31 de agosto de 2026 Inicio
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La foto que subió la mamá de Tini Stoessel y generó una ola de críticas en las redes

Una inesperada publicación veraniega desató la furia del público al contrastar con los tirantes conflictos económicos que salpican el entorno de la artista.

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La madre de Tini

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Mariana Muzlera, madre de Tini Stoessel, desató una intensa controversia tras publicar una selfie relajada en la playa dentro de sus historias de Instagram. La imagen llamó la atención no solo por su perfil distante del ámbito de la música, sino por producirse en medio del escándalo por la administración de los bienes y la auditoría sobre la carrera de la artista.

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Para musicalizar la postal marina, Muzlera optó por añadir la canción “La dolce Riviera”, un detalle de melodía calma que incrementó de inmediato el descontento de la audiencia. La serenidad mostrada en la captura contrastó con el complejo clima que rodea la interna de la familia Stoessel.

Las repercusiones de parte de los fanáticos no tardaron en manifestarse de manera tajante a través de la red social X. Diversos usuarios apuntaron directamente contra su actitud y cuestionaron la oportunidad del posteo público en un instante de alta sensibilidad mediática.

La selfie que subió Mariana Muzlera desde la playa.

La selfie que subió Mariana Muzlera desde la playa.

Entre los cuestionamientos vertidos, un usuario escribió: “Qué necesidad de mostrarse sabiendo que está todo el mundo hablando de Tini”. A esa declaración se le sumaron duras objeciones al estilo de vida mostrado: “Las vacaciones, el iPhone, la cartera... gracias hija por mantenernos”.

La polarización entre los seguidores de la intérprete continuó escalando con comentarios aún más severos respecto al origen de sus ingresos económicos. Entre las frases destacadas de las publicaciones figuraron: “¿Quién te hizo la carita?” y “Todo lo que tiene y hace es gracias a la hija”.

El enojo de la mamá de Tini Stoessel

Previo al episodio en el balneario, Mariana Muzlera había utilizado sus canales digitales para manifestar un profundo enojo ante la cobertura periodística sobre la residencia familiar. El desencadenante ocurrió tras los informes televisivos que señalaban que Alejandro Stoessel habría arrojado piedras a los cronistas presentes en San Isidro.

El enojo de Mariana Muzlera con el hombre que filmó su casa.

El enojo de Mariana Muzlera con el hombre que filmó su casa.

Frente a la presencia del personal de prensa en las inmediaciones del hogar, Muzlera difundió imágenes captadas por las cámaras de seguridad para denunciar la situación. En su descargo escribió: “Hay un bolu... en la puerta de nuestra casa, invadiendo nuestra privacidad, cometiendo un delito que se llama violación de domicilio”.

Asimismo, la madre de la artista advirtió enfáticamente sobre el inicio de demandas legales contra los involucrados. En ese sentido, aseguró: “Vamos a tomar las medidas que correspondan contra este señor que ya sabemos quién es y contra el medio o los medios que nuestro abogado nos diga”.

Su molestia se extendió puntualmente hacia las placas informativas que transmitían los canales de espectáculos sobre la actuación del productor. Muzlera compartió una captura con el título “Alejandro Stoessel atacó a la prensa y llamó a la policía” y la intervino escribiendo de forma contundente en mayúsculas: “NEFASTOS”.

Mariana Muzlera criticó la guardia periodística en la puerta de su casa familiar.

Mariana Muzlera criticó la guardia periodística en la puerta de su casa familiar.

A la par de estos reclamos de privacidad, Muzlera dio su testimonio directo para el programa Intrusos al declarar sobre su expareja: “Alejandro es el mejor papá del mundo y como profesional no creo que haya otro igual... Lo digo yo, que lo conozco desde los 17 años”. Sin embargo, la exposición mediática sigue en aumento mientras se analizan los próximos pasos legales y profesionales de la familia.

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