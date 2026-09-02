Se estrena "Espumas de Oriente", un melodrama argentino en la época del radioteatro

La obra transcurre en un estudio de radio y los conflictos que allí aparecen, tanto de los personajes del radioteatro como de los actores y actrices que los interpretan.

El viernes 11 de septiembre se estrena en el Centro Cultural de la Cooperación “Espumas de Oriente”, un melodrama argentino en la época del radioteatro. Escrita por Irene Almus y dirigida por Mariana Giovine, la obra transcurre en un estudio de radio en donde actores y actrices graban un radioteatro y aparecen allí los conflictos, tanto de los personajes como de los actores y actrices que los interpretan.

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En la década del sesenta, dos actores se conocen representando un radioteatro. La actriz Mecha Dalbón es una actriz de edad, fama y renombre. El actor, Fernán Pelesucci, es un joven principiante venido de provincias. Entre los dos se empieza a tejer una historia de amor.

Pero en ésta década del sesenta la aparición de la televisión hace tambalear al radioteatro y también a nuestra diva que no tiene posibilidades ante la irrupción de este nuevo medio.

Vemos cómo, mientras la actriz mayor declina, el joven actor va ganando terreno en la televisión. Por otra parte la obra cuenta, en paralelo, la historia del radioteatro, que se sitúa en la década del 30, en un conventillo de Buenos Aires. Poco a poco las peripecias de estos dos actores se cruzan con la historia del radioteatro Así las dos historias (la de “ficción” y la de la “realidad”) se van confundiendo hasta confluir en un solo final.

La autora afirmó que “escribí ‘Espumas de Oriente’ por varias razones. En primer lugar diría que me encanta revisitar otras épocas, cercanas o lejanas a nuestro tiempo, y la década del sesenta me pareció una época interesante. Por otra parte, me gusta hablar de nuestro medio, del mundo de la ficción”.

“La obra incluya música y canciones en vivo, un elemento importante para mí y que disfruto muchísimo. Por supuesto todo relatado con humor como elemento indispensable, ya que saber reírnos de nosotros mismos, sin acartonamientos, es, para mí, la primera condición para poder disfrutar de un texto, ya sea propio o ajeno”, agregó.

En palabras de la directora Mariana Giovine, en la puesta en escena de “Espumas de Oriente” el espectador “visita” ese fenómeno tan particular y tan caro a nuestra historia cultural que fue el radioteatro.

“Es el radioteatro en la década del sesenta. Entonces es también recordar la música, los modismos en el lenguaje y ciertos hábitos de esa década. Y lo que es más importante el radioteatro no en su auge, sino en su declinación. No es nuestra intención reconstruir históricamente, con exactitud, esa época. Sí revisitarla, poder mirarla con nuestros ojos, recordarla y jugar con esa estética y estilo de actuación que sin lugar a dudas dejo huella en nuestra cultura popular”, explicó.

Toda la obra está atravesada por números musicales que irrumpen en el relato. Cada unos de los personajes tiene un recorrido paralelo entre la ficción del radioteatro “Espumas de Oriente” y su vida cotidiana.

A medida que transcurre la obra, esto empezará a entrecruzarse y a confundirse entre la ficción y la realidad de estos personajes. Desde el vestuario, la escenografía, la música y sobre todo el tipo de actuación, se intenta acercaese a ese mundo pasado de nuestros artistas más populares, con dosis de romanticismo, humor y melodrama.

Estreno

Viernes 11 de septiembre.

Funciones; viernes 21 hs.

Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543.