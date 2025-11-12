12 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Dalma y Gianinna Maradona declaran en el jury contra la jueza Makintach

Las hijas del Diez habían sido citadas para este martes, pero pidieron postergar sus testimonios. También declarará uno de los socios de La Doble, la productora detrás del documental "Justicia divina".

Por
Dalma y Gianinna durante el juicio por la muerte de Maradona

Dalma y Gianinna durante el juicio por la muerte de Maradona, anulado por el escándalo.

Redes Sociales

El jury contra la jueza Julieta Makintach por el escándalo del documental Justicia divina, que derivó en la suspensión del debate oral por la muerte de Diego Maradona, continúa este miércoles en La Plata con una nueva audiencia en la que declararán Dalma y Gianinna Maradona.

Te puede interesar:

Segundo juicio por la muerte de Diego Maradona: se suspendió la audiencia previa al proceso que se iniciará el 17 de marzo

Las hijas del Diez habían sido citadas para este martes, pero pidieron postergar su testimonio. Entre los testigos de este miércoles también se encuentra José Arnal, socio de la productora La Doble y uno de los realizadores del proyecto, donde Makintach tenía un rol protagónico.

Este martes declaró María Lía Aleman, amiga de la jueza y quien, según su relato, le acercó la propuesta de filmar el documental. Contó que antes del juicio había conocido al guionista Juan "El Chavo" D'Emilio y pensó en presentárselo a Makintach porque él era fanático de Maradona.

"Le dije al Chavo: 'Con ella tenemos que hacer algo, una mujer con trayectoria en la Justicia, en un ambiente tan machista, que llega hasta este caso'. Al día siguiente, el Chavo me volvió a preguntar si era posible esa idea porque se había quedado pensando, y yo fui y le escribí a Julieta para preguntarle", contó la mujer.

jueza Julieta Makintach
Makintach negó haber participado de un documental clandestino.

Makintach negó haber participado de un documental clandestino.

Esta versión fue respaldada por Makintach, quien volvió a declarar y aseguró que sus colegas "sabían que tenía una amiga que quería hacer un documental sobre la Justicia vinculada al juicio por Maradona", y negó estar ella misma involucrada en el proyecto. "No es lo mismo, es una sutileza. Pero esa sutileza me llevó hasta acá", lamentó.

Julieta Makintach: "No hay nada oculto, prohibido ni clandestino"

Tras su declaración de este martes, Makintach habló con los medios apostados en La Plata y planteó: "No vamos a generar una batalla con la prensa. Yo creo que le dieron a la prensa material de manera distorsionada para que se genere toda esta bola de nieve que se aleja de la verdad. Yo no actué en el juicio, el juicio no se filmaba. Yo soy así como me están viendo: gesticulo, muevo y hablo con la cara". "Yo no tengo ni mayor ni menor interés en nada y tampoco estaba siendo filmada para un documental", insistió.

"Desde los 8 años que yo voy a Tribunales. Han entrado muchas personas con muchas cámaras. Hay un montón de jueces y funcionarios que hablan de su trabajo. Las imágenes eran planos cortos míos, no había imágenes con audio y no eran del debate, eran del primer tramo que se transmitía por YouTube. La cámara era tan grande que era imposible no verla. No hay nada oculto, prohibido ni clandestino. Si está permitido no está prohibido", sostuvo.

"Yo ya puse mi renuncia a disposición del Poder Judicial. Habría evitado estar acá. Lo único que quiero es que valoren cómo sucedió todo, sin distorsiones, sin inflados mediáticos, sin armados, sin personas clave que debieron declarar y no declararon, sin presión de testigos. Hay testigos que fueron presionados para no venir. ¿Le tienen miedo a la verdad? Siempre se dijo que había tres juicios: uno mediático, uno verdadero y uno oculto", cerró.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

La jueza Makintach desmintió que estuviera filmando un documental: "No había nada oculto ni clandestino"

Julieta Makintach está acusada de haber grabado sin autorización el documental “Justicia Divina”.

Jury por el caso Maradona: Makintach pidió volver a declarar y lo hará este martes

El cambio de nombre fue aprobado el 4 de diciembre de 2020 como tributo al Diez.
play

"El estadio Maradona es un basurero": la furia del presidente del Napoli y la intención de construir una nueva cancha

La jueza Makintach pidió declarar de manera espontánea.

La jueza Makintach declaró en el jury en su contra: "Hubo un escarnio mediático"

Diego Maradona y un viaje frenético a Inglaterra en plena temporada de Boca para hablar en la Universidad de Oxford.

A 30 años del reconocimiento a Maradona en Oxford: "Maestro Inspirador de los que Sueñan"

play

Sin la presencia de Makintach, comenzó el jury contra la jueza por el escándalo en el juicio Maradona

Rating Cero

Baramulla, el nuevo thriller sobrenatural de Netflix, ya está disponible en la plataforma y promete ser una de las producciones más oscuras del cine indio. 
play

Desapariciones y fuerzas sobrenaturales: cuál es la trama de Baramulla, la película tendencia de Netflix

Kevin Feige y los Russo eligieron otra táctica: volver a lo cinematográfico.

Marvel planea un tráiler especial para Avengers: Doomsday que sorprenderá a todos: cómo será

Dark Winds, la serie de Netflix que combina crimen, misterio y tradición.
play

La miniserie de drama criminal y misterio que la rompe en Netflix: ideal para maratonear

Ibai Llanos reveló el inesperado efecto de su notable descenso de peso.

La impresionante transformación de Ibai Llanos tras bajar 50 kilos: no es el físico

Dua Lipa la rompe en su gira por latinoamérica.

Dua Lipa cantó una de Mon Laferte y se emocionó: "me rompe el corazón"

Wanda y Johnny y la foto de la discordia con Icardi.

Icardi dejó de seguir a Johnny Depp tras la foto de Wanda con el actor en Telefe

últimas noticias

Maria Vilma Bosco había llegado a Buenos Aires para visitar a su hija.

Crimen en la calle Corrientes: quién es el hombre que atacó y mató a la turista brasileña

Hace 11 minutos
Será una de las paradas obligadas del verano 2026

Cuál es la playa uruguaya, a menos de 240 kilómetros de Montevideo, que recomiendan para un "verano juvenil"

Hace 11 minutos
La hinchada de Boca no podrá utilizar banderas.

Sancionaron a Boca por el recibimiento contra River en el Superclásico: qué pasará con la Bombonera

Hace 31 minutos
Para Laporta, la presencia de Messi en el Camp Nou fue un arrebato simpático.

El enojo de Joan Laporta tras la visita de Lionel Messi al estadio de Barcelona

Hace 37 minutos
GAC GS3 Emzoom

Una nueva marca china de autos desembarca en Argentina: cuánto salen sus principales modelos

Hace 55 minutos