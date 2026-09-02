Gran Hermano: el inesperado mensaje de Mariana Nannis que emocionó a Charlotte Caniggia La mediática se encuentra entre las seis finalistas del reality, y como parte de la dinámica del programa, recibió dos saludos inesperados que la llenaron de emoción. Agregar C5N en









Una noche llena de emociones para Charlotte Caniggia.

La gran final de Gran Hermano está cerca, es por eso que la producción preparó una serie de sorpresas para las seis participantes de la casa. En esta ocasión, Charlotte Caniggia fue la gran protagonista de la noche al recibir una visita doble que la hizo emocionar hasta las lágrimas.

A través de una llamada telefónica, su mamá Mariana Nannis y su hermano Alex aparecieron para dedicarle unas palabras de aliento. La primera comunicación que tuvo la participante fue con su mamá. Días antes, la mediática le había relatado a sus compañeros que nunca recibió un "te amo" o muestras de cariño de su padre.

Charlotte viene de una semana muy especial tras revelar que nunca recibió muestras de cariño por parte de su padre, "El Pajaro" Cannigia. Apenas Charlotte vio la imagen de su mamá, no pudo contener su emoción y gritó: "Hola, mamá. Estoy acá, aguantando a las locas estas. Me están volviendo loca. Termino acá y voy a verte. ¡Vos deberías estar acá para ubicarlas!".

Con su tono de voz característico, la madre de la mediática le dejó un consejo de vida y le expresó todo su amor: "Para mí, vas a ganar. Venite a Marbella donde la vida es bella, pero siempre ganadora. Siempre hay uno más malo que vos y uno más bueno que vos. Así que tranquila, que vos vas a ganar. Te quiero mucho y te llevo siempre en mi corazón. Besito, mi amor". "¡Te amo! Gracias por llamar", cerró Charlotte Chantal.

¡LLEGÓ EL DAR DE CHARLOTTE! Un reencuentro lleno de consejos, palabras de aliento y mucho amor para acompañarla en esta recta final.

¿Qué esperabas de este encuentro? #GranHermano pic.twitter.com/OhhDrMw8T8 — Canal 10 (@canal10uruguay) September 2, 2026 Qué le dijo Alex Caniggia a su hermana Charlotte: "Guerrera de la vida" La emoción de la modelo continuó cuando recibió el saludo sorpresa de su hermano Alex Caniggia, quien le dedicó unas sentidas palabras de cara a la final: "Hermana mía de mi vida. Estoy pero tan, tan orgulloso de vos. Te amo, sis".

