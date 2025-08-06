Wanda Nara le pegó donde más le duele a Mauro Icardi y las redes estallaron: "Orgullosamente manicera"

La empresaria y conductora de Masterchef protagonizó una publicidad de una marca de alimentos, se volvió tendencia y llovieron los memes.

Luego de su viaje a Rosario , Wanda Nara se convirtió en la cara de una reconocida marca de maní y protagonizó una publicidad que muchos interpretaron como una respuesta al video viral de Mauro Icardi filtrado por la vedette uruguaya, Natasha Rey, supuesta amante del futbolista.

Luego de que el músico L-Gante se burlara de ese material íntimo del jugador del Galatasaray , la empresaria redobló la apuesta y le puso voz y cara a un spot que se difundió este miércoles.

" No sé ustedes, pero yo cuando algo me gusta, me la juego ", expresa la conductora de Masterchef en la publicidad compartida en su cuenta de Instagram, donde se la ve en su hogar y degustado distintos productos elaborados a base de maní.

Luego, continuó con el texto, siempre sonriente: "Cuando me dijeron de sumarme a esta campaña no tuve que ni pensarlo. Fanática desde siempre, y ahora oficialmente ". " Orgullosamente manicera ", reza la frase al final del video.

Telefe pospondrá el regreso de Wanda Nara a la televisión: qué pasó con MasterChef

El canal Telefe parece decidido a posponer el regreso de Wanda Nara a la televisión de la mano de MasterChef Celebrity, algo que tomó por sorpresa a los fanáticos del programa culinario luego de filtrarse quiénes iban a integrar la lista de los participantes.

A través del programa Ángel responde, De Brito comenzó por expresar: "Hay misterio con MasterChef, algunos dicen que queda para el año que viene. La Voz Argentina le saca diez puntos a La Noche Perfecta de Mario Pergolini, es lo más visto todos los días. Entonces en el canal dicen: '¿para qué tocar un formato que funciona?'".