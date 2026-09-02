Giro inesperado en la causa contra la ex Gran Hermano Luciana Martínez tras ser señalada como viuda negra Los tribunales porteños dictaminaron la resolución definitiva de la investigación penal que involucraba a la exconcursante del reality. Agregar C5N en









La exparticipante de Gran Hermano fue absuelta. Telefe

Un nuevo escenario judicial se abrió en la vida de Luciana Martínez, luego de que los tribunales resolvieran a su favor la investigación que la mantuvo bajo el foco mediático durante los últimos meses. La exparticipante del reality show de Telefe había sido detenida e imputada en marzo tras la denuncia presentada por un turista estadounidense. El mismo sostenía un presunto delito ocurrido en un hotel de Palermo, lo que derivó en acusaciones públicas sobre un supuesto accionar delictivo.

La investigación penal también salpicó a su representante, Cristian Wagner, quien terminó privado de su libertad en forma preventiva durante el inicio del proceso. Sin embargo, ambos mantuvieron una firme postura de inocencia desde el primer momento, logrando recuperar la libertad por determinación del magistrado interviniente. Con el correr de los peritajes, el expediente demostró la falta de elementos probatorios para sustentar la hipótesis del robo o la ingesta de sustancias por parte del denunciante.

Tras el cierre del proceso judicial a favor de la mediática, la joven decidió expresarse de manera directa ante la opinión pública mediante sus perfiles oficiales. Con un emotivo comunicado publicado en redes sociales, la exparticipante analizó el impacto personal de la acusación y celebró el inicio de una etapa renovada en su carrera. “Empieza un nuevo mes y también una nueva etapa para mí”, expresó al iniciar su extenso descargo tras quedar desligada del caso.

Finalmente, la exparticipante cerró su comunicado remarcando la importancia de haber afrontado los requerimientos legales en los tribunales para limpiar su imagen pública. “Hoy puedo decir, con tranquilidad, que fui absuelta. Me presenté ante la Justicia y atravesé el proceso como correspondía. Después de todo lo que se dijo hoy elijo quedarme con una sola cosa: la verdad siempre encuentra su camino. Cierro esta etapa en paz”, concluyó sobre el dictamen favorable de la Justicia argentina.

Cómo fue la causa de Luciana Martínez El expediente judicial contra la exparticipante de Gran Hermano se inició en marzo de 2026 tras una velada en un local bailable del barrio porteño de Palermo. La acusación surgió a raíz de la denuncia de un turista estadounidense en el Hotel Smart, quien sostuvo haber sido víctima de un robo bajo la modalidad conocida popularmente como "viuda negra". Durante la investigación, las autoridades policiales secuestraron ropa, un pasaporte, un reloj Cartier y tarjetas de crédito pertenecientes al denunciante.