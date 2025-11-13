IR A
C5N en los Latin Grammy 2025: la música en español conquista Las Vegas

La entrega de premios más importante de la música hispanohablante tendrá lugar esta noche en el MGM Grand Garden Arena, Entre las estrellas nominadas están Bad Bunny, Ca7riel y Paco Amoroso, Karol G, Shakira y Gloria Estefan.

Ana Rugilo
Las Vegas se prepara para recibir a decenas de artistas de primera línea para la 26ª entrega anual de los Latin Grammy. La premiación se llevará a cabo este jueves en el MGM Grand Garden Arena, un espectacular recinto con capacidad para 17.000 personas donde se han realizado numerosas peleas de boxeo la UFC y hasta un concierto de Barbara Streisand. Los artistas con más nominaciones son Bad Bunny, el cantante puertorriqueño encabeza la lista con 12 postulaciones, y Ca7riel y Paco Amoroso, el dúo argentino compite en 10 ternas.

La transmisión tendrá tres horas de duración, arranca a partir de las 22 hs de la Argentina precedida por una alfombra roja de una hora.

La Academia Latina de la Grabación anunció actuaciones estelares en la premiación entre las que se encuentran las de Bad Bunny, CA7RIEL & Paco Amoroso, KAROL G, Jesús Ortiz Paz (Fuerza Regida), Chuwi, el cinco veces ganador del Latin GRAMMY®, Marco Antonio Solís, Pepe Aguilar, Aitana, Rauw Alejandro, Edgar Barrera, Ivan Cornejo, DannyLux, Gloria Estefan, Joaquina, Kakalo, Carín León, Liniker, Morat, Christian Nodal, Los Tigres del Norte, Nathy Peluso, Elena Rose, Alejandro Sanz y Adelaido “Payo” Solís III (Grupo Frontera), la ocho veces ganadora del GRAMMY® Kacey Musgraves, el tres veces ganador del Latin GRAMMY® Carlos Santana y la Persona del Año 2025, Raphael.

Esta es la lista completa de nominados a los premios Latin Grammy 2025:

Álbum del Año

  • Alejandro Sanz - ¿Y Ahora Qué?
  • Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
  • Carín León - Palabra de To’s (Seca)
  • Ca7riel & Paco Amoroso - Papota
  • Elena Rose - En las Nubes - Con Mis Panas
  • Gloria Estefan - Raíces
  • Joaquina - Al Romper la Burbuja
  • Liniker - Caju
  • Natalia Lafourcade - Cancionera
  • Rauw Alejandro - Cosa Nuestra
  • Vicente García - Puñito de Yocahú

Grabación del Año

  • Alejandro Sanz - Palmeras en el Jardín
  • Bad Bunny - Baile Inolvidable
  • Bad Bunny - DTMF
  • Ca7riel & Paco Amoroso - El Día del Amigo
  • Ca7riel & Paco Amoroso - #Tetas
  • Jorge Drexler & Conociendo Rusia - Desastres Fabulosos
  • Karol G - Si Antes Te Hubiera Conocido
  • Liniker con Amaro Freitas & Anavitória - Ao Teu Lado
  • Natalia Lafourcade - Cancionera
  • Zoe Gotusso - Lara

Canción del Año

  • Alejandro Sanz - Palmeras en el Jardín
  • Andrés Cepeda - Bogotá
  • Bad Bunny - Baile Inolvidable
  • Bad Bunny - DTMF
  • Ca7riel & Paco Amoroso - El Día del Amigo
  • Ca7riel & Paco Amoroso - #Tetas
  • Karol G - Si Antes Te Hubiera Conocido
  • Liniker - Veludo Marrom
  • Mon Laferte - Otra Noche de Llorar
  • Natalia Lafourcade - Cancionera

Mejor Nuevo Artista

  • Alex Luna
  • Alleh
  • Annasofia
  • Camila Guevara
  • Isadora
  • Juliane Gamboa
  • Paloma Morphy
  • Ruzzi
  • Sued Nunes
  • Yerai Cortés

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

  • Aitana - Cuarto Azul
  • Alejandro Sanz - ¿Y Ahora Qué?
  • Elena Rose - En las Nubes - Con Mis Panas
  • Elsa y Elmar - Palacio
  • Joaquina - Al Romper la Burbuja

Mejor Álbum Pop Tradicional

  • Andrés Cepeda - Bogotá
  • Jesse & Joy - Lo Que Nos Faltó Decir
  • Natalia Lafourcade - Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall
  • Raquel Sofía - Después de los 30
  • Zoe Gotusso - Cursi

Mejor Canción Pop

  • Andrés Cepeda - Bogotá
  • Ca7riel & Paco Amoroso - El Día del Amigo
  • Nicole Zignago - Te Quiero
  • Shakira - Soltera
  • Yami Safdie & Camilo - Querida Yo

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

  • Boza & Elena Rose - Orion (Sistek Remix)
  • Ela Minus - QQQQ
  • Imanbek & Taichu - Ella Quiere Techno
  • Mr. Pauer, Villa Electronika & DJ Polin - Rulay en Dubai (Extended)
  • Rawayana & Akapellah - Veneka

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana

  • Alleh & Yorghaki - Capaz (Merengueton)
  • Bad Bunny - DTMF
  • Jay Wheeler - Roma
  • Tokischa & Nathy Peluso - De Maravisha
  • W Sound, Beéle & Ovy On the Drums - La Plena (W Sound 05)

Mejor Interpretación de Reggaetón

  • Bad Bunny - Voy a Llevarte Pa’ PR
  • Lenny Tavárez - Brillar
  • Nicky Jam - Dile a Él
  • Rauw Alejandro & Alexis y Fido - Baja Pa’ Acá
  • Yandel & Tego Calderón - Reggaeton Malandro

Mejor Álbum de Música Urbana

  • Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
  • Fariana - Underwater
  • Nicki Nicole - Naiki
  • Papatinho - MPC (Música Popular Carioca)
  • Yandel - Elyte

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

  • Akapellah con Trueno - Parriba
  • Arcángel - THC
  • Big Soto & Eladio Carrión - El Favorite de Mami
  • J Noa & Vakero - Sudor y Tinta
  • Trueno - Fresh

Mejor Canción Urbana

  • Álvaro Díaz & Nathy Peluso - XQ Eres Así
  • Bad Bunny - DTMF
  • Bad Bunny - La Mudanza
  • Maluma - Cosas Pendientes
  • Trueno & Young Miko - En la City

Mejor Álbum de Rock

  • A.N.I.M.A.L. - Legado
  • Eruca Sativa - A Tres Días de la Tierra
  • Fito Páez - Novela
  • Leiva - Gigante
  • Marilina Bertoldi - Luna en Obras (En Vivo)

Mejor Canción de Rock

  • A.N.I.M.A.L. - Legado
  • Ali Stone - TRNA
  • Eruca Sativa - Volarte
  • Fito Páez - Sale el Sol
  • Renee - La Torre

Mejor Álbum Pop/Rock

  • Bandalos Chinos - Vándalos
  • Dani Martín - El Último Día de Nuestras Vidas
  • Diamante Eléctrico - Malhablado
  • Lasso - Malcriado
  • Morat - Ya Es Mañana
  • Renee - R

Mejor Canción Pop/Rock

  • Debi Nova - Tu Manera de Amar
  • Joaquín Sabina - Un Último Vals
  • Joaquina - No Llames Lo Mío Nuestro
  • Jorge Drexler & Conociendo Rusia - Desastres Fabulosos
  • Lasso - Lucifer
  • Leiva - Ángulo Muerto

Mejor Álbum de Música Alternativa

  • Ca7riel & Paco Amoroso - Papota
  • Judeline - Bodhiria
  • Latin Mafia - Todos los Días Todo el Día
  • Marilina Bertoldi - Para Quien Trabajas Vol. I
  • Rusowsky - Daisy

Mejor Canción Alternativa

  • Bandalos Chinos - El Ritmo
  • Ca7riel & Paco Amoroso - #Tetas
  • Judeline - Joropo
  • Latin Mafia - Siento Que Merezco Más
  • Paloma Morphy - (Sola)

Mejor Álbum de Salsa

  • Gilberto Santa Rosa - Debut y Segunda Tanda, Vol. 2
  • Issac Delgado - Mira Como Vengo
  • José Alberto “El Canario” - Big Swing
  • Los Hermanos Rosario - Infinito Positivo
  • Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta - Fotografías

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

  • Checo Acosta - Son 30
  • Karen Lizarazo - De Amor Nadie Se Muere
  • Los Cumbia Stars - Baila Kolombia
  • Peter Manjarrés & Luis José Villa - La Jerarquía
  • Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella - El Último Baile

Mejor Álbum de Merengue/Bachata

  • Alex Bueno - El Más Completo
  • Eddy Herrera - Novato Apostador
  • Milly Quezada - Live, Vol. 1 (Desde el Teatro Nacional de República Dominicana)

Mejor Álbum Tropical Tradicional

  • Gloria Estefan - Raíces
  • Malena Burke & Meme Solis - Malena Burke Canta a Meme Solis, Vol. 1
  • Orquesta Failde - Caminando Piango Piango

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

  • Alain Pérez - Bingo
  • Mike Bahía - Calidosa
  • Pedrito Martínez - Ilusión Óptica
  • Puerto Candelaria - Fiesta Candelaria
  • Vicente García - Puñito de Yocahú

Mejor Canción Tropical

  • Fonseca & Rawayana - Venga Lo Que Venga
  • Fonseca & Rubén Blades - Nunca Me Fui
  • Gilberto Santa Rosa - Ahora o Nunca
  • Karol G - Si Antes Te Hubiera Conocido
  • Luis Enrique - La Foto
  • Techy Fatule - Cariñito
  • Víctor Manuelle - Si Volviera Jesús

Mejor Álbum Cantautor

  • Ale Zéguer - Relatos
  • Alejandro y Maria Laura - Dos Hemisferios
  • Natalia Lafourcade - Cancionera
  • Valeria Castro - El Cuerpo Después de Todo
  • Vivir Quintana - Cosas Que Sorprenden a la Audiencia

Mejor Canción Cantautor

  • Camilú - Amarte Sin Que Quieras Irte
  • Joaquina - Aeropuerto
  • Natalia Lafourcade - Cancionera
  • Silvana Estrada - Como un Pájaro
  • Vicente García - Quisqueya

Mejor Álbum Ranchero/Mariachi

  • Christian Nodal - ¿Quién + Como Yo?
  • Mariachi Reyna de Los Ángeles - Alma de Reyna 30 Aniversario
  • Pepe Aguilar - Mi Suerte Es Ser Mexicano

Mejor Álbum de Banda

  • Banda MS de Sergio Lizárraga - Edición Limitada
  • Julión Álvarez y su Norteño Banda - 42 18
  • Luis Angel “El Flaco” - 25 Aniversario (Deluxe)

Mejor Álbum Tejano

  • Bobby Pulido - Bobby Pulido & Friends Una Tuya y una Mía (Vol. 1 / En Vivo)
  • El Plan - Imperfecto, Vol. 2
  • Gabriella - Yo No Te Perdí
  • Grupo Cultura - Reflexiones
  • Juan Treviño
  • Marian y Mariel - El Siguiente Paso (Live Session)

Mejor Álbum Norteño

  • Alfredo Olivas - “V1V0”
  • El Plan & Manuel Alejandro - El Plan & Manuel Alejandro
  • La Energía Norteña - Pasado, Presente, Futuro
  • Los Tigres del Norte - La Lotería
  • Pesado - Frente a Frente

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

  • Carín León - Palabra de To’s (Seca)
  • DannyLux - Leyenda
  • Grupo Firme - Evolución
  • Ivan Cornejo - Mirada
  • Tito Double P - Incómodo

Mejor Canción Regional

  • Carín León & Maluma - Si Tú Me Vieras
  • Fuerza Regida & Grupo Frontera - Me Jalo
  • Grupo Frontera - Hecha Pa’ Mí
  • Kakalo & Carín León - Tierra Trágame
  • Los Tigres del Norte - La Lotería
  • Lupita Infante - ¿Seguimos o No?

Mejor Álbum Instrumental

  • Ariel Brínguez & Iván “Melon” Lewis - Alma en Cuba
  • Harlem Quartet con Aldo López Gavilán - Havana Meets Harlem
  • Rafael Serrallet & Lviv National Philharmonic Symphony Orchestra - Y el Canto de Todas
  • Yamandu Costa - Ida e Volta
  • Yamandu Costa, Martín Sued & Orquestra Assintomática - Saga

Mejor Álbum Folklórico

  • Julieta Rada - Candombe
  • Kerreke & Daniela Padrón - Joropango
  • Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú - Lentamente
  • Susana Baca - Conjuros
  • Voces del Bullerengue - #Anonimas&Resilientes

Mejor Álbum de Tango

  • Daniel Ruggiero - Piazzolla Para Orquesta Típica
  • Giovanni Parra Quinteto - Milonguín
  • José Colángelo - Colángelo... Tango
  • Richard Scofano & Alfredo Minetti - Shin-Urayasu
  • Sexteto Fantasma - La Inevitable Tentación de Ir a Contramano
  • Tanghetto - En Vivo 20 Años

Mejor Álbum de Flamenco

  • Andrés Barrios - KM.0
  • Ángeles Toledano - Sangre Sucia
  • Kiki Morente - Azabache
  • Las Migas - Flamencas

Mejor Canción de Raíces

  • Anita Vergara & Tato Marenco - Ella
  • Bad Bunny - Lo Que Le Pasó a Hawaii
  • Luis Enrique & C4 Trío - Aguacero
  • Monsieur Periné con Bejuco - Jardín del Paraíso
  • Natalia Lafourcade - El Palomo y la Negra
  • Natalia Lafourcade & El David Aguilar - Como Quisiera Quererte

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

  • Chucho Valdés & Royal Quartet - Cuba & Beyond
  • Hamilton de Holanda - Hamilton de Holanda Trio - Live in NYC
  • Iván Melon Lewis Trio - Luces y Sombras
  • Miguel Zenón - Golden City
  • Paquito D’Rivera - Madrid-New York Connection Band - La Fleur de Cayenne

Mejor Álbum Cristiano (en Español)

  • Christine D’Clario - La Novia
  • Israel & New Breed - Coritos, Vol. 1
  • Marco Barrientos - Exaltado
  • Marcos Vidal - Aquí Estamos
  • Marcos Witt - Legado

Mejor Álbum Cristiano en Portugués

  • Eli Soares - Memóri4s (Ao Vivo)
  • Julliany Souza - A Maior Honra
  • Paloma Possi - Razão da Esperança
  • Resgate - Onde Guardamos as Flores?
  • Ton Carfi - Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo)

Mejor Álbum Pop Contemporáneo en Portugués

  • Carol Biazin - No Escuro, Quem É Você?
  • Janeiro - Fugacidade
  • Julia Mestre - Maravilhosamente Bem
  • Liniker - Caju
  • Marina Sena - Coisas Naturais

Mejor Álbum de Rock o Alternativo en Portugués

  • Baianasystem - O Mundo Dá Voltas
  • Djonga - Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto !
  • Jadsa - Big Buraco
  • Maria Beraldo - Colinho
  • Tó Brandileone - Reações Adversas / Ao Persistirem os Sintomas

Mejor Interpretación Urbana en Portugués

  • BK’ con Evinha - Só Quero Ver
  • Djonga con Milton Nascimento - Demoro a Dormir
  • Liniker - Caju
  • MC Hariel & Gilberto Gil - A Dança (Ao Vivo)
  • MC Tuto & DJ Glenner - Barbie

Mejor Álbum Samba/Pagode

  • Alcione - Alcione
  • Marcelo D2 - Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci
  • Mart’nália - Pagode da Mart’nália
  • Sorriso Maroto - Sorriso Eu Gosto no Pagode Vol. 3 - Homenaje ao Fundo de Quintal (Gravado em Londres) (Ao Vivo)
  • Zeca Pagodinho - Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo)

Mejor Álbum MPB (Música Popular Brasileira) / MAPB (Música Afro Portuguesa Brasileira)

  • Dora Morelenbaum - Pique
  • Luedji Luna - Um Mar Pra Cada Um
  • Rachel Reis - Divina Casca
  • Rubel - Beleza. Mas Agora a Gente Faz o Que Com Isso?
  • 5 a Seco - Sentido

Mejor Álbum de Música Sertaneja

  • Ana Castela - Let’s Go Rodeo
  • Chitãozinho & Xororó - José & Durval
  • Lauana Prado - Transcende (Ao Vivo) (Deluxe)
  • Léo Foguete - Obrigado Deus
  • Tierry - Do Velho Testamento

Mejor Álbum de Raíces en Portugués

  • Camané - Camané Ao Vivo No CCB - Homenaje a José Mário Branco
  • Fitti - Transespacial
  • João Gomes, Mestrinho & Jota.pê - Dominguinho
  • Joyce Alane - Casa Coração
  • Natascha Falcão - Universo de Paixão

Mejor Canción en Portugués

  • Julia Mestre - Maravilhosamente Bem
  • Liniker - Veludo Marrom
  • Marina Sena - Ouro de Tolo
  • Milton Nascimento & Esperanza Spalding con Paul Simon - Um Vento Passou (Para Paul Simon)
  • Zé Ibarra - Transe

Mejor Álbum Infantil

  • Antonio Caramelo - Aventuras de Caramelo
  • Canticuentos & Coro de Ríogrande - Los Nuevos Canticuentos
  • Luis Pescetti & Juan Quintero - Buscapié
  • Palavra Cantada - Cenas Infantis
  • Rita Rosa - Jirafas

Mejor Álbum Clásico

  • Ausiàs Parejo - Brouwer, Erena & Otros: Guitar Works
  • Isabel Dobarro - Kaleidoscope
  • Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel & María Dueñas - Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina
  • São Paulo Chamber Soloists - Radamés
  • Susana Gómez Vázquez - Sisters of the Moon

Mejor Composición Clásica Contemporánea

  • Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel & Los Angeles Master Chorale - Revolución Diamantina - Actos I-IV
  • Marvin Camacho & Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica - Suite de la Verde Vida Para Viola y Orquesta Sinfónica Una Visita Imaginada de Federico García Lorca a Costa Rica
  • Orquesta Escuela Carlos Chávez, Eduardo García Barrios & Eliot Fisk - Guitar Concerto

Mejor Música para Medios Visuales

  • Cabra - Banda Sonora Original - In the Summers
  • Camilo Sanabria - Cien Años de Soledad (Banda Sonora de la Serie de Netflix)
  • Federico Jusid - El Eternauta (Banda Sonora de la Serie de Netflix)
  • Gustavo Santaolalla - Pedro Páramo (Banda Sonora de la Serie de Netflix)
  • Pedro Osuna - Cada Minuto Cuenta (Banda Sonora de la Serie Original de Prime Video)

Mejor Arreglo

  • Brava con Yaneth Sandoval - Procuro Olvidarte (Versión Sinfónica)
  • Cassio Vianna Jazz Orchestra - Flight 962
  • Cesar Orozco & Son Ahead - Camaleón
  • David Bisbal - Te Deseo Muy Felices Fiestas (Have Yourself a Merry Little Christmas)
  • Joachim Horsley con Olivia Soler & Boston Public Quartet and Friends - Bach’s Cuban Concerto for Piano and Tres
  • Rafael Beck & Felipe Montanaro - Sapato Velho

Mejor Diseño de Empaque

  • Abita & Chucho Valdés - Masters of Our Roots
  • Aitana - Cuarto Azul
  • Chucho Valdés & Royal Quartet - Cuba and Beyond
  • Leiva - Gigante
  • Lourdes Carhuas - Por Esas Trenzas

Compositor del Año

  • Ale Zéguer
  • Edgar Barrera
  • João Ferreira
  • Mónica Vélez
  • Pablo Preciado

Mejor Álbum de Ingeniería de Grabación

  • Antonio Adolfo - Love Cole Porter
  • Judeline - Bodhiria
  • Liniker - Caju
  • Natalia Lafourcade - Cancionera
  • Pedro Emílio - Enquanto os Distraídos Amam

Productor del Año

  • Edgar Barrera
  • Matheus Stiirmer
  • Mauricio Rengifo & Andres Torres
  • Rafa Arcaute & Federico Vindver
  • Vino Tinto

Mejor Video Musical Versión Corta

  • Bad Bunny - El Club
  • BK’ - Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer
  • Guitarricadelafuente - Full Time Papi
  • Ca7riel & Paco Amoroso - #Tetas
  • Vera GRV - Cura Pa Mi Alma

Mejor Video Musical Versión Larga

  • Ca7riel & Paco Amoroso - Papota (Short Film)
  • Gaby Moreno - Lamento (Extended Cut)
  • Hodari - Iradoh - 3 Atos de Irmandade: A Música, o Crime e a Justiça
  • Mon Laferte - Mon Laferte, Te Amo
  • Varios Artistas - Milton Bituca Nascimento

