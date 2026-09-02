IR A
IR A

Giro inesperado en la causa contra la ex Gran Hermano Luciana Martínez tras ser señalada como viuda negra

Los tribunales porteños dictaminaron la resolución definitiva de la investigación penal que involucraba a la exconcursante del reality.

La exparticipante de Gran Hermano fue absuelta.
La exparticipante de Gran Hermano fue absuelta.Telefe

Un nuevo escenario judicial se abrió en la vida de Luciana Martínez, luego de que los tribunales resolvieran a su favor la investigación que la mantuvo bajo el foco mediático durante los últimos meses. La exparticipante del reality show de Telefe había sido detenida e imputada en marzo tras la denuncia presentada por un turista estadounidense. El mismo sostenía un presunto delito ocurrido en un hotel de Palermo, lo que derivó en acusaciones públicas sobre un supuesto accionar delictivo.

La exparticipante de Gran Hermano pasó un mal momento en la noche porteña.
Te puede interesar:

Se supieron detalles del escándalo de Tamara Paganini en una salida nocturna: "No quiso pagar"

La investigación penal también salpicó a su representante, Cristian Wagner, quien terminó privado de su libertad en forma preventiva durante el inicio del proceso. Sin embargo, ambos mantuvieron una firme postura de inocencia desde el primer momento, logrando recuperar la libertad por determinación del magistrado interviniente. Con el correr de los peritajes, el expediente demostró la falta de elementos probatorios para sustentar la hipótesis del robo o la ingesta de sustancias por parte del denunciante.

Tras el cierre del proceso judicial a favor de la mediática, la joven decidió expresarse de manera directa ante la opinión pública mediante sus perfiles oficiales. Con un emotivo comunicado publicado en redes sociales, la exparticipante analizó el impacto personal de la acusación y celebró el inicio de una etapa renovada en su carrera. “Empieza un nuevo mes y también una nueva etapa para mí”, expresó al iniciar su extenso descargo tras quedar desligada del caso.

Finalmente, la exparticipante cerró su comunicado remarcando la importancia de haber afrontado los requerimientos legales en los tribunales para limpiar su imagen pública. “Hoy puedo decir, con tranquilidad, que fui absuelta. Me presenté ante la Justicia y atravesé el proceso como correspondía. Después de todo lo que se dijo hoy elijo quedarme con una sola cosa: la verdad siempre encuentra su camino. Cierro esta etapa en paz”, concluyó sobre el dictamen favorable de la Justicia argentina.

Cómo fue la causa de Luciana Martínez

El expediente judicial contra la exparticipante de Gran Hermano se inició en marzo de 2026 tras una velada en un local bailable del barrio porteño de Palermo. La acusación surgió a raíz de la denuncia de un turista estadounidense en el Hotel Smart, quien sostuvo haber sido víctima de un robo bajo la modalidad conocida popularmente como "viuda negra". Durante la investigación, las autoridades policiales secuestraron ropa, un pasaporte, un reloj Cartier y tarjetas de crédito pertenecientes al denunciante.

En el procedimiento también fue privado de su libertad su representante, Cristian Wagner, a quien los efectivos relacionaron con un bolso que contenía parte de las pertenencias sustraídas. Sin embargo, ambos rechazaron de manera categórica las imputaciones desde el primer momento. Por su parte, la mediática contraatacó judicialmente al presentar una denuncia por abuso sexual contra el ciudadano extranjero, asegurando que atravesó una situación de extrema violencia durante esa misma madrugada.

Tras permanecer dos días detenidos, la decisión del juez interviniente otorgó la excarcelación para la exparticipante y su mánager al no encontrar pruebas contundentes de sumisión química o robo planificado. No obstante, la joven quedó sometida al cumplimiento de reglas de conducta estrictas y a una medida cautelar que le prohibía aproximarse al denunciante, mientras los peritajes continuaron su curso en los tribunales porteños durante los meses posteriores.

El cierre definitivo del conflicto judicial se confirmó este 1° de septiembre de 2026, cuando la Justicia argentina dictaminó la absolución total de la mediática tras seis meses de trámite. La exparticipante del reality show utilizó sus plataformas digitales para anunciar el fallo favorable que puso fin a la incriminación en su contra, expresando ante sus miles de seguidores la satisfacción de haber aclarado los hechos y pudiendo cerrar finalmente esta compleja etapa institucional en paz.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La tucumana salió al cruce contra el conductor.

Danelik no perdonó a Santiago del Moro, lo expuso y estalló la polémica en Gran Hermano: qué pasó

El conductor buscó la opinión de Ubfal sobre lo ocurrido en la Casa durante la gala.

Se picó: el desplante en vivo de Laura Ubfal que no le gustó a Santiago del Moro

Julieta Poggio fue finalista de Gran Hermano en 2022.

Efecto Tini Stoessel: Juli Poggio detalló cómo administra su plata junto a su madre tras Gran Hermano

PIncoya apuntó contra la producción de Gran Hermano y Del Moro le respondió por redes sociales.

Pincoya estalló contra la producción de Gran Hermano y Santiago del Moro le respondió

Daniela Celis reveló con cuántos hombres estuvo.

Daniela Celis reveló con cuántos hombres tuvo sexo y sorprendió al contar qué quiere hacer ahora que está soltera

Gran Hermano, en la mira de los televidentes.

Por un insólito desperfecto en Gran Hermano, una participante vio información del exterior: ¿error o beneficio?

últimas noticias

Aseguran que Tini Stoessel tuvo una crisis de nervios.

Preocupación por el estado de Tini Stoessel durante sus ensayos en México: "La han visto muy mal..."

Hace 9 minutos
La exparticipante de Gran Hermano fue absuelta.

Giro inesperado en la causa contra la ex Gran Hermano Luciana Martínez tras ser señalada como viuda negra

Hace 13 minutos
La famosa de redes denunció que le prohibieron la entrada a un cumpleaños.

Es una figura del streaming y denunció que sufrió una repudiable actitud para entrar a un boliche: qué pasó

Hace 23 minutos
James Cartlidge y Javier Milei.

"Las Malvinas seguirán siendo británicas": un diputado del Reino Unido le respondió a Milei

Hace 26 minutos
Lucía Vergara, de 28 años, estaba desaparecida hace dos días y era buscada intensamente.

Horror en Floresta: encontraron muerta a un joven que estaba desaparecida desde hacía dos días

Hace 40 minutos