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Gran Hermano: el inesperado mensaje de Mariana Nannis que emocionó a Charlotte Caniggia

La mediática se encuentra entre las seis finalistas del reality, y como parte de la dinámica del programa, recibió dos saludos inesperados que la llenaron de emoción.

Una noche llena de emociones para Charlotte Caniggia.

Una noche llena de emociones para Charlotte Caniggia.

La gran final de Gran Hermano está cerca, es por eso que la producción preparó una serie de sorpresas para las seis participantes de la casa. En esta ocasión, Charlotte Caniggia fue la gran protagonista de la noche al recibir una visita doble que la hizo emocionar hasta las lágrimas.

Toda la obra está atravesada por números musicales que irrumpen en el relato. 
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A través de una llamada telefónica, su mamá Mariana Nannis y su hermano Alex aparecieron para dedicarle unas palabras de aliento. La primera comunicación que tuvo la participante fue con su mamá. Días antes, la mediática le había relatado a sus compañeros que nunca recibió un "te amo" o muestras de cariño de su padre.

Charlotte viene de una semana muy especial tras revelar que nunca recibió muestras de cariño por parte de su padre,

Charlotte viene de una semana muy especial tras revelar que nunca recibió muestras de cariño por parte de su padre, "El Pajaro" Cannigia.

Apenas Charlotte vio la imagen de su mamá, no pudo contener su emoción y gritó: "Hola, mamá. Estoy acá, aguantando a las locas estas. Me están volviendo loca. Termino acá y voy a verte. ¡Vos deberías estar acá para ubicarlas!".

Con su tono de voz característico, la madre de la mediática le dejó un consejo de vida y le expresó todo su amor: "Para mí, vas a ganar. Venite a Marbella donde la vida es bella, pero siempre ganadora. Siempre hay uno más malo que vos y uno más bueno que vos. Así que tranquila, que vos vas a ganar. Te quiero mucho y te llevo siempre en mi corazón. Besito, mi amor". "¡Te amo! Gracias por llamar", cerró Charlotte Chantal.

Qué le dijo Alex Caniggia a su hermana Charlotte: "Guerrera de la vida"

La emoción de la modelo continuó cuando recibió el saludo sorpresa de su hermano Alex Caniggia, quien le dedicó unas sentidas palabras de cara a la final: "Hermana mía de mi vida. Estoy pero tan, tan orgulloso de vos. Te amo, sis".

Captura: redes sociales

Captura: redes sociales

"Estoy lejos, pero mi corazón está siempre con vos. Te lo ganaste vos estar ahí, donde estás ahora, en la final. Semanas, meses luchándola. Nadie te puede venir a decir nada, porque vos sola te ganaste el puesto de estar en esa final", continuó.

A modo de cierre, le recordó que el resultado de la competencia no modifica lo que consiguió durante su recorrido por la casa: "Pierdas o ganes, sis, sos una guerrera de la vida, una luchadora. Entonces, disfrutá la final. Tenés que ser la ganadora de este Gran Hermano, sis. ¡Vamos con todo! ¡Te amo!".

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