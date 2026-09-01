La hija de Ruben Rada despidió a su padre con una emotiva carta y remarcó: "¡Hay Rada para rato!"

La cantante afirmó que su padre es "inmortal" y resaltó que el artista "logró un sentimiento de unión que nunca había visto por otra persona". Además, agradeció la compañía y los mensajes "de amor" que recibió por la muerte del músico.

La cantante Julieta Rada , hija de Ruben Rada , despidió a su padre en Instagram con una emotiva y alegre carta y agradeció a todas las personas que la acompañaron en los días posteriores a su muerte. " ¡Hay Rada para rato! ", remarcó la artista tras definir al músico como "inmortal".

De qué murió Rubén Rada, el icónico cantautor y percusionista uruguayo

"Su música va a seguir sonando a lo largo de los años. Y les puedo asegurar que dejó más de 10 discos por sacar ", deslizó Julieta de forma enigmática en la descripción de la foto en blanco y negro de Rada. La joven de 36 años señaló que la leyenda de la música fue " un tipo que no tuvo ejemplo de padre y terminó siendo el papá de un país entero, y más también! ".

La artista agradeció "los emotivos homenajes, los tambores en las calles, la interminable fila en el palacio, por el recorrido al Norte, donde la gente se paraba en las calles con banderas y aplaudía, durante todo el camino ".

"No me quedó nada pendiente con él. Siempre le dije todo lo que lo amaba, que era el mejor papá del mundo y mi ídolo máximo . Y hasta tuve el privilegio de compartir la música con él!", destacó la cantautora.

Julieta señaló la capacidad de su padre de hacer chistes "hasta en los momentos más difíciles" y aseguró: "Tuve mucha suerte de reírme mucho, como todos los que estuvimos cerca".

La carta completa de Julieta Rada a su padre Ruben Rada

Me tocó despedirme de mi papá.

Si bien sabía que en algún momento este día iba a llegar, una parte de mí lo creía inmortal.

Sin dudas un distinto, un genio, esas personas que están tocadas por la varita mágica.

Supo transmitirle alegría a la gente con su música, con su carisma, y logró un sentimiento de unión que nunca había visto por otra persona.

No me queda más que agradecerle a la gente por habernos acompañado en estos días. Por la cantidad de mensajes de amor que me llegaron (que en algún momento voy a poder responderlos todos).

Gracias por los emotivos homenajes, los tambores en las calles, la interminable fila en el palacio, por el recorrido al Norte, donde la gente se paraba en las calles con banderas y aplaudía, durante todo el camino.

Los camarógrafos llorando y las casas con la música de papá a todo volumen. Después, abrir las redes por inercia y ver todo estallado de recuerdos de papá.

Fue una muestra de cariño y reconocimiento difícil de alcanzar. Probablemente solo él lo logre.

Gracias de nuevo a todas las personas que se vieron atravesadas por el amor que generó mi papá.

Un tipo que no tuvo ejemplo de padre y terminó siendo el papá de un país entero, y más también!

Yo estoy tranquila porque no me quedó nada pendiente con él. Siempre le dije todo lo que lo amaba, que era el mejor papá del mundo y mi ídolo máximo. Y hasta tuve el privilegio de compartir la música con él!

Tuve mucha suerte de reírme mucho, como todos los que estuvimos cerca. Siempre haciendo chistes, hasta en los momentos más difíciles.

Nada fácil para un artista reunir todas estas condiciones: ser un genio creativo, un ícono y ser querido por su familia y toda su gente.

De todos modos, mi papá es inmortal. Su música va a seguir sonando a lo largo de los años.

Y les puedo asegurar que dejó más de 10 discos por sacar.

Hay RADA para rato!!

Te amamos papá!!!