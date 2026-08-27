Escándalo Tini Stoessel: revelan que Rodrigo De Paul frenó el contrato prenupcial con la cantante Rodrigo De Paul habría sido clave para que Tini Stoessel "abriera los ojos" sobre el manejo de su patrimonio familiar y, para preservarla, se habría pausado la firma del documento. Mientras tanto, el jugador de la Selección argentina sigue firme junto a Messi en el Inter Miami. Por Agregar C5N en









Tini eliminó a su padre de sus redes sociales y cortó relaciones con su entorno familiar. Redes sociales

El escándalo en la vida de Tini Stoessel, enfrentada con sus padres por su patrimonio, sigue sumando capítulos: ahora revelaron que Rodrigo de Paul fue quien "le abrió los ojos" a la cantante sobre la administración de sus ingresos: "El consejo de realizar la auditoría fue de Rodrigo de Paul", aseguró un periodista deportivo.

El futbolista y sus asesores recomendaron a la artista que no firme el contrato prenupcial sin antes revisar su fortuna, y destaparon dudas sobre el manejo de Alejandro Stoessel, el padre de la cantante que es el administrador de todos sus bienes.

"Sin casamiento no se su hubiese sucedido ésto", detalló el periodista deportivo Leo Paradizo en Intrusos, y agregó: "De Paul está bien parado. Mientras Messi (Lionel) siga en el Inter Miami él se queda ahí".

El comunicador insistió en que el destino del mediocampista de la Selección argentina sigue ligado al rosarino. "Independientemente de lo que pasa con Tini, entiendan que futbolísticamente está casado con Messi", apuntó Paradizo.

LEO PARADIZO: "RODRIGO DE PAUL INFLUYÓ EN QUE TINI HAGA LA AUDITORÍA"@intrusos #Intrusos26Años pic.twitter.com/z8wuf1y39w — América TV (@AmericaTV) August 27, 2026 Hasta el momento, se sabe que el padre de la actriz y su hermano Francisco Stoessel administraban los derechos de su imagen, la música y los recitales. Se calcula que hay unos 70 millones de dólares en juego. Se supo que la artista tampoco tiene acceso a su dinero y tiene el uso de la plata limitada.