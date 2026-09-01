Maru Botana reveló qué vendía Alejandro Stoessel en la franquicia de su marca y la indignó: "Me quedé helada"

La reconocida cocinera contó detalles del vínculo que mantenía con el empresario y se refirió a una tensa situación que atravesó con Mariana Muzlera. "Una es buena y la gente se aprovecha", aseveró.

Maru Botana reveló qué vendían los padres de Tini en su local de San Isidro.

En medio del escándalo que envuelve a la familia de Tini Stoessel, Maru Botana volvió a referirse al mal momento que atravesó luego de que Alejandro Stoessel adquiriera una franquicia de su marca. La polémica se remonta a 2019, cuando uno de los locales quedó bajo la lupa por una presunta conexión clandestina de electricidad.

Maru Botana rompió el silencio y fulminó a al padre de Tini Stoessel: "No me sorprende"

En aquel momento, Edenor denunció que el establecimiento estaba "colgado de la luz", un episodio que tomó estado público y terminó afectando directamente la imagen y la reputación de la reconocida cocinera.

Dicho local había sido adquirido por Alejandro Stoessel, papá de Tini, y estaba ubicado en Las Lomas de San Isidro. La situación tomó estado público y generó una ola de críticas que apuntaron directamente a Maru.

Durante una entrevista con TN, la cocinera aseguró que decidió mantener el silencio para resguardar a la cantante: "La pasé muy mal, pero me guardé para no complicar a Tini".

Además, se refirió a las críticas que recibió: "A mí me mató. Ponés 'Maru Botana' y lo primero que ves es que se colgó de la luz, y las críticas de todo el mundo".

Qué vendían Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera en la franquicia que hizo estallar a Maru Botana

Pese a la indignación, hubo un episodio aún más grave que la hizo disgustar. Según relató Maru en Primicias Ya, un día visitó de sorpresa el local que estaba a nombre de Tini Stoessel en San Isidro y presenció una insólita situación.

"Un día llegué a mi local de Las Lomas y en el menú del mediodía había panchos. ¡Pusieron panchos! Y Mariana me dijo: 'Me pareció divertido' y ahí dije 'Chau'", contó.

Frente a la consulta del periodista sobre si Muzlera tomaba las decisiones, Botana fue tajante: "Y bueno, ¿viste? Cuando una es buena, la gente se aprovecha".

MARU BOTANA: "La mamá de Tini sirvió panchos en mi local"



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"Nosotros teníamos un control, pero una franquicia se respeta, todo: desde la comida a las tortas. Nosotros mandábamos gente siempre, pero bueno, en su momento como que quisieron ser un poco libres. Y bueno, ahí empezaron a andar mal las cosas", agregó la empresaria con respecto al control de las franquicias.

"¿Y qué dijiste en ese momento cuando viste los panchos?"”, le preguntaron desde el piso. "Y nada, me quedé helada, porque soy buena, ¿viste? Dije: 'No, Mariana. La verdad que no van los panchos. En ninguno de mis locales hay panchos'. Simple como eso", cerró Botana.