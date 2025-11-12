Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 12 de noviembre

El dólar opera en Banco Nación a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta, en un rumbo ascendente con el que recupera valores de la semana pasada.

El dólar oficial repunta tras una baja en el inicio de la semana.

El dólar minorista cotiza este miércoles a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta en el Banco Nación , tras varias ruedas al alza en las que recupera valores de la semana previa. El blue también sube y converge con los demás segmentos.

Dólar: desde el Banco Central aseguraron que "las restricciones cambiarias que quedan no tardarán en ser levantadas"

De esta manera, luego de la fuerte tensión previa a las elecciones, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo , ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar . "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda" , aseguró a la salida del búnker libertario.

El dólar oficial cotiza a $1.392,61 para la compra y $1.444,83 para la venta.

El dólar oficial acorta distancia con el techo de la banda cambiaria.

La divisa estadounidense opera a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.413.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1872.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.476,05 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.455,43.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.427,50.