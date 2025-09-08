Mauro Icardi se borró sus tatuajes de Wanda Nara: con qué decidió taparlos El futbolista confirmó la ruptura definitiva de la madre de sus hijas Francesca e Isabella de la forma más particular.







Mauro Icardi dejó a Wanda Nara en el pasado. Redes sociales

El futbolista Mauro Icardi decidió borrarse los tatuajes dedicados a Wanda Nara y esto terminó por dejar en claro que se rompió todo tipo de relación entre ellos, de forma que la crianza de las pequeñas todavía continúa como un misterio mientras él vive con la China Suárez en Turquía.

A través de sus historias de Instagram, Mauro Icardi volvió a mostrar sus brazos luego de mucho tiempo y allí fue donde se pudo observar que decidió hacerse una nueva llamada "manga" de tatuajes. De esta manera, quedó en evidencia que el futbolista de Galatasaray decidió dejar los homenajes a la madre de sus hijas en el pasado.

Según mostró el propio rosarino a lo largo de su vida en redes sociales, en el brazo izquierdo tenía el nombre de la mediática de un lado y su cara del otro, por lo que esta decisión de hacerse la manga negra expone que fue la mejor opción para tapar esos tatuajes. De esta manera, terminó por dejar en claro que no hay ninguna chance de reconciliarse y que su romance con la China Suárez atraviesa el mejor momento.

Mauro Icardi tatuajes Wanda Nara Icardi decidió taparse los tatuajes de Wanda Nara. Capturas Instagram Es importante recordar que Icardi se había hecho estos tatuajes hace por lo menos 11 años, cuando se comprometieron y casaron. Por eso, lo han acompañado durante casi toda su carrera deportiva y en la fama, de forma que será llamativo verlo con este cambio de apariencia cuando vuelva a jugar al fútbol.

