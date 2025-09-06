IR A
Video: así quedó el auto de lujo de Mauro Icardi tras un choque

El vehículo resultó con daños importantes en la carrocería después de un accidente en cadena en frente a un centro comercial.

Mauro Icardi en el auto siniestrado en Estambul.

Uno de los autos de lujo del futbolista Mauro Icardi, actual pareja de la actriz Eugenia "China" Suárez, chocó anoche en Estambul, frente a un centro comercial.

La influencer se negó a hablar del compromiso de su expareja con la cantante.
Cómo reaccionó Cami Homs para no tener que hablar de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "No sé..."

El video del vehículo dañado en la parte delantera de su carrocería se viralizó en redes sociales. Ni el delantero del Galatasaray ni la modelo argentina iban a bordo. Quien manejaba era el chofer de la estrella del club turco.

Según el reportero Baris Agil de Bi Kanal TV, estuvo involucrado en un accidente de tráfico en cadena en uno de los lugares más concurridos de la ciudad, este viernes por la noche.

Icardi está viviendo en Turquía con su pareja, la China Suárez, y entrenando con el club Galatasaray. Además de su trabajo como futbolista, disfruta de su nuevo hogar, una mansión de lujo, y comparte su vida a través de sus redes sociales, aunque ha protagonizado algunos incidentes polémicos.

