C5N en los Latin Grammy 2025: la música en español conquista Las Vegas
La entrega de premios más importante de la música hispanohablante tendrá lugar esta noche en el MGM Grand Garden Arena, Entre las estrellas nominadas están Bad Bunny, Ca7riel y Paco Amoroso, Karol G, Shakira y Gloria Estefan.
Las Vegas se prepara para recibir a decenas de artistas de primera línea para la 26ª entrega anual de los Latin Grammy. La premiación se llevará a cabo este jueves en el MGM Grand Garden Arena, un espectacular recinto con capacidad para 17.000 personas donde se han realizado numerosas peleas de boxeo la UFC y hasta un concierto de Barbara Streisand. Los artistas con más nominaciones son Bad Bunny, el cantante puertorriqueño encabeza la lista con 12 postulaciones, y Ca7riel y Paco Amoroso, el dúo argentino compite en 10 ternas.
La transmisión tendrá tres horas de duración, arranca a partir de las 22 hs de la Argentina precedida por una alfombra roja de una hora.
La Academia Latina de la Grabación anunció actuaciones estelares en la premiación entre las que se encuentran las de Bad Bunny, CA7RIEL & Paco Amoroso, KAROL G, Jesús Ortiz Paz (Fuerza Regida), Chuwi, el cinco veces ganador del Latin GRAMMY®, Marco Antonio Solís, Pepe Aguilar, Aitana, Rauw Alejandro, Edgar Barrera, Ivan Cornejo, DannyLux, Gloria Estefan, Joaquina, Kakalo, Carín León, Liniker, Morat, Christian Nodal, Los Tigres del Norte, Nathy Peluso, Elena Rose, Alejandro Sanz y Adelaido “Payo” Solís III (Grupo Frontera), la ocho veces ganadora del GRAMMY® Kacey Musgraves, el tres veces ganador del Latin GRAMMY® Carlos Santana y la Persona del Año 2025, Raphael.
Esta es la lista completa de nominados a los premios Latin Grammy 2025:
Álbum del Año
Alejandro Sanz - ¿Y Ahora Qué?
Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
Carín León - Palabra de To’s (Seca)
Ca7riel & Paco Amoroso - Papota
Elena Rose - En las Nubes - Con Mis Panas
Gloria Estefan - Raíces
Joaquina - Al Romper la Burbuja
Liniker - Caju
Natalia Lafourcade - Cancionera
Rauw Alejandro - Cosa Nuestra
Vicente García - Puñito de Yocahú
Grabación del Año
Alejandro Sanz - Palmeras en el Jardín
Bad Bunny - Baile Inolvidable
Bad Bunny - DTMF
Ca7riel & Paco Amoroso - El Día del Amigo
Ca7riel & Paco Amoroso - #Tetas
Jorge Drexler & Conociendo Rusia - Desastres Fabulosos
Karol G - Si Antes Te Hubiera Conocido
Liniker con Amaro Freitas & Anavitória - Ao Teu Lado
Natalia Lafourcade - Cancionera
Zoe Gotusso - Lara
Canción del Año
Alejandro Sanz - Palmeras en el Jardín
Andrés Cepeda - Bogotá
Bad Bunny - Baile Inolvidable
Bad Bunny - DTMF
Ca7riel & Paco Amoroso - El Día del Amigo
Ca7riel & Paco Amoroso - #Tetas
Karol G - Si Antes Te Hubiera Conocido
Liniker - Veludo Marrom
Mon Laferte - Otra Noche de Llorar
Natalia Lafourcade - Cancionera
Mejor Nuevo Artista
Alex Luna
Alleh
Annasofia
Camila Guevara
Isadora
Juliane Gamboa
Paloma Morphy
Ruzzi
Sued Nunes
Yerai Cortés
Mejor Álbum Pop Contemporáneo
Aitana - Cuarto Azul
Alejandro Sanz - ¿Y Ahora Qué?
Elena Rose - En las Nubes - Con Mis Panas
Elsa y Elmar - Palacio
Joaquina - Al Romper la Burbuja
Mejor Álbum Pop Tradicional
Andrés Cepeda - Bogotá
Jesse & Joy - Lo Que Nos Faltó Decir
Natalia Lafourcade - Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall
Raquel Sofía - Después de los 30
Zoe Gotusso - Cursi
Mejor Canción Pop
Andrés Cepeda - Bogotá
Ca7riel & Paco Amoroso - El Día del Amigo
Nicole Zignago - Te Quiero
Shakira - Soltera
Yami Safdie & Camilo - Querida Yo
Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina
Boza & Elena Rose - Orion (Sistek Remix)
Ela Minus - QQQQ
Imanbek & Taichu - Ella Quiere Techno
Mr. Pauer, Villa Electronika & DJ Polin - Rulay en Dubai (Extended)
Rawayana & Akapellah - Veneka
Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana
Alleh & Yorghaki - Capaz (Merengueton)
Bad Bunny - DTMF
Jay Wheeler - Roma
Tokischa & Nathy Peluso - De Maravisha
W Sound, Beéle & Ovy On the Drums - La Plena (W Sound 05)
Mejor Interpretación de Reggaetón
Bad Bunny - Voy a Llevarte Pa’ PR
Lenny Tavárez - Brillar
Nicky Jam - Dile a Él
Rauw Alejandro & Alexis y Fido - Baja Pa’ Acá
Yandel & Tego Calderón - Reggaeton Malandro
Mejor Álbum de Música Urbana
Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
Fariana - Underwater
Nicki Nicole - Naiki
Papatinho - MPC (Música Popular Carioca)
Yandel - Elyte
Mejor Canción de Rap/Hip Hop
Akapellah con Trueno - Parriba
Arcángel - THC
Big Soto & Eladio Carrión - El Favorite de Mami
J Noa & Vakero - Sudor y Tinta
Trueno - Fresh
Mejor Canción Urbana
Álvaro Díaz & Nathy Peluso - XQ Eres Así
Bad Bunny - DTMF
Bad Bunny - La Mudanza
Maluma - Cosas Pendientes
Trueno & Young Miko - En la City
Mejor Álbum de Rock
A.N.I.M.A.L. - Legado
Eruca Sativa - A Tres Días de la Tierra
Fito Páez - Novela
Leiva - Gigante
Marilina Bertoldi - Luna en Obras (En Vivo)
Mejor Canción de Rock
A.N.I.M.A.L. - Legado
Ali Stone - TRNA
Eruca Sativa - Volarte
Fito Páez - Sale el Sol
Renee - La Torre
Mejor Álbum Pop/Rock
Bandalos Chinos - Vándalos
Dani Martín - El Último Día de Nuestras Vidas
Diamante Eléctrico - Malhablado
Lasso - Malcriado
Morat - Ya Es Mañana
Renee - R
Mejor Canción Pop/Rock
Debi Nova - Tu Manera de Amar
Joaquín Sabina - Un Último Vals
Joaquina - No Llames Lo Mío Nuestro
Jorge Drexler & Conociendo Rusia - Desastres Fabulosos
Lasso - Lucifer
Leiva - Ángulo Muerto
Mejor Álbum de Música Alternativa
Ca7riel & Paco Amoroso - Papota
Judeline - Bodhiria
Latin Mafia - Todos los Días Todo el Día
Marilina Bertoldi - Para Quien Trabajas Vol. I
Rusowsky - Daisy
Mejor Canción Alternativa
Bandalos Chinos - El Ritmo
Ca7riel & Paco Amoroso - #Tetas
Judeline - Joropo
Latin Mafia - Siento Que Merezco Más
Paloma Morphy - (Sola)
Mejor Álbum de Salsa
Gilberto Santa Rosa - Debut y Segunda Tanda, Vol. 2
Issac Delgado - Mira Como Vengo
José Alberto “El Canario” - Big Swing
Los Hermanos Rosario - Infinito Positivo
Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta - Fotografías
Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
Checo Acosta - Son 30
Karen Lizarazo - De Amor Nadie Se Muere
Los Cumbia Stars - Baila Kolombia
Peter Manjarrés & Luis José Villa - La Jerarquía
Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella - El Último Baile
Mejor Álbum de Merengue/Bachata
Alex Bueno - El Más Completo
Eddy Herrera - Novato Apostador
Milly Quezada - Live, Vol. 1 (Desde el Teatro Nacional de República Dominicana)
Mejor Álbum Tropical Tradicional
Gloria Estefan - Raíces
Malena Burke & Meme Solis - Malena Burke Canta a Meme Solis, Vol. 1
Orquesta Failde - Caminando Piango Piango
Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
Alain Pérez - Bingo
Mike Bahía - Calidosa
Pedrito Martínez - Ilusión Óptica
Puerto Candelaria - Fiesta Candelaria
Vicente García - Puñito de Yocahú
Mejor Canción Tropical
Fonseca & Rawayana - Venga Lo Que Venga
Fonseca & Rubén Blades - Nunca Me Fui
Gilberto Santa Rosa - Ahora o Nunca
Karol G - Si Antes Te Hubiera Conocido
Luis Enrique - La Foto
Techy Fatule - Cariñito
Víctor Manuelle - Si Volviera Jesús
Mejor Álbum Cantautor
Ale Zéguer - Relatos
Alejandro y Maria Laura - Dos Hemisferios
Natalia Lafourcade - Cancionera
Valeria Castro - El Cuerpo Después de Todo
Vivir Quintana - Cosas Que Sorprenden a la Audiencia
Mejor Canción Cantautor
Camilú - Amarte Sin Que Quieras Irte
Joaquina - Aeropuerto
Natalia Lafourcade - Cancionera
Silvana Estrada - Como un Pájaro
Vicente García - Quisqueya
Mejor Álbum Ranchero/Mariachi
Christian Nodal - ¿Quién + Como Yo?
Mariachi Reyna de Los Ángeles - Alma de Reyna 30 Aniversario
Pepe Aguilar - Mi Suerte Es Ser Mexicano
Mejor Álbum de Banda
Banda MS de Sergio Lizárraga - Edición Limitada
Julión Álvarez y su Norteño Banda - 42 18
Luis Angel “El Flaco” - 25 Aniversario (Deluxe)
Mejor Álbum Tejano
Bobby Pulido - Bobby Pulido & Friends Una Tuya y una Mía (Vol. 1 / En Vivo)
El Plan - Imperfecto, Vol. 2
Gabriella - Yo No Te Perdí
Grupo Cultura - Reflexiones
Juan Treviño
Marian y Mariel - El Siguiente Paso (Live Session)
Mejor Álbum Norteño
Alfredo Olivas - “V1V0”
El Plan & Manuel Alejandro - El Plan & Manuel Alejandro
La Energía Norteña - Pasado, Presente, Futuro
Los Tigres del Norte - La Lotería
Pesado - Frente a Frente
Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
Carín León - Palabra de To’s (Seca)
DannyLux - Leyenda
Grupo Firme - Evolución
Ivan Cornejo - Mirada
Tito Double P - Incómodo
Mejor Canción Regional
Carín León & Maluma - Si Tú Me Vieras
Fuerza Regida & Grupo Frontera - Me Jalo
Grupo Frontera - Hecha Pa’ Mí
Kakalo & Carín León - Tierra Trágame
Los Tigres del Norte - La Lotería
Lupita Infante - ¿Seguimos o No?
Mejor Álbum Instrumental
Ariel Brínguez & Iván “Melon” Lewis - Alma en Cuba
Harlem Quartet con Aldo López Gavilán - Havana Meets Harlem
Rafael Serrallet & Lviv National Philharmonic Symphony Orchestra - Y el Canto de Todas