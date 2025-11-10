Se filtró la deuda de Mauro Icardi con Wanda Nara: supera los $200 millones

El futbolista Mauro Icardi fue acusado de no pagar las cuotas alimentarias de sus hijas Francesca e Isabella, por lo que Wanda Nara está decidida a demandarlo para que abone lo adeudado y se trata de una cifra multimillonaria en pesos argentinos.
Esta información fue revelada por el conductor Rodrigo Lussich en el programa televisivo Intrusos, donde comenzó por expresar: "En virtud de lo expuesto, solicito se intime al demandado a abonar la suma de u$s152 mil y las medidas que lo obliguen a cumplir con el pago de los alimentos". Al convertir esta cifra a pesos argentinos, con un valor de $1.450 por dólar, se trata de aproximadamente $220 millones.
"La Justicia aún no inscribió a Icardi en el Registro de Deudores Alimentarios, lo que le permite entrar y salir del país sin restricciones. Según la ley, deberían registrarse aquellas personas que adeuden tres cuotas consecutivas o cinco alternadas, mientras que él adeuda trece cuotas alimentarias", continuó. De esta manera, dejó muchas dudas con respecto a la veracidad de sus palabras.
Para finalizar, los panelistas de Intrusos sorprendieron al comunicar el motivo por el que Mauro Icardi no quiere abonar la deuda por las cuotas alimentarias: "Wanda Nara se autotransfirió €7 millones de una cuenta común". Por esta razón, el conflicto todavía parece muy lejano a resolverse y hay muchas preguntas sobre qué es verdad.
El futbolista Mauro Icardi quedó al borde de irse de Galatasaray y estaría sin equipo por sus escándalos mediáticos, por lo que los constantes conflictos vinculados a la China Suárez y Wanda Nara terminarían por perjudicarlo en su carrera deportiva futura.