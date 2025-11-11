IR A
Mauro Icardi dejó de seguir a Johnny Depp tras la foto de Wanda Nara con el actor en Telefe

El futbolista, que hasta hace días usaba al actor de Piratas del Caribe como su máximo referente en la batalla legal contra Wanda, le dio un tajante unfollow tras el inesperado encuentro de su ex con la estrella en Telefe.

Wanda y Johnny y la foto de la discordia con Icardi.

Wanda y Johnny y la foto de la discordia con Icardi.

El delantero del Galatasaray, en una drástica reacción, dejó de seguir en Instagram a la megaestrella de Hollywood. Sucedió luego de que el estadounidense se fotografiara con la mediática en los pasillos de Telefe. El gesto se registró inmediatamente por los usuarios, quienes lo convirtieron en un fenómeno viral.

Johnny Depp visitó Telefe y Wanda Nara aprovechó para molestar a Mauro Icardi.
Wanda Nara se mostró cerquita de Johnny Depp ¿No era amigo de Mauro Icardi?

La imagen de la discordia se dio durante la visita de Johnny Depp a la Argentina para presentar su película “Modigliani, tres días en Montparnasse”. El actor coincidió con Wanda Nara en los estudios del canal, donde ella se desempeña como conductora de MasterChef Celebrity.

Wanda Nara se acercó al actor, intercambió un afectuoso saludo y compartió en sus redes dos fotos: en una posan sonrientes y en la segunda, Depp le da un beso en la mejilla. La conductora escribió: "Un día casual en el canal. Johnny Depp, gracias por tus amables palabras".

La tensión de Mauro Icardi no se debe simplemente a una foto. Se trata de una "traición" simbólica y un quiebre en su estrategia mediática: Johnny Depp era el referente de Icardi durante su mediático y doloroso proceso de divorcio con Wanda Nara.

Meses atrás, Icardi había utilizado la figura del actor como emblema de su propia lucha legal, inspirándose en el sonado juicio de Depp contra Amber Heard. En varias ocasiones, Icardi había compartido en sus redes fotos del actor con la críptica frase “Tic Tac”, aludiendo a la espera de un desenlace que lo reivindicara.

La fotografía de este martes generó mucho revuelo e hizo que el futbolista argentino tomara cartas en el asunto: la decisión de fulminar a Depp de su lista de seguidos quedó inmortalizada por los usuarios de Instagram y viralizada en otras redes sociales.

Mauro dejó de seguir a Johnny Depp

El Otro Drama Personal de Mauro Icardi: el encuentro con sus hijas

Mientras suma un nuevo escándalo virtual a su lista de disputas, Icardi se encuentra en un momento significativo en Argentina: el reencuentro con sus hijas tras cinco meses sin verlas.

El futbolista mostró mucha emoción cuando se retiró de la institución educativa de Vicente López junto a las niñas. De esta manera, el delantero intentó compensar el foco mediático de la foto de Wanda Nara y Johnny Depp con su rol de padre.

