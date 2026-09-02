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Yanina Latorre defendió a Lola luego de que la acusaran de plagiar a Hailey Bieber: "Resentidos sin vida"

La conductora de SQP le aseguró a Lola Latorre que está "orgullosa" y descartó la polémica por las similitudes entre su marca y la de la modelo estadounidense. "No te van a perdonar nunca ser mi hija", lamentó la panelista.

Yanina Latorre junto a Lola Latorre.

Yanina Latorre junto a Lola Latorre.

En el medio de la acusación de plagio contra Lola Latorre, su madre la defendió de "los resentidos sin vida" que le "quieren voltear" cada cosa que arranca. "No te van a perdonar nunca ser mi hija", apuntó Yanina Latorre en Instagram y le aseguró que está "orgullosa" de ella.

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La polémica se disparó cuando usuarios en X comenzaron a comparar y señalar las similitudes entre las campañas publicitarias de la marca de electrolitos con colágeno que lanzó Lola y de la marca de cuidado de la piel y maquillaje de Hailey Bieber. La hija de Yanina reconoció en el canal de streaming Bondi que la marca de la modelo estadounidense fue una referencia para las fotos, pero que ella no tomó esa decisión.

La defensa de Lola Latorre que publicó su madre.

La defensa de Lola Latorre que publicó su madre.

"Yo no voy a ensuciar a nadie. Claramente, mi trabajo no fue buscar referencias. Cuando hacés una producción de fotos o trabajás con una marca, suele haber placas con imágenes de referencia hechas afuera. Hay algunas fotos, las principales de la campaña, que son iguales a las de Hailey", apuntó Lola este miércoles.

La joven reconoció su fanatismo por la esposa de Justin Bieber y aclaró: "No sabía que había tres fotos que eran idénticas, aunque sí sabía que la estética se parecía". "Hice un mea culpa y dije: 'Capaz yo podría haber dicho que esto lo estábamos haciendo igual'", consideró Lola.

"No quise hacer plagio, no quise copiar. Jamás me compararía con una marca que vende millones y con otra figura internacional. Pero está bien dar la cara y explicar lo que pasó. Así que les pido perdón a quienes se sintieron ofendidos", concluyó la hija de Diego Latorre.

De todas maneras, excepto que la marca de Hailey Bieber inicie una acción legal desde Estados Unidos, el supuesto plagio no tendría ningún tipo de consecuencia y solo sería cuestión de ajustar la próxima campaña publicitaria. Además, el producto vendido y promocionado por ambas compañías no es el mismo.

Las acusaciones de plagio contra Lola Latorre en redes sociales

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