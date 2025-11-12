El INDEC dará a conocer la de inflación de octubre: estiman que se ubicará cerca de 2,4%

El ente estadístico difundirá el índice correspondiente al décimo mes de 2025. Aseguran que habrá una leve aceleración en las cifras, principalmente impulsada por las subas en alimentos y vivienda.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, la cual se espera que sea del 2,4% según los analistas. Mostrará cierta aceleración respecto del 2,1% del mes de septiembre.

Si el dato oficial confirma esas estimaciones, se trataría de la segunda suba consecutiva tras varios meses de relativa estabilidad. Los analistas atribuyen el repunte a aumentos puntuales en rubros como bebidas alcohólicas y tabaco , vivienda y servicios , como así también algunos movimientos en alimentos y productos de consumo masivo .

El economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, Iván Cachanosky , explicó que “octubre mostró una aceleración en el nivel de precios, impulsada principalmente por un fuerte incremento en el rubro de alcohol y tabaco, que avanzó con fuerza en las primeras semanas del mes”.

Desde Eco Go, estimaron que la inflación de octubre se ubicó cerca del 2,4% , lo que dejaría una variación interanual levemente superior al 28% . C&T Consultores presentó una estimación algo más contenida: el IPC del Gran Buenos Aires habría subido alrededor del 2% , apenas por encima del 1,9% de septiembre.

En tanto, la consultora LCG detectó un aumento más marcado en el rubro Alimentos y Bebidas no alcohólicas . Su relevamiento semanal mostró que, en la quinta semana de octubre, la inflación en ese segmento fue del 0,5% , tras tres semanas consecutivas con subas del 1%. En promedio, el mes cerró con un incremento del 3,3% en ese grupo de productos, que habría sumado presión al índice general.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ubicó la mediana de las estimaciones para octubre en 2,2%, apenas una décima por encima del registro oficial del mes anterior. Asimismo, de cara a los próximos meses, las consultoras prevén que la inflación se mantendrá por encima del 2% en noviembre y diciembre, con una posible baja recién hacia 2026, según proyecciones de Reuters.

Inflación despareja: cómo afecta la suba de precios a cada provincia

Un estudio privado reveló cómo avanzaron los precios provincia por provincia. El relevamiento, elaborado por la consultora Analytica a partir de una canasta de consumo tipo, mostró una marcada disparidad regional en la evolución del costo de vida.

Inflación

Tierra del Fuego encabeza el ranking de aumentos mensuales con una suba del 5,3%, seguida por Chubut (4,3%), Río Negro (3,8%), Neuquén (3,7%) y Santa Cruz (3,7%). En el otro extremo, las provincias del norte mostraron variaciones más contenidas: Jujuy (1,7%), Formosa (1,4%) y Misiones (1,1%).

El informe detectó que los productos con mayores incrementos fueron los aceites, con alzas de entre 4% y 6% en todo el país, destacándose San Luis (+6,6%), Entre Ríos (+6,4%) y la Ciudad de Buenos Aires (+6,3%). Los lácteos también subieron de forma generalizada, especialmente el queso crema y el yogur bebible, con picos del 5,2% en Santa Cruz.

El costo total de la canasta más alta se verificó en Santa Cruz, con $834.177, seguida por Chubut ($829.597) y Tierra del Fuego ($822.066). En contraste, los valores más bajos se registraron en Misiones ($748.815), Formosa ($749.929) y Chaco ($755.224).

Aunque las provincias patagónicas presentan los precios más elevados, también exhiben los salarios privados más altos del país, vinculados a actividades como energía y minería. En esa región, el gasto del changuito equivale al 15,7% del ingreso mensual de dos sueldos registrados.

La situación es más crítica en el NEA, donde la canasta es más barata, pero los ingresos son menores: el costo mensual representa el 29,5% de los salarios, casi el doble que en el sur.