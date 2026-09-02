Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 2 de septiembre

El dólar oficial se mantiene estable en el inicio de septiembre. Freepik

El dólar minorista cotizó este martes a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de martes con suba de $5, que recuperó la baja del lunes, tras haber cerrado agosto con un alza de $20, con lo que ya son cinco meses consecutivos en ascenso los que arrastra.

En materia política, la Cámara de Diputados le dio media sanción a la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó un plan basado en la utilización de los fondos del ANSES para impulsar los créditos hipotecarios.

Mientras distintas consultoras y economistas modificaron sus perspectivas de crecimiento para Argentina en 2026, las bajaron casi 2%, el presidente Javier Milei sigue defendiendo el plan económico de Gobierno en sus últimas apariciones públicas. Pese a eso, el titular del Banco Central, Santiago Bausilli, había reconocido la situación al afirmar que el ritmo de crecimiento no era el esperado.

Este viernes el Banco Central (BCRA) publicó un nuevo informe sobre la Evolución del Mercado de Cambios y el Balance Cambiario. Durante julio, la compra de billetes y divisas para ahorro trepó a u$s3.461 millones, récord desde octubre de 2025, y 42% superior a la cifra de junio.

El dólar cerró agosto arriba de los $1.500. Stock Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotiza a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación.