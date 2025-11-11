IR A
IR A

La China Suárez rompe el silencio: qué streaming visitará este miércoles

La actriz y modelo volvió a Argentina junto a Mauro Icardi y eligió un canal para hablar sobre su vida privada.

La China Suárez protagonizó varias noticias a lo largo del 2025.

La China Suárez protagonizó varias noticias a lo largo del 2025.

Redes sociales

La actriz y modelo China Suárez decidió romper el silencio en un canal de streaming que visitará este miércoles 12 de noviembre, donde hablará sobre todas las polémicas vinculadas a su vida privada, entre las que se destacan su relación amorosa con Mauro Icardi y la crianza de sus hijos junto a Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré.

Wanda Nara está decidida a meterse de lleno en la vida de Icardi y la China Suárez.
Te puede interesar:

Wanda Nara no quiere ver a la China Suárez con sus hijas: presentó una cautelar contra Mauro Icardi

A través de sus redes sociales, el canal de streaming Luzu TV informó: "¡Mañana la China Suárez en Antes Que Nadie!". De esta manera, decidió ir al programa integrado por Diego Leuco, Micaela Vázquez, Martín "Trinche" Dardik y Johanna "Yoyi" Francella, quienes estarán a cargo de preguntarle todas las dudas del público.

Ante esta noticia, la audiencia de Luzu no tuvo la mejor reacción y llegaron a plantear un escenario de apagón masivo, algo que podría perjudicar de gran manera los números de espectadores. Entre los comentarios más destacados estuvieron "¿Apagón de Luzu 12/11 dijiste? Malísimo", "Se arrancará a mirar desde las 10hs, una lástima" y "¡Gracias por avisar! No estaremos mirando", entre otros.

China Suárez invitada Luzu TV
La China Suárez estará en el programa Antes Que Nadie.

La China Suárez estará en el programa Antes Que Nadie.

Según se informó, la China Suárez aprovechará esta oportunidad para publicitar su nueva serie Hija del fuego, la venganza de la bastarda, la cual se estrenará el 19 de noviembre en Disney+. Junto a ella, el resto del elenco estará integrado por Diego Cremonesi, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso y Eleonora Wexler.

China Suárez Mauro Icardi Wanda Nara
Wanda Nara está decidida a meterse de lleno en la vida de Icardi y la China Suárez.

Wanda Nara está decidida a meterse de lleno en la vida de Icardi y la China Suárez.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mauro Icardi volvió hace poco luego de su dura lesión sufrida en 2024.
play

Mauro Icardi, al borde de quedar sin equipo por sus escándalos mediáticos: "Es imposible la renovación"

Mauro Icardi sorprendió con su polémico homenaje para la China Suárez.

El polémico homenaje de Mauro Icardi a la China Suárez: "Borró a las hijas..."

max carra, la nueva cara de la cumbia en argentina: el mio es un proyecto familiar

Max Carra, la nueva cara de la cumbia en Argentina: "El mío es un proyecto familiar"

Johnny Depp será declarado visitante ilustre y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

Johnny Depp será declarado "visitante ilustre" y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

sexteto fantasma, una de las mas formaciones mas interesantes del nuevo tango, nominado a los grammy latinos

Sexteto Fantasma, una de las más formaciones más interesantes del nuevo tango, nominado a los Grammy Latinos

El festival celebra 71 años de historia.

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

últimas noticias

Max Carra, la nueva cara de la cumbia en Argentina: El mío es un proyecto familiar

Max Carra, la nueva cara de la cumbia en Argentina: "El mío es un proyecto familiar"

Hace 11 minutos
Hubo unas veinte personas heridas y el servicio presentó demoras durante el martes.

¿Por qué se descarriló el tren de la línea Sarmiento en la estación de Liniers?

Hace 15 minutos
La fiscalía brasileña pidió condenas para los militares y policias que planearon matar a Lula

La fiscalía de Brasil pidió condenas para los militares y policias que planearon matar a Lula

Hace 28 minutos
La Justicia espera profundizar las conexiones del caso con organizaciones criminales de mayor envergadura.

Triple femicidio en Varela: la Justicia Federal aceptó investigar la brutal masacre

Hace 33 minutos
Desde el entorno de Andrés Iniesta negaron las acusaciones.

Perú abrió una investigación contra Andrés Iniesta por estafas superiores a los u$s600 mil

Hace 37 minutos