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Mientras Callejero Fino continúa detenido, revelaron un antecedente que podría complicar su situación judicial

El antecedente fue clave para que el fiscal Cosme Iribarren, determine la continuación de la detención tras ser demorado mientras circulaba en una camioneta sin patente.

Callejero Fino y un antecendete que complica su situación.

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De acuerdo con la investigación, el artista cuenta con una condena previa, un elemento que fue tenido en cuenta al evaluar la existencia de posibles riesgos procesales, como una eventual fuga o el entorpecimiento de la investigación.

Alvarenga fue detenido el pasado domingo en Villa La Ñata, partido de Tigre, tras ser interceptado por la policía por circular en una camioneta sin patente. Luego, al requisar el vehículo, los agentes encontraron una pistola Glock calibre 40 con la numeración limada y con sus municiones.

Durante el procedimiento, el artista les manifestó a los oficiales que se dirigía al cumpleaños de J Rei, pareja de María Becerra. Sin embargo, al advertir que quedaría detenido, reaccionó con una frase que reflejó su preocupación: “Me quiero matar”.

Horas más tarde, el cantante aceptó declarar ante la Justicia y aseguró que el arma encontrada no le pertenecía. Su primo, Steven Joel Ricca, quien viajaba como acompañante, también fue detenido y sostuvo la misma versión.

Callejero Fino fue detenido años antes por robo y lesiones: un antecedente que complica su situación

No es la primera vez que el artista es detenido por la policía. De acuerdo con fuentes policiales, el cantante registra antecedentes judiciales en San Isidro.

Uno de ellos se remonta al 11 de marzo de 2016, cuando fue detenido en marco de una causa por tentativa de robo y lesiones. Tras ser detenido, el músico permaneció preso durante cinco meses y luego obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria, por lo que continuó la detención en su domicilio. Durante esa etapa, estuvo bajo monitoreo policial y utilizó una tobillera electrónica. Luego, el 2 de junio de 2022, obtuvo la libertad.

De acuerdo con sus palabras, durante ese tiempo empezó a dedicarle más tiempo a la composición y escribió sus primeras canciones y las compartió en redes sociales, regún recordaron en El Run Run del Espectáculo. Además, organizaba pequeñas fiestas en el patio de su casa, conocidas como las “Juntadas Callejeras”, donde los invitados llevaban alimentos para donar a merenderos del barrio.

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