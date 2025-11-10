IR A
Se filtró la deuda de Mauro Icardi con Wanda Nara: supera los $200 millones

El futbolista fue acusado de no pagar las cuotas alimentarias de sus hijas Francesca e Isabella, algo que lo dejaría en un escenario muy complicado.

Wanda Nara exige una deuda multimillonaria a Mauro Icardi.

Redes sociales

Redes sociales
Wanda Nara está decidida a meterse de lleno en la vida de Icardi y la China Suárez.
Wanda Nara no quiere ver a la China Suárez con sus hijas: presentó una cautelar contra Mauro Icardi

Esta información fue revelada por el conductor Rodrigo Lussich en el programa televisivo Intrusos, donde comenzó por expresar: "En virtud de lo expuesto, solicito se intime al demandado a abonar la suma de u$s152 mil y las medidas que lo obliguen a cumplir con el pago de los alimentos". Al convertir esta cifra a pesos argentinos, con un valor de $1.450 por dólar, se trata de aproximadamente $220 millones.

"La Justicia aún no inscribió a Icardi en el Registro de Deudores Alimentarios, lo que le permite entrar y salir del país sin restricciones. Según la ley, deberían registrarse aquellas personas que adeuden tres cuotas consecutivas o cinco alternadas, mientras que él adeuda trece cuotas alimentarias", continuó. De esta manera, dejó muchas dudas con respecto a la veracidad de sus palabras.

Mauro Icardi con Francesca e Isabella
Mauro Icardi tendría una gran deuda económica con Wanda Nara por sus hijas.

Mauro Icardi tendría una gran deuda económica con Wanda Nara por sus hijas.

Para finalizar, los panelistas de Intrusos sorprendieron al comunicar el motivo por el que Mauro Icardi no quiere abonar la deuda por las cuotas alimentarias: "Wanda Nara se autotransfirió €7 millones de una cuenta común". Por esta razón, el conflicto todavía parece muy lejano a resolverse y hay muchas preguntas sobre qué es verdad.

Mauro Icardi Galatasaray
Mauro Icardi volvió hace poco luego de su dura lesión sufrida en 2024.

Mauro Icardi volvió hace poco luego de su dura lesión sufrida en 2024.

