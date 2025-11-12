Una fuga de gas provocó un incendio en Caballito con llamas de 12 metros: hay un herido grave

Una fuga de gas provocó este miércoles por la tarde un impactante incendio en el barrio porteño de Caballito, por lo que dos personas resultaron heridas: una de ellas de gravedad por las quemaduras que sufrió y tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital Durand.
El hecho sucedió cuando personal de la empresa eléctrica Edesur realizaba arreglos ante una emergencia eléctrica en la calle Riglos al 300. Pero durante sus trabajos, se rompió por accidente un caño de gas que, a partir de una ignición, tomó fuego y generó llamas de hasta 12 metros de alto. Unas nueve personas que se encontraban en el edificio lindero tuvieron que ser evacuadas.
El jefe de la compañía zona dos de los Bomberos de la Ciudad, Diego Coria, detalló que uno de los operarios de Edesur resultó herido cuando se generó la fuga y que sus compañeros lo trasladaron hasta el Hospital de Quemados.
Por otra parte, un hombre de 54 años sufrió quemaduras severas en su rostro y el miembro superior izquierda. Fue atendido por personal del Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME) y trasladado al Hospital Durand.
También se incendiaron tres autos que estaban en el lugar y se quemó la mampostería de la fachada del edificio.
Metrogas se hizo presente en el lugar con rapidez y se cortó el suministro en los edificios cercanos para garantizar la seguridad de los vecinos. Los Bomberos de la Ciudad aseguraron que "Ya no hay peligro de explosión”.