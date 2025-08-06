IR A
Wanda Nara le pegó donde más le duele a Mauro Icardi y las redes estallaron: "Orgullosamente manicera"

La empresaria y conductora de Masterchef protagonizó una publicidad de una marca de alimentos, se volvió tendencia y llovieron los memes.

Wanda Nara deberá esperar para regresar con MasterChef Celebrity﻿.
"No sé ustedes, pero yo cuando algo me gusta, me la juego", expresa la conductora de Masterchef en la publicidad compartida en su cuenta de Instagram, donde se la ve en su hogar y degustado distintos productos elaborados a base de maní.

Luego, continuó con el texto, siempre sonriente: "Cuando me dijeron de sumarme a esta campaña no tuve que ni pensarlo. Fanática desde siempre, y ahora oficialmente". "Orgullosamente manicera", reza la frase al final del video.

Telefe pospondrá el regreso de Wanda Nara a la televisión: qué pasó con MasterChef

El canal Telefe parece decidido a posponer el regreso de Wanda Nara a la televisión de la mano de MasterChef Celebrity, algo que tomó por sorpresa a los fanáticos del programa culinario luego de filtrarse quiénes iban a integrar la lista de los participantes.

A través del programa Ángel responde, De Brito comenzó por expresar: "Hay misterio con MasterChef, algunos dicen que queda para el año que viene. La Voz Argentina le saca diez puntos a La Noche Perfecta de Mario Pergolini, es lo más visto todos los días. Entonces en el canal dicen: '¿para qué tocar un formato que funciona?'".

