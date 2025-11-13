La impresionante transformación de María Becerra: un look con el que jamás se la vio La artista presentó a “Maite”, su nuevo alter ego, con una estética sobria y elegante que anticipa una etapa más madura y analítica en su carrera musical.







María Becerra presentó a "Maite", su versión más sobria y sofisticada.

María Becerra sorprendió al revelar a “Maite”, su cuarto alter ego.

El personaje representa su costado más racional, sereno y sofisticado.

El lanzamiento acompaña la salida de su próximo single “Quimera”.

También protagonizó un esperado reencuentro con Tini Stoessel. La carrera de María Becerra atraviesa una nueva etapa de transformación. A pocas semanas de presentarse en el estadio de River, la cantante introdujo oficialmente a “Maite”, su cuarto alter ego, con una estética que marca un giro en su identidad artística. Su imagen actual, más sobria y cuidada, muestra un peinado prolijo, lentes de marco fino y una actitud serena, muy distinta a la energía explosiva que la caracterizó en el pasado.

La artista compartió en redes sociales una fotografía que funcionó como anuncio del personaje y generó miles de reacciones en pocas horas. Detrás de una publicación sencilla, se revelaba la llegada de una nueva figura dentro del universo creativo que Becerra desarrolló a lo largo de los últimos años, donde cada personaje representa una faceta distinta de su personalidad.

Según explicó, Maite encarna su costado más analítico y maduro, una versión que combina disciplina y sensibilidad. A diferencia de otras identidades como Jojo, Shanina o Gladys, este nuevo perfil se asocia a un estilo más minimalista, con una paleta de tonos neutros y una inclinación por la calma y la introspección. En paralelo, la cantante se prepara para lanzar “Quimera”, su próximo single, previsto para el 20 de noviembre, donde Maite será protagonista del concepto visual y narrativo.

María Becerra - Maite María Becerra lanzó a “Maite”, un nuevo alter ego que acompañará el estreno de su próximo single “Quimera”. @mariabecerra María Becerra se sumó al show de Tini En medio de esta renovación artística, María Becerra se reencontró con Tini Stoessel durante una nueva fecha de la gira FUTTTURA, en Buenos Aires. El espectáculo, transmitido a nivel mundial, formó parte del llamado Festival de Tini, que reunió a miles de espectadores tanto en el estadio como a través de plataformas digitales.

El momento más celebrado de la noche llegó cuando María apareció en escena para interpretar “Hasta que me enamoro” junto a Tini, provocando la euforia del público. Hacia el final del show, ambas compartieron el escenario nuevamente con “Miénteme”, el éxito que lanzaron en 2021 y que marcó un punto de inflexión en sus carreras.

María Becerra y Tini En pleno auge de su carrera, María Becerra sorprendió al presentarse junto a Tini Stoessel en el Festival FUTTTURA. El cierre estuvo a cargo de “Cupido”, tema que da nombre al disco de Tini, coronando una velada que reafirmó la conexión entre ambas artistas y el peso que tienen dentro de la escena pop argentina.