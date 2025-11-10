Se filtró la deuda de Mauro Icardi con Wanda Nara: supera los $200 millones El futbolista fue acusado de no pagar las cuotas alimentarias de sus hijas Francesca e Isabella, algo que lo dejaría en un escenario muy complicado.







Wanda Nara exige una deuda multimillonaria a Mauro Icardi. Redes sociales

El futbolista Mauro Icardi fue acusado de no pagar las cuotas alimentarias de sus hijas Francesca e Isabella, por lo que Wanda Nara está decidida a demandarlo para que abone lo adeudado y se trata de una cifra multimillonaria en pesos argentinos.

Esta información fue revelada por el conductor Rodrigo Lussich en el programa televisivo Intrusos, donde comenzó por expresar: "En virtud de lo expuesto, solicito se intime al demandado a abonar la suma de u$s152 mil y las medidas que lo obliguen a cumplir con el pago de los alimentos". Al convertir esta cifra a pesos argentinos, con un valor de $1.450 por dólar, se trata de aproximadamente $220 millones.

"La Justicia aún no inscribió a Icardi en el Registro de Deudores Alimentarios, lo que le permite entrar y salir del país sin restricciones. Según la ley, deberían registrarse aquellas personas que adeuden tres cuotas consecutivas o cinco alternadas, mientras que él adeuda trece cuotas alimentarias", continuó. De esta manera, dejó muchas dudas con respecto a la veracidad de sus palabras.

Mauro Icardi con Francesca e Isabella Mauro Icardi tendría una gran deuda económica con Wanda Nara por sus hijas. Redes sociales Para finalizar, los panelistas de Intrusos sorprendieron al comunicar el motivo por el que Mauro Icardi no quiere abonar la deuda por las cuotas alimentarias: "Wanda Nara se autotransfirió €7 millones de una cuenta común". Por esta razón, el conflicto todavía parece muy lejano a resolverse y hay muchas preguntas sobre qué es verdad.

