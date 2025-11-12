Una fuga de gas provocó un incendio en Caballito con llamas de 12 metros: hay un herido grave El hecho sucedió sobre la calle Riglos y Formosa. Bomberos de la Ciudad y personal de Metrogas lograron contener el siniestro. Una persona sufrió fuertes quemaduras y tuvo que ser trasladada al hospital Durand. Por







Por el hecho una persona resultó herida de gravedad por las quemaduras y tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital Durand.

Una fuga de gas provocó este miércoles por la tarde un impactante incendio en el barrio porteño de Caballito, por lo que dos personas resultaron heridas: una de ellas de gravedad por las quemaduras que sufrió y tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital Durand.

El hecho sucedió cuando personal de la empresa eléctrica Edesur realizaba arreglos ante una emergencia eléctrica en la calle Riglos al 300. Pero durante sus trabajos, se rompió por accidente un caño de gas que, a partir de una ignición, tomó fuego y generó llamas de hasta 12 metros de alto. Unas nueve personas que se encontraban en el edificio lindero tuvieron que ser evacuadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1988736690085822874&partner=&hide_thread=false Escape de gas y explosión en Caballito



Hay llamas de hasta 12 metros de altura



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/jpHymuRXe5 — C5N (@C5N) November 12, 2025 El jefe de la compañía zona dos de los Bomberos de la Ciudad, Diego Coria, detalló que uno de los operarios de Edesur resultó herido cuando se generó la fuga y que sus compañeros lo trasladaron hasta el Hospital de Quemados.

Por otra parte, un hombre de 54 años sufrió quemaduras severas en su rostro y el miembro superior izquierda. Fue atendido por personal del Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME) y trasladado al Hospital Durand.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1988744041379557820&partner=&hide_thread=false Caballito



La palabra del jefe de bomberos: "El incendio está controlado"



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/D1RIaKgFhv — C5N (@C5N) November 12, 2025 También se incendiaron tres autos que estaban en el lugar y se quemó la mampostería de la fachada del edificio.