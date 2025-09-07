IR A
Se reveló la división de bienes de Wanda Nara y Mauro Icardi: es una cifra multimillonaria

La mediática y el futbolista están cada día más cerca del acuerdo definitivo para la crianza de sus hijas Francesca e Isabella.

Wanda Nara y Mauro Icardi llegaron a un acuerdo para la división de bienes.

Redes sociales
Wanda Nara sorprendió a Maxi López con su controversial promesa.
La controversial promesa de Wanda Nara a Maxi López: "Si ganas MasterChef..."

A través del programa televisivo Puro Show, fue el conductor Pampito quien se encargó de revelar cómo fue el arreglo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Ellos hicieron una división de bienes por €60 millones". De igual manera, no especificó cómo fue en detalle, por lo que no se sabe quién tuvo que prescindir de más, aunque todo apunta a que fue el futbolista de Galatasaray.

Por otro lado, Pochi de Gossipeame agregó: "Le dejó propiedades porque, generalmente, lo que es plata líquida el jugador lo deja en otros lugares a nombre de otros". Con estas palabras, evidenció que este monto fue casi únicamente en referencia a inmuebles, lo que deja en claro que han conseguido ser multimillonarios con sus carreras.

Icardi
La división de bienes fue un gran dolor de cabeza para Mauro Icardi.

Para finalizar, Angie Balbiani decidió hablar sobre la situación de Francesca e Isabella: "Hay un solo motivo por el cual no se otorga la restitución internacional, si se prueba la violencia de género el pedido se cae". Así, todavía parece faltar mucho para tener una definición sobre el futuro de las hijas de Wanda e Icardi.

Mauro Icardi explotó contra Telefe y América TV: "Les llegan los sobrecitos y hacen silencio"

El futbolista Mauro Icardi explotó contra los canales Telefe y América TV luego de la falta de información vinculada al informe del defensor de menores y lo que esto significará para el futuro de Francesca e Isabella, quienes están en Argentina con su madre Wanda Nara mientras esperan la resolución de la causa judicial.

Mauro Icardi Telefe América TV
Mauro Icardi explotó contra Telefe y América TV luego de las críticas incesantes.

