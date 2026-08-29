Preocupación por Tini Stoessel en medio del conflicto con su papá: "No la está pasando bien" Yanina Latorre conversó con el entorno más cercano de la cantante y reveló cómo se encuentra su estado de ánimo. Por Agregar C5N en









Preocupación por Tini Stoessel.

El conflicto económico entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro Stoessel, sigue escalando. Mientras se suman versiones sobre los roces que generó el resultado de la auditoría ordenada por la cantante, también crece la preocupación y el interés por saber cómo está la artista.

En este sentido, Yanina Latorre, conductora de SQP, habló con el círculo íntimo de Tini para saber cómo se encuentra anímicamente de cara a sus próximos shows internacionales. De acuerdo con la información que reveló, por el momento la artista no tiene intención de hablar públicamente: "Estos días no la está pasando bien con todo el tema de la exposición. Pregunté si quería hablar y me dijeron: 'No va a hablar'".

Redes sociales Frente a esta situación, la exangelita consultó si la Triple T estaba dispuesta a mantener una conversación de manera privada. Sin embargo, desde su entorno volvieron a remarcar la misma postura: "Yo le dije: '¿No quiere hablar en off?', porque hablé con alguien cercano, una de sus amigas, y me insistió: 'Tini no quiere hablar', y yo lo respeto".

Qué dice el entorno que acompaña a Tini Stoessel Pese a no haber podido conversar directamente con Tini, Latorre logró conocer detalles sobre el estado emocional de la artista a través de una persona de su círculo más íntimo, que la acompaña de cerca desde que comenzó el conflicto con su papá, Alejandro Stoessel.

Redes sociales De acuerdo con la descripción que recibió, la cantante estaría muy afectada por todo lo ocurrido, aunque al mismo tiempo transita esta etapa como un momento de cambio y transformación personal. "Es un proceso muy doloroso para ella", expresó.