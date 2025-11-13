El jury a Julieta Makintach entra en la recta final: declara el último testigo y se presentan los alegatos

Una vez finalizadas las exposiciones, los conjueces tendrán cinco días corridos para comunicar el fallo contra la exintegrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro, cuestionada por su actuación en el juicio que investiga el fallecimiento de Diego Maradona.

El jury a la jueza Julieta Makintach , cuestionada por su actuación en el juicio que investiga el fallecimiento de Diego Maradona , va llegando a su recta final este jueves en el anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires La Plata, cuando declara un exalumno de la magistrada, y a las 10 se presentan los alegatos .

La audiencia comenzó a las 9 con la exposición de Jorge Barrera, el último testigo de la defensa, mientras que a las 10 tanto la acusación como el equipo defensor tendrán al menos una hora para alegar .

Del lado de la parte acusatoria alegará la Fiscalía , representada por la fiscal Analía Duarte, seguida por el Colegio de Abogados de San Isidro y los abogados del custodio de Maradona, Julio Coria. Luego será el turno del abogado Darío Saldaño, que encabeza la defensa de Makintach.

Una vez finalizados los alegatos, los conjueces tendrán cinco días de corrido para resolver y convocar una nueva audiencia para dar a conocer el fallo, que podría realizarse el próximo martes.

Las hijas de Diego Maradona, Dalma y Gianinna Maradona se presentaron este miércoles en la audiencia del jury contra la jueza Viviana Makintach, cuestionada por su actuación en el expediente que investiga el fallecimiento del Diez.

Las herederas del ídolo del fútbol detallaron el impacto que les generó la difusión del documental sobre su padre: "La exposición mediática del material audiovisual no solo reabrió heridas familiares, sino que también condicionó la percepción pública del proceso judicial", remarcaron.

Además, hablaron sobre la posterior frustración que sintieron al conocerse la suspensión del juicio: “Sentimos que otra vez se nos niega justicia”, dijeron en la sala.

Jury de enjuiciamiento jueza Makintach Dalma y Gianinna Maradona declararon en el jury contra la jueza Julieta Makintach. Redes Sociales

Gianinna fue la primera en declarar y relató, con visible emoción, que la jueza le había asegurado “por sus hijos” que no existía ningún documental. Contó que le creyó y que incluso había sentido empatía por ella. “Cuando vimos el material no podía dejar de llorar”, subrayó.

"Es una persona muerta. Más allá de que sea Diego Maradona, es mi papá y es abuelo de mi hijo. No puedo creer que haya gente que alardee o se haga eco de una muerte", concluyó la menor de las dos hermanas.

Dalma respaldó el testimonio de su hermana y pidió que se respete el proceso judicial. Según fuentes del tribunal, ambas insistieron en que lo que más las afectó fue sentir que se vulneró la intimidad del caso y la confianza depositada en la Justicia. Además, reforzó que toda la familia sintió “incertidumbre y tristeza” al enterarse del proyecto audiovisual.

Julieta Makintach: "No hay nada oculto, prohibido ni clandestino"

Tras su declaración de este martes, Makintach habló con los medios apostados en La Plata y planteó: "No vamos a generar una batalla con la prensa. Yo creo que le dieron a la prensa material de manera distorsionada para que se genere toda esta bola de nieve que se aleja de la verdad. Yo no actué en el juicio, el juicio no se filmaba. Yo soy así como me están viendo: gesticulo, muevo y hablo con la cara". "Yo no tengo ni mayor ni menor interés en nada y tampoco estaba siendo filmada para un documental", insistió.

"Desde los 8 años que yo voy a Tribunales. Han entrado muchas personas con muchas cámaras. Hay un montón de jueces y funcionarios que hablan de su trabajo. Las imágenes eran planos cortos míos, no había imágenes con audio y no eran del debate, eran del primer tramo que se transmitía por YouTube. La cámara era tan grande que era imposible no verla. No hay nada oculto, prohibido ni clandestino. Si está permitido no está prohibido", sostuvo.

"Yo ya puse mi renuncia a disposición del Poder Judicial. Habría evitado estar acá. Lo único que quiero es que valoren cómo sucedió todo, sin distorsiones, sin inflados mediáticos, sin armados, sin personas clave que debieron declarar y no declararon, sin presión de testigos. Hay testigos que fueron presionados para no venir. ¿Le tienen miedo a la verdad? Siempre se dijo que había tres juicios: uno mediático, uno verdadero y uno oculto", cerró.