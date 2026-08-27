Escándalo Tini Stoessel: revelan que Rodrigo De Paul frenó el contrato prenupcial con la cantante

El escándalo en la vida de Tini Stoessel, enfrentada con sus padres por su patrimonio, sigue sumando capítulos: ahora revelaron que Rodrigo de Paul fue quien "le abrió los ojos" a la cantante sobre la administración de sus ingresos: "El consejo de realizar la auditoría fue de Rodrigo de Paul", aseguró un periodista deportivo.
El futbolista y sus asesores recomendaron a la artista que no firme el contrato prenupcial sin antes revisar su fortuna, y destaparon dudas sobre el manejo de Alejandro Stoessel, el padre de la cantante que es el administrador de todos sus bienes.
"Sin casamiento no se su hubiese sucedido ésto", detalló el periodista deportivo Leo Paradizo en Intrusos, y agregó: "De Paul está bien parado. Mientras Messi (Lionel) siga en el Inter Miami él se queda ahí".
El comunicador insistió en que el destino del mediocampista de la Selección argentina sigue ligado al rosarino. "Independientemente de lo que pasa con Tini, entiendan que futbolísticamente está casado con Messi", apuntó Paradizo.
Hasta el momento, se sabe que el padre de la actriz y su hermano Francisco Stoessel administraban los derechos de su imagen, la música y los recitales. Se calcula que hay unos 70 millones de dólares en juego. Se supo que la artista tampoco tiene acceso a su dinero y tiene el uso de la plata limitada.
El motivo de la auditoría
Tini Stoessel rompió su relación comercial con el padre, Alejandro Stoessel, tras una auditoría que reveló que ella no tiene nada -ningún bien- a su nombre, y tampoco controla el dinero que logró a lo largo de más de 15 años de carrera, con la música y la televisión, no sólo en Argentina sino a nivel mundial. Durante las charlas sobre un contrato prenupcial con Rodrigo de Paul surgieron las preguntas de cuánto era el patrimonio de la intérprete de Miénteme. Los abogados y contadores determinaron que no figura como dueña de ninguna de las empresas de su patrimonio.