Insólito: Wanda Nara quiso contratar un abogado por canje La mediática revocó el poder judicial que le había otorgado a Agustín Payarola y está en la búsqueda de un nuevo representante.







Wanda Nara buscó aprovechar su figura para tener un abogado por canje. Redes sociales

La mediática Wanda Nara quiso contratar un abogado por canje y la noticia no tardó en ser viral en redes sociales, ya que se trata de la causa judicial contra Mauro Icardi y dejó ir a Agustín Payarola como su representante principal.

Durante una nueva edición del programa Puro Show, la panelista Angie Balbiani reveló: "El escrito pone en conocimiento que en el día de la fecha se ha procedido a revocar el poder judicial que le otorgaron al doctor Agustín Payarola, que era el abogado penal, y a Jimena Belén Guerrero, que era la que se ocupaba de la parte civil de Wanda Nara". De esta manera, la mediática optó por cambiar su equipo de representantes en la Justicia.

"Fue un fin de semana complicado en cuanto a la búsqueda de abogados. Entiendo yo que habló con varios abogados y uno de los encontronazos tenían que ver con el pago. No había una billetera muy abierta para pagar abogados", continuó Balbiani. Con estas palabras, adelantó que no existía interés por pagar por los servicios.

Agustín Payarola Wanda Nara Agustín Payarola dejó de ser el abogado penal de Wanda Nara. Redes sociales Tras escuchar todo esto, su compañera Nancy Duré le preguntó si Wanda Nara quería conseguir un abogado por canje. Ante esto, le respondió: "Ponele. Durante el fin de semana se hizo una búsqueda, de hecho circuló el nombre de Fernando Burlando con el que hablé, circuló el nombre de Javier Baños, que era el abogado de Julieta Prandi, con el que también hablé repetidas veces preguntando si era el nuevo abogado y me lo negó".

Embed - WANDA NARA LE REVOCÓ EL PODER A PAYAROLA: Angie Balbiani confirmó quién será su nuevo abogado