Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 12 de noviembre

El dólar minorista cotiza este miércoles a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta en el Banco Nación, tras varias ruedas al alza en las que recupera valores de la semana previa. El blue también sube y converge con los demás segmentos.
De esta manera, luego de la fuerte tensión previa a las elecciones, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker libertario.
Además, este martes, el titular del Palacio de Hacienda defendió la política cambiaria del Gobierno y aseguró que, por lo pronto, el país no puede ir a una "flotación libre" de la divisa. Por su parte, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, aseguró que "las restricciones cambiarias que quedan no tardarán en ser levantadas".
El dólar oficial cotiza a $1.392,61 para la compra y $1.444,83 para la venta.
El dólar blue cotiza a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta.
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.413.
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1872.
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.476,05 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.455,43.
El dólar futuro se vende a $1.427,50.