2 de septiembre de 2026 Inicio
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A qué hora juega Vélez vs. Boca, por Copa Argentina: formaciones y cómo ver en vivo

El equipo del Vasco Arruabarrena va por el último cupo a los cuartos de final del certamen nacional ante el de Guillermo Barros Schelotto, que se vuelven a ver las caras tras el choque por el Torneo Clausura. Se espera un Kempes lleno.

Por
Leonel Flores

Leonel Flores, el pibe revelación de Boca, pelea el balón con Elías Gómez.

Boca disputará este miércoles uno de los compromisos más trascendentales de su semestre. A partir de las 21:15, el Xeneize se medirá ante Vélez en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por los octavos de final de la Copa Argentina.

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El choque tiene un atractivo extra: el vencedor de la llave ya conoce a su próximo rival en cuartos de final. Se trata de Racing que aseguró su boleto a la siguiente ronda tras superar por 1-0 a Belgrano.

El conjunto boquense llega impulsado por una victoria agónica frente a Lanús, sellada con un gol sobre el final de Tomás Belmonte. Este resultado le dio aire tanto en el Torneo Clausura como en la tabla anual. Para alcanzar esta instancia del certamen federal, el Xeneize dejó en el camino a Gimnasia de Chivilcoy y a Sarmiento de Junín.

La principal complicación para el entrenador Rodolfo Arruabarrena surgió en la última práctica previa. Milton Delgado sufrió una distensión en el isquiotibial y quedó marginado de la nómina de concentrados. La molestia en la zona arrastraba antecedentes desde el choque frente a Racing jugado diez días atrás.

Para cubrir la vacante en el mediocampo, Arruabarrena evalúa dos nombres principales: Tomás Belmonte y Camilo Rey Domenech. Como variante de mayor perfil ofensivo, no se descuenta el ingreso de Sebastián Villa, lo que obligaría a reestructurar el esquema táctico.

Entre las novedades positivas, la zaga defensiva recupera piezas: Leandro Lozano y Marco Pellegrino superaron sus dolencias físicas y reaparecen entre las opciones. Asimismo, la baja de Tomás Aranda obligó la primera citación del juvenil Lautaro Bianco.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto, por su parte, llega invicto y buscará quedarse con el mano a mano. A días de haberse enfrentado por el Torneo Apertura, que terminó 1-1 en cancha de Huracán, los equipos reeditarán la semifinal de la edición 2024. En ese entonces, Vélez ganó 4-3 con dos goles de Agustín Bouzat sobre el final.

Horario y dónde ver Vélez vs. Boca, por Copa Argentina

El encuentro contará con el arbitraje de Sebastián Zunino y la transmisión en directo de TyC Sports desde las 21.15

Vélez vs. Boca: formaciones

Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Veron y Dylan Godoy.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino o Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel.

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