La foto de la tumba de Silvina Luna que generó indignación en redes: "Falta de respeto"

La modelo falleció el 31 de agosto de 2023 tras permanecer varios meses internada en el Hospital Italiano por una insuficiencia renal. Frente a un nuevo aniversario, una foto de su lápida causó repudio.

Silvina Luna padeció fuertes dolencias antes de su muerte, provocada por operaciones estéticas y mala praxis.

A tres años de la muerte de Silvina Luna , comenzó a circular una foto tomada en su tumba, ubicada en el Cementerio de la Chacarita, que rápidamente se viralizó y generó indignación entre los usuarios.

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Los restos de la actriz descansan en el Panteón de Actores, un lugar que a diario recibe la visita de personas que se acercan para dejar flores y otros objetos en homenaje a su memoria. Sin embargo, en las últimas horas, una imagen considerada inapropiada desató un fuerte repudio y generó polémica.

Todo comenzó cuando una página de Instagram publicó una foto de la lápida de Silvina, en el marco de un nuevo aniversario de su muerte. Allí se puede ver la inscripción: "Silvina Luna, 1980-2023. Siempre en nuestros corazones". Además de la placa, se ve un ramo de flores blancas y el escudo de Rosario Central.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un detalle que generó repercusión: una foto enmarcada de Silvina en corpiño sobre la lápida. El gesto fue cuestionado por varios usuarios que lo consideraron una falta de respeto.

En los comentarios de la publicación, varios usuarios dejaron plasmado su descontento por la elección de la foto. "¿Era necesario poner ahí la foto del cuadro?"; "No me gusta que hayan puesto esa foto en corpiño, no me parece correcto"; "Qué falta de respeto", fueron algunos de los comentarios que dejaron.

La foto enmarcada que causó indignación.

La muerte de Silvina Luna

Silvina Luna fue una modelo, conductora y actriz que alcanzó una gran popularidad en el mundo del espectáculo tras consagrarse subcampeona de la segunda edición del reality Gran Hermano.

Sin embargo, su vida quedó marcada por una grave crisis de salud iniciada tras una cirugía estética de glúteos en 2011, realizada por el médico Aníbal Lotocki.

En la intervención se le inyectó polimetilmetacrilato (PMMA), una sustancia que le provocó una alteración metabólica llamada hipercalcemia. Esto derivó de manera irreversible en una insuficiencia renal crónica. Durante sus últimos meses de vida, la actriz debió someterse a diálisis, mientras esperaba un trasplante de riñón. En 2023 falleció tras permanecer varios meses internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

Su muerte dio un nuevo impulso a la investigación judicial sobre las intervenciones realizadas por Lotocki y abrió el interrogante acerca de si las sustancias que le había aplicado podían estar directamente relacionadas con el desenlace.