depp le ganó un juicio a Amber Heard y esa es la razón por la que Mauro Icardi decidió comparar su situación legal con Wanda Nara. Tras más de tres años de juicio, el jurado falló a favor de Depp y la actriz fue declarada responsable de 3 cargos de difamación, por lo que tuvo que pagarle aproximadamente u$s8 millones en daños compensatorios y punitivos.

Mauro Icardi comparó su pelea con Wanda Nara con el caso de Johnny Depp y Amber Heard El futbolista Mauro Icardi aseguró que la denuncia de Wanda Nara es como el caso de Amber Heard contra Johnny Depp, que arruinó la carrera del exitoso actor estadounidense y lo dejó en el centro de las críticas de las redes sociales.