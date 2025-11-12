12 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Una fuga de gas provocó un incendio en Caballito con llamas de 12 metros: hay un herido grave

El hecho sucedió sobre la calle Riglos y Formosa. Bomberos de la Ciudad y personal de Metrogas lograron contener el siniestro. Una persona sufrió fuertes quemaduras y tuvo que ser trasladada al hospital Durand.

Por

Por el hecho una persona resultó herida de gravedad por las quemaduras y tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital Durand.

Una fuga de gas provocó este miércoles por la tarde un impactante incendio en el barrio porteño de Caballito, por lo que dos personas resultaron heridas: una de ellas de gravedad por las quemaduras que sufrió y tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital Durand.

El hecho ocurrió en pleno centro del barrio Caballito.
Te puede interesar:

Una policía mató a su expareja que la había atacado violando una restricción perimetral

El hecho sucedió cuando personal de la empresa eléctrica Edesur realizaba arreglos ante una emergencia eléctrica en la calle Riglos al 300. Pero durante sus trabajos, se rompió por accidente un caño de gas que, a partir de una ignición, tomó fuego y generó llamas de hasta 12 metros de alto. Unas nueve personas que se encontraban en el edificio lindero tuvieron que ser evacuadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1988736690085822874&partner=&hide_thread=false

El jefe de la compañía zona dos de los Bomberos de la Ciudad, Diego Coria, detalló que uno de los operarios de Edesur resultó herido cuando se generó la fuga y que sus compañeros lo trasladaron hasta el Hospital de Quemados.

Por otra parte, un hombre de 54 años sufrió quemaduras severas en su rostro y el miembro superior izquierda. Fue atendido por personal del Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME) y trasladado al Hospital Durand.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1988744041379557820&partner=&hide_thread=false

También se incendiaron tres autos que estaban en el lugar y se quemó la mampostería de la fachada del edificio.

Metrogas se hizo presente en el lugar con rapidez y se cortó el suministro en los edificios cercanos para garantizar la seguridad de los vecinos. Los Bomberos de la Ciudad aseguraron que "Ya no hay peligro de explosión”.

Noticias relacionadas

La supernova SN 2024ggi se encuentra en la galaxia NGC 3621, en dirección a la constelación de Hidra, a tan solo 22 millones de años luz de distancia.
play

Video: por primera vez, un equipo de astrónomos detectó el estallido de una estrella

Esta edición 2026 se hará desde el lunes 5 hasta el viernes 30 de enero.

Colonias de Buenos Aires gratis: puntos clave, fechas y sedes para la inscripción

La colonia de verano es el lugar más indicado para que los niños se diviertan al aire libre.

Inscripción a colonias de verano en Buenos Aires: cuáles son los puntos clave para elegir la mejor opción

play

Desgarrador testimonio de la hija de la turista asesinada en calle Corrientes: "Solo quiero llevar a mi mamá a Brasil"

Turismo en las Fiestas: cuánto cuesta vacacionar en los principales destinos del país

Turismo en las Fiestas: cuánto cuesta vacacionar en los principales destinos del país

play

La jueza Makintach habló con Gianinna Maradona: "Me llamó muy angustiada"

Rating Cero

Meryl Streep y Anne Hathaway protagonizarán The Devil Wears Prada 2.
play

Llegó el tráiler de la película El diablo viste a la moda 2: cuándo se estrena en cines

Mandinha Martinez y el Dibu, juntos en Mar del Plata.

Así es la impresionante casa que Dibu Martínez y su esposa Mandinha se compraron en Argentina

El jurado del reality de Telefe debutará en teatro con una comedia musical.

De MasterChef a Broadway: el impresionante cambio físico de Damián Betular para su debut teatral

Johnny Depp expuso las mentiras de Mauro Icardi.

Johnny Depp expuso las mentiras de Mauro Icardi: "No lo conozco..."

El conductor tuvo que salir a aclarar qué pasó con la mediática después de cancelar la entrevista.

La versión de Nico Occhiato tras la frustrada nota a la China Suárez: "Tiene derecho a pedir"

Adele llega al mundo del cine de la mano de una película prometedora.

Adele protagonizará una película: será su debut en el mundo del cine

últimas noticias

https://www.c5n.com/mundo/del-lujo-al-terror-asi-era-la-siniestra-mansion-jeffrey-epstein-manhattan-n220702

Del lujo al terror: así era la siniestra mansión de Jeffrey Epstein en Manhattan

Hace 36 minutos
Jeannete Jara, militante del Partido Comunista desde sus 14 años, fue la elegida por el presidente Gabriel Boric para continuar su gobierno.

Jeannete Jara y José Antonio Kast cerraron campaña presidencial en Santiago de Chile con ataques cruzados

Hace 1 hora
El hecho ocurrió en pleno centro del barrio Caballito.

Una policía mató a su expareja que la había atacado violando una restricción perimetral

Hace 1 hora
Epstein y Trump: más evidencias sobre sus vínculos.

La sombra de Jeffrey Epstein: casos de abuso sexual en Estados Unidos que involucran al poder

Hace 1 hora
La Casa Blanca busca contener el impacto por los correos de Epstein que salpican a Trump

La Casa Blanca busca contener el impacto por los correos de Epstein que salpican a Trump

Hace 1 hora