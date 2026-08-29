La situación tomó de sorpresa a la casa y generó debate en las redes sociales.

Mientras falta cada vez menos para que se defina quién será la ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada , un insólito error dentro de la casa sorprendió a varios de los participantes y podría tener consecuencias en el juego.

Todo ocurrió cuando los jugadores se encontraban en el living sin realizar ninguna actividad. De manera inesperada, la televisión cambió de transmisión y comenzó a mostrar imágenes del exterior que, se supone, los participantes no deberían ver.

Una de las testigos de la insólita situación fue Yipio, quien de cara a la definición del lunes quedó más comprometida en el juego por la disputa entre los fandoms que apoyan a Solange Abraham y Pincoya.

La comediante uruguaya advirtió rápidamente lo que estaba ocurriendo cuando reconoció que en la pantalla se estaban transmitiendo imágenes de Cortá por Lozano. Para la suerte de Yipio, justo en ese momento estaban al aire su hija y su pareja, quienes participaban de una entrevista a través de Zoom.

Al darse cuenta de lo que estaba viendo, la participante reaccionó de inmediato y advirtió al Big: "¡Gran Hermano! Estamos viendo algo en la pantalla que no sabemos si se puede ver. ¡Están mi hija y mi novio!". Minutos después de la advertencia, la transmisión fue interrumpida y la pantalla volvió a apagarse.

A YIPIO LE PASARON LA ENTREVISTA EN CORTA POR LOZANO DE SU HIJA. TODO INDICARÍA QUE EL LUNES SE QUEDARÍA LA URUGUAYA. pic.twitter.com/2PkTSuZPNE — Real Time (@RealTimeRating) August 28, 2026

Qué decía el mensaje que se vio desde la casa

Si bien desde las cámaras de Gran Hermano no se llegó a distinguir con claridad qué fue lo que apareció en la televisión, debido a la distancia, en la red social X comenzó a circular un fragmento del programa Cortá por Lozano que permitió conocer un detalle de lo que habría dicho la pareja de la humorista durante la entrevista.

Redes sociales

"Quiero que vayan contra Pincoya", manifestó el hombre en conversación con Verónica Lozano. Además, anticipó lo que hará para conseguir apoyo de cara a la definición: "Mañana, desde mi TikTok, voy a hacer un live para recaudar fondos, juntar votos. Van a venir unas personitas muy especiales. Vamos a estar divirtiéndonos, así que los invito".

La extraña situación no tardó en generar repercusiones y abrió un interrogante entre los televidentes que siguen el reality: ¿se trató de un error técnico o Yipio recibió información del exterior que podría beneficiarla en el juego?