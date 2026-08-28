28 de agosto de 2026 Inicio
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Gran Hermano: Campanita se "atrincheró" tras ser expulsada y la sacaron por la fuerza

La exparticipante de Generación Dorada reaccionó con desesperación e indignación cuando Santiago del Moro le comunicó la noticia. "La cosa más humillante", confesó.

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Steffany fue al confesionario y después quedó aislada en el living.

Steffany fue al confesionario y después quedó aislada en el living.

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Gran Hermano expulsó a Steffany “Campanita” Pereira y Danelik Galazán que tuvieron un enfrentamiento la noche anterior que casi terminó en violencia física. La decisión fue aceptada sin cuestionamientos por la participante tucumana, pero Campanita se resistió.

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La jugadora paraguaya hizo un escándalo y tuvo que intervenir la seguridad para sacarla de la casa de Telefe. La escena terminó con lágrimas y acusaciones en vivo: "¡Ay, no, amado! Ahora sí que no me voy a ir. Me parece muy injusto, nunca en mi vida agredí a nadie".

Ante su rotunda negativa de salir, el personal femenino de seguridad ingresó al estudio para escoltarla hacia afuera de la propiedad, cortando la transmisión en vivo de ese momento.

Después que le comunicaron la decisión de la producción, la exparticipante que se caracterizó por su alegría dentro del reality fue directo al confesionario para hacer un último y desesperado descargo. "Es la cosa más humillante de mi vida, irme por algo que yo no hice", reclamó.

Gran Hermano: Campanita justificó sus errores antes de irse

Luego de que la expulsaran de la casa de Gran Hermano, Campanita justificó sus errores en el reality de Telefe: aseguró que escondió las fotos de los hijos de sus compañeras (entre ellas, las de su compañera "Pincoya") fue solo para "hacer un intercambio" por maquillaje y que nunca dañó los objetos. Además, enumeró provocaciones previas, como que le tiraron flores al basurero y le escondieron pertenencias sin recibir sanción alguna.

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