Video: así quedó el auto de lujo de Mauro Icardi tras un choque El vehículo resultó con daños importantes en la carrocería después de un accidente en cadena en frente a un centro comercial.







Mauro Icardi en el auto siniestrado en Estambul. Redes Sociales

Uno de los autos de lujo del futbolista Mauro Icardi, actual pareja de la actriz Eugenia "China" Suárez, chocó anoche en Estambul, frente a un centro comercial.

El video del vehículo dañado en la parte delantera de su carrocería se viralizó en redes sociales. Ni el delantero del Galatasaray ni la modelo argentina iban a bordo. Quien manejaba era el chofer de la estrella del club turco.

Según el reportero Baris Agil de Bi Kanal TV, estuvo involucrado en un accidente de tráfico en cadena en uno de los lugares más concurridos de la ciudad, este viernes por la noche.

Galatasaray'n Arjantinli yldz Mauro Icardi'nin, milyonlarca lira deerindeki lüks arac dün gece bir alveri merkezinin önünde zincirleme kazaya kart. pic.twitter.com/Nd7qw9qPGo — Metropol Haber (@metropolmedya_) September 6, 2025