Cristina Kirchner, sobre la causa Cuadernos: "A los llamados 'arrepentidos' habría que llamarlos 'extorsionados'"

La exmandataria denunció el maltrato recibido por parte de algunos empresarios y funcionarios que brindaron testimonio: "Directamente fueron torturados".

CFK hizo un descargo en redes sociales.

La expresidenta Cristina Kirchner denunció en redes sociales el maltrato que recibieron algunos empresarios y funcionarios, que brindaron testimonios bajo la figura de "arrepentidos" en el marco de la causa Cuadernos. "Esto ya no es lawfare: es persecución política con métodos propios de las dictaduras. Niveles de coacción contra ciudadanos nunca vistos en democracia", manifestó en redes sociales.

El jueves 6 de noviembre comenzó el juicio oral por la Causa Cuadernos, donde la expresidenta es investigada por delitos de asociación ilícita y cohecho por el Tribunal Oral Federal 7. En la primera audiencia se leyeron las imputaciones a los 87 imputados del caso.

Una semana después del inicio del juicio, la expresidenta realizó un extenso descargo en redes sociales, puntualizó en las "torturas de Stornelli" y replicó lo que contó Roberto Herrera, abogado de Víctor Manzanares, uno de los implicados en la causa.

“Cuando él declara como arrepentido, él estuvo en un lugar de detención que es Cavia, donde estuvo casi aproximadamente, no sé si estuvo 28 o 30 días, en un lugar donde estaba aislado de todo el mundo con un reflector las 24 horas… y filmándolo las 24 horas, no sabía si era de día, si era de noche, o sea, era un castigo… él entra dentro del sistema de testigo protegido y nosotros no lo podíamos ver”, citó Cristina Kirchner.

Luego agregó: "Esa combinación de luz perpetua, vigilancia y soledad no es un exceso administrativo: es lo que llaman tortura blanca, diseñada para quebrar la mente sin dejar marcas visibles. Sólo faltó que le hicieran el 'submarino' (para los que tuvieron la suerte de no vivir en Dictadura… es cuando te meten la cabeza bajo el agua hasta que sentís que te ahogas)".

Enseguida señaló que, para ella, "esto ya no es lawfare: es persecución política con métodos propios de las dictaduras. Niveles de coacción contra ciudadanos nunca vistos en democracia. Y todo amparado por el bestiario judicial del macrismo: Jueces y Fiscales al servicio del poder económico, listos siempre para perseguir a la oposición política real y darle impunidad a los delincuentes de verdad…A los que endeudaron y siguen endeudando el país, mientras la gran mayoría de los argentinos cada vez tienen menos y cada vez les va peor".

La exmandataria insistió en la "opereta" de la causa en su contra y enfatizó: "Lo vamos a repetir una y mil veces: la reapertura acelerada de los Cuadernos truchos no tiene nada que ver con la Justicia… Es agenda judicial para la distracción: SI NO HAY PAN, QUE HAYA CIRCO".

"Y sino, fijate lo que pasa con la inflación", comentó, un día después de que el INDEC informara que la inflación de octubre fue del 2,3%. "Te dicen que los precios no suben, pero vos tenés que pagar cada vez más de luz, más de gas, más en transporte, más de alquiler, más de prepaga… y la lista sigue mientras la recesión avanza", se quejó.

Cristina Kirchner enseguida apuntó directamente contra el gobierno de Javier Milei: "El número de la inflación que ayer dio el INDEC es de 2,3%. No solamente viene creciendo desde hace meses, sino que si la “anualizás”, como hace Milei, es del 27,6%... Más alta que la que dejamos nosotros en el año 2015, la midas como la midas".

En esa misma línea, la expresidenta hizo una salvedad: "Eso sí… En ese momento los salarios y las jubilaciones de los argentinos eran los más altos de América Latina (los más viejos podían comprarle un regalo a sus nietos y el resto, hasta ahorrar), las provincias financiadas, las rutas mantenidas y transitables y lo más importante: no le debíamos un sólo dólar al Fondo Monetario y, mucho menos, al Tesoro de los EEUU".

Por último, cargó contra el fiscal Carlos Stornelli, a quien acusó de extorsionar y torturar a los acusados para que dijeran lo que él quería como "arrepentidos": "Es el mismo que fue procesado por asociación ilícita en una causa por extorsión a un empresario y por instalarle una cámara oculta a un abogado defensor".

Cristina Kirchner critic&oacute; duramente al fiscal Stornelli.

"Eso sí… pese a las pruebas contundentes en su contra, terminó siendo salvado por la Corte de los Tres. Es el mismo que intentó plantarle cocaína al ex marido de su actual pareja… Parece que el Fiscal no solamente tiene problemas con el Estado de Derecho", cerró.

