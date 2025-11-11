La China Suárez rompe el silencio: qué streaming visitará este miércoles La actriz y modelo volvió a Argentina junto a Mauro Icardi y eligió un canal para hablar sobre su vida privada.







La China Suárez protagonizó varias noticias a lo largo del 2025. Redes sociales

La actriz y modelo China Suárez decidió romper el silencio en un canal de streaming que visitará este miércoles 12 de noviembre, donde hablará sobre todas las polémicas vinculadas a su vida privada, entre las que se destacan su relación amorosa con Mauro Icardi y la crianza de sus hijos junto a Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré.

A través de sus redes sociales, el canal de streaming Luzu TV informó: "¡Mañana la China Suárez en Antes Que Nadie!". De esta manera, decidió ir al programa integrado por Diego Leuco, Micaela Vázquez, Martín "Trinche" Dardik y Johanna "Yoyi" Francella, quienes estarán a cargo de preguntarle todas las dudas del público.

Ante esta noticia, la audiencia de Luzu no tuvo la mejor reacción y llegaron a plantear un escenario de apagón masivo, algo que podría perjudicar de gran manera los números de espectadores. Entre los comentarios más destacados estuvieron "¿Apagón de Luzu 12/11 dijiste? Malísimo", "Se arrancará a mirar desde las 10hs, una lástima" y "¡Gracias por avisar! No estaremos mirando", entre otros.

China Suárez invitada Luzu TV La China Suárez estará en el programa Antes Que Nadie. Captura X Según se informó, la China Suárez aprovechará esta oportunidad para publicitar su nueva serie Hija del fuego, la venganza de la bastarda, la cual se estrenará el 19 de noviembre en Disney+. Junto a ella, el resto del elenco estará integrado por Diego Cremonesi, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso y Eleonora Wexler.

Embed - Hija Del Fuego: La Venganza de la Bastarda | Tráiler oficial | Disney+ Wanda Nara no quiere ver a la China Suárez con sus hijas: presentó una cautelar contra Mauro Icardi La mediática Wanda Nara no quiere ver a la China Suárez con sus hijas y presentó una cautelar contra Mauro Icardi, algo que tiene como objetivo limitar las libertades del futbolista con Francesca e Isabella, ya que habrá una multa millonaria si se incumple con el pedido.