Ángela Torres cruzó fuerte a Marcelo Tinelli: "En tu programa yo la pasé mal" La cantante participó en Bailando por un sueño 2016 con 18 años y, tras una década, le pasó factura al conductor por comentarios en el estudio. "Te hiciste el boludo", le reclamó la bailarina. Por Agregar C5N en









Ángela Torres.

A una década de su paso por Bailando por un sueño, Ángela Torres cruzó a Marcelo Tinelli por el ambiente característico de la competencia de baile y le disparó: "Cuando yo estaba en tu programa yo la pasé mal... Sí, gordo, la pasé para el orto en tu programa, yo te lo digo, no tengo problema".

"La pasé mal, pero no por lo que vos me decías, sino por lo que me decían los alrededores de tu programa. Entonces, en este caso, no voy a ser yo la que te diga, sino que va a estar Marcos (Giles) en mi defensa siempre que se lo necesite", le planteó la cantante de 28 años este domingo en el canal de streaming Luzu TV durante el especial Nadie dice match.

Ángela Torres a Marcelo Tinelli en #NadieDiceMatch:



“Cuando yo estaba en tu programa yo la pasé mal, la pasé para el orto. No era por lo que vos me decías, era por lo que me decían los alrededores. pic.twitter.com/nqgnWPcEi8 — Angela Torres Data (@_angeladata) August 31, 2026 Ante la confusión del conductor de Showmatch, Torres redobló la apuesta: "Te hiciste el boludo, sí, ¿te hiciste el boludo o no te hiciste el boludo?". Entonces, Tinelli le consultó quién la había tratado mal durante su programa y la joven deslizó: "Como un Mago sin dientes, como para no dar nombres... Al Mago sin dientes lo adoro, fue divino conmigo".

El histórico presentador finalmente aceptó que El Mito sea el representante de la intérprete de No me olvides por esa noche y el streamer le advirtió, en línea con el intercambio que inició su novia: "Hoy vas a volver a vivir lo que vivió ella". Tinelli no contestó mucho más y regresó a sentarse al lado de Nico Occhiato.

Cómo fue el paso de Ángela Torres por Bailando por un sueño La bailarina cumplió 18 años cuando participó de Bailando por un sueño desde junio hasta diciembre de 2016 y un año antes había sido invitada en el especial de salsa en el que bailó con Cinthia Fernández y Gabo Usandivaras. En la edición en la que participó como competidora coincidió con Lali Espósito como jurado y protagonizaron algunas peleas polémicas y sus respectivas reconciliaciones.