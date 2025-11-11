IR A
Wanda Nara se desprendió de sus hijas: cuándo será el reencuentro con Mauro Icardi

La conductora de MasterChef Celebrity tuvo que dejar ir a Francesca e Isabella, quienes volverán a pasar tiempo con su padre luego de meses.

Mauro Icardi y Wanda Nara deberán llegar a un acuerdo por Francesca e Isabella.

Redes sociales

La mediática Wanda Nara se despidió de sus hijas Francesca e Isabella, quienes se reencontrarán con su padre Mauro Icardi, el futbolista rosarino que vive en Turquía por su trabajo y que no ve a las pequeñas hace meses con motivo de que la conductora de MasterChef Celebrity volvió a vivir en Argentina.

Wanda Nara exige una deuda multimillonaria a Mauro Icardi.
Se filtró la deuda de Mauro Icardi con Wanda Nara: supera los $200 millones

A través de sus historias de Instagram, la mediática compartió una foto de las valijas que hizo para sus hijas y dejó en claro que el reencuentro con el futbolista de Galatasaray es inminente. Junto con esto, la conductora de MasterChef Celebrity escribió: "Que la pasen hermoso, las amo infinito".

Wanda Nara preparó la ropa para sus hijas Francesca e Isabella.

Supuestamente, en el colegio se presentarán sus abogadas Elba Marcovecchio y Lara Piro, además de un trabajador social dispuesto por la Justicia. De esta manera, se espera que la China Suárez no esté presente en la estadía de Mauro Icardi en Argentina, ya que Wanda Nara pidió que sus hijas con coincidan con ella.

Valentina Cervantes terminó con el misterio: se va de MasterChef Celebrity.

