Melody Luz habló sobre Alex Caniggia: "Él rompió algo en mí y ya no creo en el amor para toda la vida"

La bailarina abrió su corazón y habló de su presente sentimental. Además, reveló por qué decidió darle una segunda oportunidad a la relación con Alex Caniggia y qué espera hoy del padre de su hija, con quien asegura mantener un excelente vínculo.

Hay heridas que cicatrizan, pero que cambian para siempre la manera de sentir, eso le pasó a Melody Luz. La bailarina habló sin filtros sobre el momento que atraviesa su relación con Alex Caniggia y reveló todas las heridas que arrastra desde la crisis de pareja.

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En ese sentido le aseguró a C5N que las infidelidades durante su embarazo rompieron algo dentro suyo, al punto de admitir que ya no cree en el amor para toda la vida . Aun así, explicó por qué decidió darle una nueva oportunidad al vínculo y qué espera hoy del padre de su hija, con quien tiene una excelente relación.

Con una taza de café con leche entre las manos, Melody desafió el frío y eligió el patio vacío de la cafetería, buscó un rincón donde siente que sus inseguridades más profundas permanecen a salvo, lejos de oídos ajenos. La historia ya la había contado antes, pero envuelta en la vorágine de la televisión donde todo parece pesar menos. Esta vez, con una honestidad brutal charló sobre la etapa que todavía resuena.

Cuando habla de Alex, el tono cambia, ya no aparece la mujer enamorada que alguna vez fue, sino alguien que aprendió a separar el amor de la admiración, “está todo el tiempo arriba, siempre tiene el volumen de voz alto. Pero es más cariñoso de lo que quizás se muestra, es atento, es re buen papá, está en todo. También se ocupa de cosas de la casa, le encanta lavar los platos, le gusta el orden. Siento que de afuera se ve como que es un “barrilete” y hay cosas en las que realmente a mí me sorprende como hombre y como pareja”, reveló

P - Después de la crisis que tuvieron, ¿por qué volviste?, ¿hay algo que te haya prometido para retomar la relación?

M - Tiene un montón de cosas lindas como persona. Por eso también decidí volver. Yo decido confiar y esperar que siempre mejore. Después viendo el mundo y las personas que hay y las cosas que brindan, la verdad es que él tiene un montón de cualidades. Por eso también decidí volver. Yo decido confiar y esperar que siempre mejore.

P - ¿Cómo definirías la relación que tienen actualmente?

M - Creo que encontramos nuestra libertad en nuestro vínculo. Mismo ahora él está lejos y yo no sé con quién está comiendo, pero tampoco me preocupo por eso. Me ocupo de estar bien acá.

P - ¿Cómo lograste confiar otra vez después del escándalo de los chats con otras chicas?

M - Sinceramente no confío que se haya cortado. O sea, si lo hizo cuando yo estaba embarazada, ¿por qué no lo haría ahora?. Pero ya no pongo mi foco ahí, si lo hace o no, ya no me importa, ya no me duele. Yo también sé lo que soy como mujer, sé lo que brindo como mujer y como pareja y como madre. Entonces, si él no lo valora, no es mi problema.

Melody Luz y el momento más doloroso

Con una sinceridad brutal, la bailarina contó que el episodio más doloroso de la pareja ocurrió durante su embarazo. Para ella, ese momento quebró algo que nunca volvió a ser igual y la llevó a mirar la relación desde otro lugar: “Cuando te fallan embarazada, ahí hay algo que se rompe para siempre. Entonces, si ni siquiera un embarazo tuvo la sensibilidad de no hacerlo, ¿por qué después pararías? Entonces, nada, suelto el control”, expresó.

Y continuó, “él quebró algo en mí que para mí solo el amor, de verdad puro y para siempre, y que es algo inquebrantable, es mi amor por mi hija. Pero yo por un hombre no pongo jamás las manos en juego. Jamás. Porque para mí lo que se le hace a una mujer embarazada no se olvida. Se perdona, pero no se olvida”, se sinceró.

Melody y su amor por su hija Venezia.

En ese sentido, confiesa que su demostración de amor hacia Alex, cambió para siempre, “él me dice: 'No sos como al principio. No te me tirás encima. No sos demostrativa'. Y no me sale, ahora mis demostraciones de amor van por otro lado. Él sí necesita mucho afecto... pero hay cosas que yo no puedo actuar. No te puedo actuar un afecto que no me nace”.

P - ¿Cómo convivís con el cariño que todavía le tenés y la decepción que te dejó la relación?

M - No pongo las manos en el fuego por él, yo le digo ‘yo te amaba y por vos ponía las manos en el fuego. Pero rompiste eso’. Ya no creo en el amor para toda la vida. Ni con él, ni con nadie. Mi único amor para siempre es mi hija.

P - ¿Qué te hace seguir apostando por Alex?

M - Siento que apuesto a que él puede mejorar como pareja, en escucharme más.Además tenemos una hija muy chiquita. Y como equipo, como padres, funcionamos perfecto.

Lejos del resentimiento, pero sin esconder las heridas, Luz elige construir el vinculo desde otro lugar. Menos idealización y con esperanza de que ambos puedan seguir creciendo como pareja y como padres.