2 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Se estrena "Espumas de Oriente", un melodrama argentino en la época del radioteatro

La obra transcurre en un estudio de radio y los conflictos que allí aparecen, tanto de los personajes del radioteatro como de los actores y actrices que los interpretan.

Por
Toda la obra está atravesada por números musicales que irrumpen en el relato. 

Toda la obra está atravesada por números musicales que irrumpen en el relato. 

El viernes 11 de septiembre se estrena en el Centro Cultural de la Cooperación “Espumas de Oriente”, un melodrama argentino en la época del radioteatro. Escrita por Irene Almus y dirigida por Mariana Giovine, la obra transcurre en un estudio de radio en donde actores y actrices graban un radioteatro y aparecen allí los conflictos, tanto de los personajes como de los actores y actrices que los interpretan.

La actriz descartó la posibilidad de frenar su carrera pese a sus problemas de salud.
Te puede interesar:

"No queda otra": la contundente frase de María Valenzuela sobre su salud a los 70 años

En la década del sesenta, dos actores se conocen representando un radioteatro. La actriz Mecha Dalbón es una actriz de edad, fama y renombre. El actor, Fernán Pelesucci, es un joven principiante venido de provincias. Entre los dos se empieza a tejer una historia de amor.

Pero en ésta década del sesenta la aparición de la televisión hace tambalear al radioteatro y también a nuestra diva que no tiene posibilidades ante la irrupción de este nuevo medio.

Vemos cómo, mientras la actriz mayor declina, el joven actor va ganando terreno en la televisión. Por otra parte la obra cuenta, en paralelo, la historia del radioteatro, que se sitúa en la década del 30, en un conventillo de Buenos Aires. Poco a poco las peripecias de estos dos actores se cruzan con la historia del radioteatro Así las dos historias (la de “ficción” y la de la “realidad”) se van confundiendo hasta confluir en un solo final.

La autora afirmó que “escribí ‘Espumas de Oriente’ por varias razones. En primer lugar diría que me encanta revisitar otras épocas, cercanas o lejanas a nuestro tiempo, y la década del sesenta me pareció una época interesante. Por otra parte, me gusta hablar de nuestro medio, del mundo de la ficción”.

“La obra incluya música y canciones en vivo, un elemento importante para mí y que disfruto muchísimo. Por supuesto todo relatado con humor como elemento indispensable, ya que saber reírnos de nosotros mismos, sin acartonamientos, es, para mí, la primera condición para poder disfrutar de un texto, ya sea propio o ajeno”, agregó.

En palabras de la directora Mariana Giovine, en la puesta en escena de “Espumas de Oriente” el espectador “visita” ese fenómeno tan particular y tan caro a nuestra historia cultural que fue el radioteatro.

“Es el radioteatro en la década del sesenta. Entonces es también recordar la música, los modismos en el lenguaje y ciertos hábitos de esa década. Y lo que es más importante el radioteatro no en su auge, sino en su declinación. No es nuestra intención reconstruir históricamente, con exactitud, esa época. Sí revisitarla, poder mirarla con nuestros ojos, recordarla y jugar con esa estética y estilo de actuación que sin lugar a dudas dejo huella en nuestra cultura popular”, explicó.

Toda la obra está atravesada por números musicales que irrumpen en el relato. Cada unos de los personajes tiene un recorrido paralelo entre la ficción del radioteatro “Espumas de Oriente” y su vida cotidiana.

A medida que transcurre la obra, esto empezará a entrecruzarse y a confundirse entre la ficción y la realidad de estos personajes. Desde el vestuario, la escenografía, la música y sobre todo el tipo de actuación, se intenta acercaese a ese mundo pasado de nuestros artistas más populares, con dosis de romanticismo, humor y melodrama.

  • Estreno

Viernes 11 de septiembre.

Funciones; viernes 21 hs.

Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Juana Repetto atraviesa un momento de plenitud profesional tras confirmar su regreso a las tablas.

"No pude decir que no": el anuncio de Juana Repetto que sorprendió a sus seguidores

El programa conducido por Rial se transmite de 16 a 18 de lunes a viernes por C5N.

Argenzuela volvió a liderar el rating de la tarde

La madre de Tini, en el foco de la tormenta por el drama con su hija.

La foto que subió la mamá de Tini Stoessel y generó una ola de críticas en las redes

Ángela Torres.
play

Ángela Torres cruzó fuerte a Marcelo Tinelli: "En tu programa yo la pasé mal"

Preocupación por Tini Stoessel.

Preocupación por Tini Stoessel en medio del conflicto con su papá: "No la está pasando bien"

Steffany fue al confesionario y después quedó aislada en el living.
play

Gran Hermano: Campanita se "atrincheró" tras ser expulsada y la sacaron por la fuerza

Rating Cero

La exparticipante de Gran Hermano fue absuelta.

Giro inesperado en la causa contra la ex Gran Hermano Luciana Martínez tras ser señalada como viuda negra

La famosa de redes denunció que le prohibieron la entrada a un cumpleaños.

Es una figura del streaming y denunció que sufrió una repudiable actitud para entrar a un boliche: qué pasó

Fue víctima de una estafa por 17 millones de pesos.

Brian Lanzelotta tomó una decisión con su fábrica de papel tras la estafa millonaria que sufrió

La exparticipante de Gran Hermano pasó un mal momento en la noche porteña.

Se supieron detalles del escándalo de Tamara Paganini en una salida nocturna: "No quiso pagar"

Una reconocida cocinera será la reemplazante del italiano.

Revelaron quién es la figura que reemplazará a Donato De Santis en MasterChef

El futbolista firmó contrato con la institución inglesa hasta el 30 de junio de 2031.

La fuerte reacción de Valu Cervantes tras el pase de Enzo Fernández al Manchester City

últimas noticias

La famosa de redes denunció que le prohibieron la entrada a un cumpleaños.

Es una figura del streaming y denunció que sufrió una repudiable actitud para entrar a un boliche: qué pasó

Hace 15 minutos
James Cartlidge y Javier Milei.

"Las Malvinas seguirán siendo británicas": un diputado del Reino Unido le respondió a Milei

Hace 18 minutos
Lucía Vergara, de 28 años, estaba desaparecida hace dos días y era buscada intensamente.

Horror en Floresta: encontraron muerta a un joven que estaba desaparecida desde hacía dos días

Hace 32 minutos
Fue víctima de una estafa por 17 millones de pesos.

Brian Lanzelotta tomó una decisión con su fábrica de papel tras la estafa millonaria que sufrió

Hace 40 minutos
Menéndez, Pichetto y Echarren encabezaron la Expo Hecho en Merlo (PH: municipalidad de Merlo)

Expo Hecho en Merlo: Menéndez, Echarren y Pichetto coincidieron en la necesidad de una Argentina productiva

Hace 40 minutos