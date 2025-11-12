IR A
Johnny Depp expuso las mentiras de Mauro Icardi: "No lo conozco..."

El actor y director estadounidense evidenció que no tiene conocimiento de quién es el futbolista de Galatasaray.

Wanda y Johnny y la foto de la discordia con Icardi.
Icardi dejó de seguir a Johnny Depp tras la foto de Wanda con el actor en Telefe

En diálogo con el canal TN, Johnny Depp fue consultado por su relación con Mauro Icardi y sorprendió con su respuesta: "Mmm... No, no lo conozco. Tal vez sí, no lo sé, creo que no". De esta manera, expuso que el futbolista rosarino mintió con respecto a su vínculo y esto terminó por ser viral, ya que generó risas por toda la situación.

Luego, el actor italiano Riccardo Scamarcio agregó: "Lo recuerdo como jugador de fútbol. Es muy bueno, muy habilidoso. No como Maradona o Messi, pero también juega muy bien". Ante esto, el director se mostró con todavía más dudas alrededor de quién era y dejó en claro que no lo une ningún vínculo.

Vale recordar que Johnny Depp le ganó un juicio a Amber Heard y esa es la razón por la que Mauro Icardi decidió comparar su situación legal con Wanda Nara. Tras más de tres años de juicio, el jurado falló a favor de Depp y la actriz fue declarada responsable de 3 cargos de difamación, por lo que tuvo que pagarle aproximadamente u$s8 millones en daños compensatorios y punitivos.

