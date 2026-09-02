De la Fórmula 1 al fútbol: Colapinto sorprendió a Lautaro Martínez en Milán antes del GP de Italia El piloto argentino de Alpine pasó por el predio de entrenamiento del Inter, intercambió camisetas con el "Toro" y revolucionó las redes con un divertido encuentro. Por Agregar C5N en









Franco y Lautaro, juntos en Italia.

Franco Colapinto aprovechó su llegada a Italia para sorprender y visitar a Lautaro Martínez en el predio de entrenamiento del Inter de Milán, dos días antes de disputar el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. El esperado encuentro entre el piloto y el delantero de la Selección argentina se produjo en el Centro Deportivo Angelo Moratti, ubicado en la localidad de Appiano Gentilen, y el piloto argentino se deshizo de elogios hacia el delantero: "Es muy agradable venir a conocer a Lauti Martínez; soy un gran fan de él, uno de los héroes de la Selección argentina", expresó.

Durante la visita se pudo ver a ambos deportistas muy sonrientes y divertidos ante las cámaras. Colapinto y Martínez protagonizaron un intercambio de camisetas firmadas: el delantero del Inter se quedó con una casaca oficial de la escudería Alpine, mientras que el piloto se llevó la número 10 del capitán del equipo italiano. En un gesto distendido que rápidamente se volvió viral, el joven de Pilar imitó el clásico festejo de gol de Martínez, posando con los brazos cruzados y los dedos apuntando hacia abajo.

La escudería francesa publicó el registro del encuentro en sus redes sociales oficiales bajo el título de "Franquito y el Toro". Tras la visita, Colapinto compartió su felicidad en Instagram con un mensaje directo para el atacante: "¡Animaaaaal! Un orgullo conocerte, Toro, gracias por tantas alegrías". Además, en un video difundido por el equipo, el piloto argentino confesó su profunda admiración por el goleador.

El pilarense afronta el fin de semana de competencia en el histórico Autódromo Nacional de Monza con la tranquilidad de haber confirmado su continuidad en Alpine para la temporada 2027. En esta oportunidad, estrenará en su monoplaza A526 un paquete de mejoras técnicas que su compañero Pierre Gasly ya utilizó en la carrera anterior en los Países Bajos. Este circuito tiene un significado sentimental único para el argentino, dado que allí realizó su debut absoluto en la Fórmula 1 durante la temporada 2024, cuando competía para la escudería Williams.

Mirá el video que publicó la escudería Alpine tras el encuentro de Colapinto y Lautaro Martínez The ultimate Argentinian crossover @Inter @qatarairways pic.twitter.com/g833Ffb49T — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 2, 2026 El cronograma del Gran Premio de Monza de la Fórmula 1 Viernes 4 de septiembre