Escándalo con una periodista que entrevistó a Tini Stoessel: "La mandaron a callar"

En el marco de su primer show en México, una nota con la cantante tuvo gran repercusión y su equipo tomó una fuerte decisión respecto a la cronista que dialogó con ella.

En medio de la polémica que envuelve a Tini Stoessel y su familia, la cantante se prepara para seguir adelante con la segunda etapa de su gira internacional Futttura, que recorre México, otros países de Latinoamérica y España.

En la previa al show de este viernes 4 de septiembre en el Arena Ciudad de México, la artista brindó una entrevista en la que habló de cómo atraviesa su presente. En este contexto, en el programa Intrusos se refirieron a la polémica que rodea a la periodista mexicana que entrevistó a Tini.

De acuerdo con las palabras de Paula Varela, la periodista tiene prohibido hablar con la prensa sobre la nota: "Estábamos tratando de buscarla para hablar con ella y lo que nos dice es que estaba hablando con el todo equipo de management que maneja a Tini allá, y le pidieron por favor que no dé notas a la prensa y no hable con nadie".

"Estaban muy atentos porque muchas de las frases de Tini (en la entrevista) se habían sacado de contexto y había causado mucho revuelo mediático a este supuesto silencio que quiere tener Tini, así que no la dejan hablar. La mandaron a callar", expresó la periodista.

Además, advirtió sobre el contenido de la entrevista: "Hizo una entrevista de buena fe con la artista que va a estar ahí, tampoco dijo nada grave. Pero como esa nota se viralizó por todos lados, no quieren que la periodista hable de cómo la vio a Tini".

Por otro lado, desde el programa de espectáculos aseguraron que la artista, durante sus presentaciones, contaría con una compañía muy especial: "Me dicen que iría Rodrigo De Paul al recital, y va a ser un bastión fundamental. Tini por primera vez va a hacer un show de esta magnitud sin su familia que la ha acompañado siempre. Si bien está muy segura con lo que está haciendo, es un paso emocionalmente importante para ella".

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Yanina Latorre contó cómo el papá de Tini Stoessel mantenía bajo su control el dinero y fue tajante: "Miserable"

Fue durante su programa SQP que la conductora de habló sobre la educación que recibió la artista y cómo era la relación que tenía Alejandro Stoessel con los gastos de la familia. De acuerdo con sus palabras el empresario siempre fue de querer tener "el desembolso de dinero bajo su control" y además lo definió como "miserable".

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Minutos después, puso foco en la personalidad de la artista y advirtió que recibió un cuidado excesivo. "Yo creo que la educaron y la sobreprotegieron, ella es muy aniñada, no es como Lali, que es más potente", dijo al describir a Tini.

La descripción fue el punto de partida para explicar la relación que la familia mantuvo con el dinero a lo largo de los años: "Y en esa educación le enseñaron a no dilapidar la guita, a no gastar. Yo lo vi y estuve con ellos. Ale Stoessel no es que la vive, es un tipo austero, tirando a miserable".

La conductora se refirió al empresario como "Miserable".

A su vez, Latorre también opinó sobre el conflicto económico que se divulgó, y opinó cuál fue el error que cometió el empresario. "Creo que el error fue haber dejado todo en una misma cuenta, no está separado. No sé cuánto le corresponde a Ale, pero él desde el vamos tendría que haber puesto las cuentas de Tini a nombre de ella. El problema es que está todo junto", concluyó.