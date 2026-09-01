Danelik no perdonó a Santiago del Moro, lo expuso y estalló la polémica en Gran Hermano: qué pasó Tras abandonar la casa más famosa del país, la tucumana volvió a la carga contra el conductor y encendió el debate en las redes. Agregar C5N en









La tucumana salió al cruce contra el conductor.

El enfrentamiento entre la exjugadora de Gran Hermano Danelik y la figura de Telefe, Santiago del Moro, sumó un nuevo y picante capítulo tras la eliminación de la joven del reality show. Lejos de poner paños fríos a la controversia, la exparticipante volvió a la carga para sostener la acusación sobre la supuesta restricción que el presentador le aplicó en sus perfiles digitales, asegurando que dispone del material necesario para sostener su postura.

Danelik tuvo un fuerte cruce con Campanita. Telefe El desencadenante de esta nueva cruzada virtual ocurrió cuando la mediática publicó en sus plataformas un recorte televisivo correspondiente a la emisión del debate. En dicha secuencia, la figura de Telefe le dedicó efusivos elogios a Campanita, otra de las concursantes recientemente eliminadas, al expresarle de manera tajante: “Vos ya ganaste esta competencia, te instalaste, sos una figura de reality a nivel internacional. He visto pasar mucha gente, pero no hay otra igual”.

Ese intercambio al aire sirvió como disparador para que la tucumana reflotara sus reclamos y cuestionara la actitud del animador hacia su persona. A través de la difusión de ese material, la exconcursante buscó argumentar el trato diferencial recibido dentro del ciclo y reafirmar sus sospechas sobre la actitud del conductor, encendiendo nuevamente la mecha de la disputa mediática.

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano En una jornada decisiva para el reality show, la participante chilena Jennifer “Pincoya” Galvarini Torres se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano Generación Dorada. La jugadora quedó fuera de competencia tras caer en un ajustado duelo telefónico directo contra la comediante uruguaya Yisela “Yipio” Pintos, al registrar el 58,1% de los votos del público frente al 41,9% obtenido por su rival.

La participante chilena quedó expuesta ante la casa y el público de Telefe. Redes sociales El sorpresivo resultado se dio a conocer cerca del cierre del programa, cuando el conductor Santiago del Moro abrió el sobre definitivo e informó que la votación popular había alcanzado un histórico pico de participación con más de 13 millones de sufragios. La jornada había comenzado con una placa de cuatro nominadas, de la cual se salvaron en primer término Charlotte Caniggia y Mariela Prieto con porcentajes mínimos de rechazo.

Con este resultado, la exconcursante oriunda de Chile concluyó una extensa permanencia de 189 días dentro de la casa argentina y se despidió a las puertas de la gran definición. Tras su partida, el certamen quedó conformado únicamente por seis participantes femeninas, quienes disputarán las instancias decisivas de la competencia mediante el sistema de voto positivo.