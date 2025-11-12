12 de noviembre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 12 de noviembre

El dólar opera en Banco Nación a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta, en un rumbo ascendente con el que recupera valores de la semana pasada.

El dólar oficial repunta tras una baja en el inicio de la semana.

El dólar oficial repunta tras una baja en el inicio de la semana.

El dólar minorista cotiza este miércoles a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta en el Banco Nación, tras varias ruedas al alza en las que recupera valores de la semana previa. El blue también sube y converge con los demás segmentos.

El Gobierno mantuvo las bandas cambiarias para la cotización del dólar tras las elecciones.
Dólar: desde el Banco Central aseguraron que "las restricciones cambiarias que quedan no tardarán en ser levantadas"

De esta manera, luego de la fuerte tensión previa a las elecciones, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker libertario.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial acorta distancia con el techo de la banda cambiaria.

El dólar oficial acorta distancia con el techo de la banda cambiaria.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.392,61 para la compra y $1.444,83 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.413.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1872.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.476,05 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.455,43.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.427,50.

Baramulla, el nuevo thriller sobrenatural de Netflix, ya está disponible en la plataforma y promete ser una de las producciones más oscuras del cine indio. 
Desapariciones y fuerzas sobrenaturales: cuál es la trama de Baramulla, la película tendencia de Netflix

Kevin Feige y los Russo eligieron otra táctica: volver a lo cinematográfico.

Marvel planea un tráiler especial para Avengers: Doomsday que sorprenderá a todos: cómo será

Dark Winds, la serie de Netflix que combina crimen, misterio y tradición.
La miniserie de drama criminal y misterio que la rompe en Netflix: ideal para maratonear

Ibai Llanos reveló el inesperado efecto de su notable descenso de peso.

La impresionante transformación de Ibai Llanos tras bajar 50 kilos: no es el físico

Dua Lipa la rompe en su gira por latinoamérica.

Dua Lipa cantó una de Mon Laferte y se emocionó: "me rompe el corazón"

Wanda y Johnny y la foto de la discordia con Icardi.

Icardi dejó de seguir a Johnny Depp tras la foto de Wanda con el actor en Telefe

