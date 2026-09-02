2 de septiembre de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 2 de septiembre

El oficial minorista opera a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación, tras haber cerrado agosto con un alza de $20. Ya son cinco meses consecutivos de suba.

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El dólar oficial se mantiene estable en el inicio de septiembre.

El dólar oficial se mantiene estable en el inicio de septiembre.

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El dólar minorista cotizó este martes a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de martes con suba de $5, que recuperó la baja del lunes, tras haber cerrado agosto con un alza de $20, con lo que ya son cinco meses consecutivos en ascenso los que arrastra.

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El dólar cerró agosto arriba de los $1.500.

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Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.513.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.995,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.589,32, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.532,71.

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