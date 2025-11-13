Famosa cantante se jactaba de bajar 10 kilos en un mes y se desmayó en el escenario: "Quería mostrar un buen look"

La artista protagonizó un alarmante episodio durante el Waterbomb Macao 2025. Pidió disculpas a los fans tras el susto y explicó qué fue lo que le pasó.

La famosa cantante de kpop HayunA fue protagonista de un alarmante episodio durante un show que paralizó a sus fanáticos y colaboradores: se desmayó en el escenario concierto.

El hecho ocurrió cuando interpretaban su éxito Bubble Pop frente a miles de asistentes durante el Waterbomb Macao 2025. Las imágenes quedaron registradas por las grabaciones del público que fueron difundidas en redes sociales.

La artista de 33 años cayó repentinamente al suelo mientras bailaba y, rápidamente, sus bailarines la socorrieron al ver que había perdido el conocimiento. También se acerca un guardia de seguridad, quien la retiró del escenario cargándola en brazos.

Después de ser atendida y recuperarse durante algunas horas, HyunA recurrió a Instagram para dirigirse a sus seguidores y pedir disculpas por no poder terminar su actuación en el festival. “ Realmente lo siento mucho . Ha pasado poco tiempo desde el show anterior. Quería mostrar un buen look. Creo que no he sido capaz de ser un profesional ”, señaló en su descargo a través de las redes sociales y se sinceró: “En realidad yo tampoco recuerdo nada”.

La artista surcoreana HyunA sufrió un desmayo en pleno escenario durante el festival Waterbomb Macau. En un comunicado, explicó que fue por tema de resistencia física tras una pausa breve y su agenda intensa, y aseguró que está bien y trabajará para recuperar su energía.

Al mismo tiempo, pidió disculpas a los fans que asistieron al show: “Muchos fans de Macao aparecieron. Lo siento y de nuevo lo siento mucho. De ahora en adelante, intentaré desarrollar más resistencia y trabajar duro de manera consistente. Estaría genial que todo saliera conforme a mi deseo, pero lo intentaré”. “Estoy totalmente bien con eso. No se preocupen por mí”, sostuvo.

Los problemas de salud de HayunA

El incidente se produjo apenas días después de que HyunA revelara públicamente que había perdido 10 kilos en tan solo un mes. En una de sus publicaciones en redes sociales, la cantante subió fotos donde mostraba la cifra alcanzada los 49 kg en la balanza.

Si bien se estima que este desmayo pudo haberse producido por este cambio, la artista surcoreana cuenta con antecedentes médicos que también se relacionan con súbitas descompensaciones.

En 2020, reveló que había sido diagnosticada con síncope vasovagal, una condición que provoca bajadas repentinas de presión arterial y frecuencia cardíaca, que puede ser detonada por estrés, fatiga o dietas extremas. Además, la estrella admitió que en el pasado solo comía una pieza de kimbap al día para mantener su peso. “Llegué a desmayarme 12 veces en un mes”, dijo cuando recordó el estilo de vida que seguía tiempo atrás.