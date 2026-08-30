31 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Ángela Torres cruzó fuerte a Marcelo Tinelli: "En tu programa yo la pasé mal"

La cantante participó en Bailando por un sueño 2016 con 18 años y, tras una década, le pasó factura al conductor por comentarios en el estudio. "Te hiciste el boludo", le reclamó la bailarina.

Por
Ángela Torres.

Ángela Torres.

A una década de su paso por Bailando por un sueño, Ángela Torres cruzó a Marcelo Tinelli por el ambiente característico de la competencia de baile y le disparó: "Cuando yo estaba en tu programa yo la pasé mal... Sí, gordo, la pasé para el orto en tu programa, yo te lo digo, no tengo problema".

Preocupación por Tini Stoessel.
Te puede interesar:

Preocupación por Tini Stoessel en medio del conflicto con su papá: "No la está pasando bien"

"La pasé mal, pero no por lo que vos me decías, sino por lo que me decían los alrededores de tu programa. Entonces, en este caso, no voy a ser yo la que te diga, sino que va a estar Marcos (Giles) en mi defensa siempre que se lo necesite", le planteó la cantante de 28 años este domingo en el canal de streaming Luzu TV durante el especial Nadie dice match.

Ante la confusión del conductor de Showmatch, Torres redobló la apuesta: "Te hiciste el boludo, sí, ¿te hiciste el boludo o no te hiciste el boludo?". Entonces, Tinelli le consultó quién la había tratado mal durante su programa y la joven deslizó: "Como un Mago sin dientes, como para no dar nombres... Al Mago sin dientes lo adoro, fue divino conmigo".

El histórico presentador finalmente aceptó que El Mito sea el representante de la intérprete de No me olvides por esa noche y el streamer le advirtió, en línea con el intercambio que inició su novia: "Hoy vas a volver a vivir lo que vivió ella". Tinelli no contestó mucho más y regresó a sentarse al lado de Nico Occhiato.

Cómo fue el paso de Ángela Torres por Bailando por un sueño

La bailarina cumplió 18 años cuando participó de Bailando por un sueño desde junio hasta diciembre de 2016 y un año antes había sido invitada en el especial de salsa en el que bailó con Cinthia Fernández y Gabo Usandivaras. En la edición en la que participó como competidora coincidió con Lali Espósito como jurado y protagonizaron algunas peleas polémicas y sus respectivas reconciliaciones.

Además, Este es el show realizó un especial sobre su "mal carácter", en parte basados en la opinión de Tinelli y sus cruces con Marcelo Polino. "Es la sargenta Torres", sentenció Ángel de Brito en ese entonces cuando trabajaba como jurado e incluso Mirtha Legrand la elogió en su programa: "Es expresiva, es polvorita, se enoja y lo enfrenta a Marcelo Hugo (Tinelli)"

La primera vez de Ángela Torres en Bailando por un sueño 2015

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Steffany fue al confesionario y después quedó aislada en el living.
play

Gran Hermano: Campanita se "atrincheró" tras ser expulsada y la sacaron por la fuerza

Tini eliminó a su padre de sus redes sociales y cortó relaciones con su entorno familiar.

Escándalo Tini Stoessel: revelan que Rodrigo De Paul frenó el contrato prenupcial con la cantante

laurita fernandez tendra un programa en un canal de streaming importante

Laurita Fernández tendrá un programa en un canal de streaming importante

El presente del jugador de fùtbol afectaría al entorno familiar de la actriz.

El problema inesperado que enfrenta Mauro Icardi y que podría generarle una crisis con la China Suárez

Rating Cero

Ángela Torres.
play

Ángela Torres cruzó fuerte a Marcelo Tinelli: "En tu programa yo la pasé mal"

Julieta Poggio fue finalista de Gran Hermano en 2022.

Efecto Tini Stoessel: Juli Poggio detalló cómo administra su plata junto a su madre tras Gran Hermano

Lali con sus amigas en su despedida de soltera en Brasil.

Lali Espósito compartió fotos inéditas de su despedida de soltera en Brasil: "Celebrar nos hace re bien"

Wanda Nara y Maxi López.

"Cada uno sabe...": Maxi López le aclaró a Wanda Nara cuándo fue que participó de fiestas sexuales

PIncoya apuntó contra la producción de Gran Hermano y Del Moro le respondió por redes sociales.

Pincoya estalló contra la producción de Gran Hermano y Santiago del Moro le respondió

Callejero Fino.
play

Quién es Callejero Fino, el cantante detenido con una pistola en una camioneta sin patente

últimas noticias

play
Ángela Torres.

Ángela Torres cruzó fuerte a Marcelo Tinelli: "En tu programa yo la pasé mal"

Hace 1 hora
El árbitro frenó el partido y expulsó al chico.

Un alcanzapelotas se metió en la cancha para sacar una pelota, interrumpió una jugada clave y el árbitro lo expulsó

Hace 1 hora
Regresan los días nublados al área metropolitana.

El sol se va de nuevo pero sube la temperatura: cuándo vuelven los días grises al AMBA

Hace 2 horas
Estos son los resultados del sorteo del domingo 30 de agosto de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.404 del domingo 30 de agosto de 2026

Hace 2 horas
La salida de Andrés Marsengo.

Video: un arquero argentino fracturó a un compañero de un rodillazo en la cara en Paraguay

Hace 2 horas