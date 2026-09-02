2 de septiembre de 2026 Inicio
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Advierten que más de la mitad de los argentinos integra la clase baja, con un salario promedio de $1.000.000

La Consultora W reveló que más del 50% de los hogares del país se ubica en los estratos más vulnerables. Pese a que el ingreso promedio nacional llegó a $2,8 millones netos mensuales, el 78% cobra menos que esa cifra.

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Hay cinco clases: baja en pobreza

Hay cinco clases: baja en pobreza, baja superior no pobre, media baja, media alta y alta.

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Un informe de la Consultora W determinó que en la actualidad más de la mitad de los hogares en la Argentina pertenece a la clase baja, a raíz de una distribución de ingresos que concentra las mayores carencias en la base de la sociedad.

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El estudio precisó que el ingreso promedio de las familias argentinas alcanzó los $2.800.000 netos. Sin embargo, el informe advierte que la gran mayoría de los hogares en el territorio nacional percibe salarios muy por debajo de ese número.

El estrato más vulnerable de la pirámide social reúne a los segmentos pobres y a los no pobres. Estas dos categorías superan de manera conjunta a todos los niveles medios y altos combinados de la estructura demográfica nacional.

Dentro de este universo mayoritario, el 21% de la población corresponde estrictamente a la clase baja en pobreza. Estos hogares perciben en promedio un ingreso mensual de $1.000.000.

La pirámide social expone grandes brechas salariales

Un escalón por encima aparece la clase baja no pobre, que agrupa al 31% de la sociedad argentina. Las familias de este nivel socioeconómico registran un piso salarial de $1,5 millones mensuales por hogar.

El centro de la estructura consolida a la clase media baja, una categoría que contiene al 26% de los ciudadanos del país. Para pertenecer a este segmento, el ingreso inicial familiar se ubica en $2,5 millones por mes.

La clase media alta continúa en el orden ascendente de la tabla con una representación del 17%. Los integrantes de esta franja cobran un salario base de $4,5 millones, un monto que crece hasta los $6,5 millones mensuales.

El nivel más alto de la medición define a la clase alta, compuesta por apenas el 5% de los habitantes. Para acceder a este grupo minoritario, una familia debe registrar ingresos que parten desde los $9 millones mensuales.

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