C5N en los Latin Grammy 2025: la música en español conquista Las Vegas La entrega de premios más importante de la música hispanohablante tendrá lugar esta noche en el MGM Grand Garden Arena, Entre las estrellas nominadas están Bad Bunny, Ca7riel y Paco Amoroso, Karol G, Shakira y Gloria Estefan. Ana Rugilo









Las Vegas se prepara para recibir a decenas de artistas de primera línea para la 26ª entrega anual de los Latin Grammy. La premiación se llevará a cabo este jueves en el MGM Grand Garden Arena, un espectacular recinto con capacidad para 17.000 personas donde se han realizado numerosas peleas de boxeo la UFC y hasta un concierto de Barbara Streisand. Los artistas con más nominaciones son Bad Bunny, el cantante puertorriqueño encabeza la lista con 12 postulaciones, y Ca7riel y Paco Amoroso, el dúo argentino compite en 10 ternas.

La transmisión tendrá tres horas de duración, arranca a partir de las 22 hs de la Argentina precedida por una alfombra roja de una hora.

La Academia Latina de la Grabación anunció actuaciones estelares en la premiación entre las que se encuentran las de Bad Bunny, CA7RIEL & Paco Amoroso, KAROL G, Jesús Ortiz Paz (Fuerza Regida), Chuwi, el cinco veces ganador del Latin GRAMMY®, Marco Antonio Solís, Pepe Aguilar, Aitana, Rauw Alejandro, Edgar Barrera, Ivan Cornejo, DannyLux, Gloria Estefan, Joaquina, Kakalo, Carín León, Liniker, Morat, Christian Nodal, Los Tigres del Norte, Nathy Peluso, Elena Rose, Alejandro Sanz y Adelaido “Payo” Solís III (Grupo Frontera), la ocho veces ganadora del GRAMMY® Kacey Musgraves, el tres veces ganador del Latin GRAMMY® Carlos Santana y la Persona del Año 2025, Raphael.

Esta es la lista completa de nominados a los premios Latin Grammy 2025:

Álbum del Año