12 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

El INDEC dará a conocer la de inflación de octubre: estiman que se ubicará cerca de 2,4%

El ente estadístico difundirá el índice correspondiente al décimo mes de 2025. Aseguran que habrá una leve aceleración en las cifras, principalmente impulsada por las subas en alimentos y vivienda.

Por
Se conoce la inflación de octubre.

Se conoce la inflación de octubre.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, la cual se espera que sea del 2,4% según los analistas. Mostrará cierta aceleración respecto del 2,1% del mes de septiembre.

Inflación: en octubre la carne vacuna subió en 2,8% en promedio
Te puede interesar:

Inflación: en octubre la carne vacuna subió en 2,8% en promedio

Si el dato oficial confirma esas estimaciones, se trataría de la segunda suba consecutiva tras varios meses de relativa estabilidad. Los analistas atribuyen el repunte a aumentos puntuales en rubros como bebidas alcohólicas y tabaco, vivienda y servicios, como así también algunos movimientos en alimentos y productos de consumo masivo.

El economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, Iván Cachanosky, explicó que “octubre mostró una aceleración en el nivel de precios, impulsada principalmente por un fuerte incremento en el rubro de alcohol y tabaco, que avanzó con fuerza en las primeras semanas del mes”.

Consumo, inflación, supermercado
La inflaci&oacute;n ser&aacute; del 2,4% seg&uacute;n los especialistas.

La inflación será del 2,4% según los especialistas.

Desde Eco Go, estimaron que la inflación de octubre se ubicó cerca del 2,4%, lo que dejaría una variación interanual levemente superior al 28%. C&T Consultores presentó una estimación algo más contenida: el IPC del Gran Buenos Aires habría subido alrededor del 2%, apenas por encima del 1,9% de septiembre.

En tanto, la consultora LCG detectó un aumento más marcado en el rubro Alimentos y Bebidas no alcohólicas. Su relevamiento semanal mostró que, en la quinta semana de octubre, la inflación en ese segmento fue del 0,5%, tras tres semanas consecutivas con subas del 1%. En promedio, el mes cerró con un incremento del 3,3% en ese grupo de productos, que habría sumado presión al índice general.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ubicó la mediana de las estimaciones para octubre en 2,2%, apenas una décima por encima del registro oficial del mes anterior. Asimismo, de cara a los próximos meses, las consultoras prevén que la inflación se mantendrá por encima del 2% en noviembre y diciembre, con una posible baja recién hacia 2026, según proyecciones de Reuters.

Inflación despareja: cómo afecta la suba de precios a cada provincia

Un estudio privado reveló cómo avanzaron los precios provincia por provincia. El relevamiento, elaborado por la consultora Analytica a partir de una canasta de consumo tipo, mostró una marcada disparidad regional en la evolución del costo de vida.

Inflación

Tierra del Fuego encabeza el ranking de aumentos mensuales con una suba del 5,3%, seguida por Chubut (4,3%), Río Negro (3,8%), Neuquén (3,7%) y Santa Cruz (3,7%). En el otro extremo, las provincias del norte mostraron variaciones más contenidas: Jujuy (1,7%), Formosa (1,4%) y Misiones (1,1%).

El informe detectó que los productos con mayores incrementos fueron los aceites, con alzas de entre 4% y 6% en todo el país, destacándose San Luis (+6,6%), Entre Ríos (+6,4%) y la Ciudad de Buenos Aires (+6,3%). Los lácteos también subieron de forma generalizada, especialmente el queso crema y el yogur bebible, con picos del 5,2% en Santa Cruz.

El costo total de la canasta más alta se verificó en Santa Cruz, con $834.177, seguida por Chubut ($829.597) y Tierra del Fuego ($822.066). En contraste, los valores más bajos se registraron en Misiones ($748.815), Formosa ($749.929) y Chaco ($755.224).

Aunque las provincias patagónicas presentan los precios más elevados, también exhiben los salarios privados más altos del país, vinculados a actividades como energía y minería. En esa región, el gasto del changuito equivale al 15,7% del ingreso mensual de dos sueldos registrados.

La situación es más crítica en el NEA, donde la canasta es más barata, pero los ingresos son menores: el costo mensual representa el 29,5% de los salarios, casi el doble que en el sur.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se agrava la crisis en la industria textil: la producción cayó un 18% y se perdieron 5.000 empleo en un año

Se agrava la crisis en la industria textil: la producción cayó un 18% y se perdieron 5.000 empleos en un año

En septiembre, la inflación fue del 2,1% intermensual.

Consultoras advierten sobre una aceleración en la inflación: a cuánto podría aumentar el índice de precios de octubre

endeudamiento familiar: crece el uso de tarjetas de credito y mas hogares dependen del pago minimo

Endeudamiento familiar: crece el uso de tarjetas de crédito y más hogares dependen del pago mínimo

Inflación despareja: cómo afecta la suba de precios a cada provincia

Inflación despareja: cómo afecta la suba de precios a cada provincia

El Banco Central aumentó las expectativas de inflación para octubre.

El REM del Banco Central: aumentaron las expectativas de inflación para octubre

play

La inflación de octubre en la Ciudad fue del 2,2% y supera el 25% en lo que va del año

Rating Cero

Baramulla, el nuevo thriller sobrenatural de Netflix, ya está disponible en la plataforma y promete ser una de las producciones más oscuras del cine indio. 
play

Desapariciones y fuerzas sobrenaturales: cuál es la trama de Baramulla, la película tendencia de Netflix

Kevin Feige y los Russo eligieron otra táctica: volver a lo cinematográfico.

Marvel planea un tráiler especial para Avengers: Doomsday que sorprenderá a todos: cómo será

Dark Winds, la serie de Netflix que combina crimen, misterio y tradición.
play

La miniserie de drama criminal y misterio que la rompe en Netflix: ideal para maratonear

Ibai Llanos reveló el inesperado efecto de su notable descenso de peso.

La impresionante transformación de Ibai Llanos tras bajar 50 kilos: no es el físico

Dua Lipa la rompe en su gira por latinoamérica.

Dua Lipa cantó una de Mon Laferte y se emocionó: "me rompe el corazón"

Wanda y Johnny y la foto de la discordia con Icardi.

Icardi dejó de seguir a Johnny Depp tras la foto de Wanda con el actor en Telefe

últimas noticias

Maria Vilma Bosco había llegado a Buenos Aires para visitar a su hija.

Crimen en la calle Corrientes: quién es el hombre que atacó y mató a la turista brasileña

Hace 8 minutos
Será una de las paradas obligadas del verano 2026

Cuál es la playa uruguaya, a menos de 240 kilómetros de Montevideo, que recomiendan para un "verano juvenil"

Hace 8 minutos
La hinchada de Boca no podrá utilizar banderas.

Sancionaron a Boca por el recibimiento contra River en el Superclásico: qué pasará con la Bombonera

Hace 28 minutos
Para Laporta, la presencia de Messi en el Camp Nou fue un arrebato simpático.

El enojo de Joan Laporta tras la visita de Lionel Messi al estadio de Barcelona

Hace 34 minutos
GAC GS3 Emzoom

Una nueva marca china de autos desembarca en Argentina: cuánto salen sus principales modelos

Hace 52 minutos