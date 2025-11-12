Desgarrador testimonio de la hija de la turista asesinada en calle Corrientes: "Solo quiero llevar a mi mamá a Brasil" Carol, hija de Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, habló con C5N tras la muerte de su madre, atacada brutalmente por un hombre en plena avenida Corrientes. Denunció demoras judiciales y pidió que el cuerpo sea liberado para poder despedirla en su país. Por







Desgarrador testimonio de la hija de la turista brasileña asesinada en Avenida Corrientes:

Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco tenía 69 años. Había viajado a Buenos Aires para visitar a su hija, que estudia Medicina en la UBA. El viernes pasado, mientras caminaba por avenida Corrientes, fue golpeada violentamente por un hombre. Cayó al suelo, se golpeó la cabeza y murió horas después en el hospital.

“Mi mamá fue a retirar un dinero para el alquiler que pagamos y cuando estaba en la calle, el oficial que me dio la información me contó que le pegaron una piña y ella se cayó y se golpeó la cabeza”, relató Carol, la hija de la víctima, en diálogo con C5N.

La mujer alcanzó a llegar con vida al hospital. “Me enteré de la situación a las 12.30, cuando me llamó el oficial. Cuando llegué, mi mamá estaba muy confusa, se quejaba del dolor en la cabeza y la espalda, había mucha sangre. Tenía una lesión en la cabeza y un corte”, contó su hija.

Los médicos le realizaron una tomografía y la dejaron en observación. “Me dijeron que el estado no era favorable. Ella fue empeorando con el paso del tiempo y a la medianoche falleció”, agregó.

Según Carol, el agresor “no tenía motivos” para atacar a su madre y el oficial que le informó del hecho le dijo que “era un enfermo mental” que luego “hizo lo mismo con otra mujer”. “Hoy me enteré que este hombre tiene antecedentes de internaciones. Es una persona que claramente no debería estar libre en la calle”, afirmó.

A días del ataque, la hija de la víctima denuncia además la demora judicial para recuperar el cuerpo. “Mi mamá todavía está en la morgue judicial. Murió a la medianoche del viernes y hasta el momento sigue sin autopsia. Lo que pido es la liberación del cuerpo. Solo quiero llevar a mi mamá a Brasil”, reclamó. Carol sostuvo que “hay cámaras de seguridad y testigos” y que la investigación “debería estar resuelta”. “No me entregan el cuerpo a causa de la investigación. Sin autopsia no me pueden entregar el cuerpo. Dependiendo del resultado pueden hacerlo o no”, explicó. “Solo quiero llevarme el cuerpo. Es un derecho que tengo como hija. Quiero despedir a mi mamá en su país de origen, con toda nuestra familia. Estamos todos muy angustiados”, concluyó.